Landau: Die Polizei-News

Wechsel in den Leitungen der Kriminalinspektion Landau (Pfalz) und der Polizeiwache Maxdorf

Mit Wirkung zum heutigen Tag (15.07.2024) wurden im Polizeipräsidium Rheinpfalz zwei Dienststellenleitungen neu besetzt. Polizeioberrat Johannes Freundorfer wurde die Leitung der Kriminalinspektion Landau übertragen. Die offizielle Amtseinführung von Johannes Freundorfer findet am 18. September 2024 statt. Die Kriminalinspektion Landau bearbeitet Delikte der mittleren und schweren Kriminalität im Bereich der kreisfreien Stadt Landau sowie der Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim. Ebenfalls mit Wirkung von heute wurde Polizeihauptkommissarin Ute Henn die Leitung der Polizeiwache Maxdorf übertragen. Ihre offizielle Amtseinführung wird am 16. September 2024 stattfinden. Die Polizeiwache Maxdorf gehört organisatorisch zur Polizeiinspektion Frankenthal und ist für die Verbandsgemeinde Maxdorf und die Ortsgemeinde Lambsheim mit rund 20.000 Einwohnern zuständig.

Weitere Informationen zum Polizeipräsidium Rheinpfalz und den nachgeordneten Dienststellen finden Sie auch in unserer neuen Infobroschüre „Wir für die Pfalz“ unter https://s.rlp.de/3xNAU.

Landau- Verletzte Radfahrerin nach Unfallflucht

Am 12.07.2024 gegen ca. 07:35 Uhr befuhr eine Radfahrerin die Annweiler Straße in Landau in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Einmündung zur Zweibrücker Straße scherte ein PKW nach rechts aus um möglicherweise verbotswidrig über den Gehweg nach rechts in die Zweibrücker Straße abbiegen zu können. Hierbei kam es zur Kollision und das Bein der Radfahrerin wurde kurzzeitig zwischen dem abbiegenden PKW und ihrem eigenen Fahrrad eingeklemmt, wodurch diese schließlich Schmerzen im Bereich ihrer linken Körperhälfte verspürte. Anschließend entfernte sich der PKW Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem PKW soll es sich um ein dunkles Fahrzeug, möglicherweise eine Kombilimousine gehandelt haben. Fahrer sowie Beifahrer seien ca. 30-40 Jahre alt gewesen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem beteiligten dunklen Fahrzeug geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Landau- Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am 12.07.2024 gegen ca. 11:30 Uhr kam es auf der L509, auf Höhe der Winzergenossenschaft in Ilbesheim, im Kurvenbereich zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach befuhren die Unfallgegner die L509 in entgegengesetzter Fahrtrichtung, wobei der Unfallverursacher im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn geriet und das entgegenkommende Fahrzeug streifte. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers habe es sich um einen weißen PKW gehandelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem beteiligten weißen Fahrzeug geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Landau – Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

In der Nacht vom 12.07.2024 auf den 13.07.2024, gegen ca. 23 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Landau eine schwer verletzte Person auf dem Alten Messplatz in Landau gemeldet. Die verletzte Person hatte insbesondere im Gesichtsbereich schwere Verletzungen und konnte bislang keinerlei Angaben zur Herkunft der Verletzungen machen. Bei genauerer Inaugenscheinnahme der Verletzungen in einem Krankenhaus konnte festgestellt werden, dass die Person weitere Verletzungen am gesamten Körper davontrug, welche von einer Fremdeinwirkung durch bislang unbekannte Dritte stammen dürften. Demnach wird derzeit von einem Körperverletzungsdelikt ausgegangen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.