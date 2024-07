Germersheim: Die Polizei-News

Landstraße nach Unfall gesperrt

Bellheim

Aktuell kommt es auf der Landstraße 540 aufgrund eines Motorradunfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein 17 Jähriger kam nach derzeitigem Kenntnisstand mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und wurde schwer verletzt.

Kandel – Einbruch in Kleingartenanlage

Kandel

In der Nacht zum Montag wurden zwei Gartenhäuser im Bereich des Hubhofweges aufgebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein Gegenstand entwendet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei in Wörth bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07271 92210.

Wörth – Fahrt unter Drogeneinfluss

Wörth am Rhein

Sonntagabend wurde in Maximiliansau ein 27-jähriger PKW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Bei ihm konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Kokain, Amphetamin und THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel an die Lebensgefährtin übergeben. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Zwei Pkw aufgebrochen

Am 14.07.2024 wurden in Germersheim in der Waldstraße im Zeitraum von 02:30-04:40 Uhr und in der Straße An der Hochschule im Zeitraum von 21:05-21:21 Uhr zwei Pkw aufgebrochen. Bei beiden Autos wurde jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurden Wertgegenstände entwendet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Angaben zur Tat oder tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei allen Autofahrern zur Vorsicht. Lassen Sie keine Wertsachen, z.B. Handtaschen, Handys, Laptop, Kamera oder Bargeld, sichtbar im Auto liegen! Schließen Sie immer auch die Fenster und das Schiebedach Ihres Fahrzeuges. Schließen Sie beim Verlassen Ihres Fahrzeugs die Türen und den Kofferraum. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch in gesicherten Garagen und öffentlichen Parkhäusern. Verstecken ist sinnlos – die Diebe kennen jedes Versteck. Auch während kurzer Stopps sollte man keine Taschen im Auto lassen, auch nicht im Kofferraum!

1,5 Promille, die Erste

Erst mal nicht mehr mit seinem Auto fahren, darf ein 38-jähriger Mann, bei dem am Samstag, gegen 23 Uhr in der Straße Am Unkenfunk im Rahmen einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch festgestellt werden konnte. Ein Test ergab einen Wert von 1,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Beim Spurwechsel Nachfolgenden übersehen

B9 Bellheim

Auf zirka 13.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden an zwei Fahrzeugen, die am Samstag gegen 19 Uhr auf der B9 in Fahrtrichtung Süden in Höhe der Anschlussstelle Bellheim in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Die 23-jährige Unfallverursacherin wechselte aufgrund eines langsam vorausfahrenden Fahrzeugs auf die linke Fahrspur und übersah dabei das Fahrzeug eines von hinten kommenden 45-jährigen Mannes. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden.

Alkoholisierter Autofahrer

Rheinzabern

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Rheinzabern wurde ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Germersheim kontrolliert. Während der Kontrolle konnte durch die Beamten Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 0,83 Promille. Es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Neupotz

Nachdem die Polizei Wörth am Freitagnachmittag durch einen Verkehrsteilnehmer über eine unsicher fahrende Radfahrerin zwischen Neupotz und Leimersheim informiert wurde, wurde die Strecke entsprechend überprüft. Es konnte eine in Schlangenlinie fahrende Radfahrerin auf dem Radweg neben der Landstraße festgestellt und kontrolliert werden. Bei der 39-jährigen Frau aus dem Landkreis Karlsruhe konnte durch die Beamten erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Im weiteren Verlauf wurde der Dame eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

unter Amphetamineinfluss E-Scooter gefahren

Den Konsum von Amphetamin räumte ein 39-jähriger Mann ein, der am Freitag, gegen 6:30 Uhr in der Straße An der Lunette von der Polizei auf einem E-Scooter kontrolliert wurde. Im Rahmen der Durchsuchung konnte bei dem Fahrer zudem eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.