Unter Alkoholeinfluss vor Polizei geflüchtet und Unfall verursacht

Eine Polizeistreife wollte am frühen Montagmorgen (15.07.2024, 03:05 Uhr) in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße einen 44-jährigen PKW-Fahrer kontrollieren. Als der 44-Jährige die Polizei bemerkte, erhöhte er die Geschwindigkeit und versuchte mit seinem PKW zu flüchten. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über die Industriestraße, Erzbergerstraße und Pettenkoferstraße. In der Pettenkoferstraße kollidierte der Flüchtige mit einem Laternenmast. Der 44-Jährige wurde hierbei nicht verletzt. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Dem 44-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Körperverletzung unter Jugendlichen – Vier Polizeibeamte verletzt

Zwischen circa zehn Jugendlichen entwickelte sich am Sonntagabend (14.07.2024, 18:43 Uhr) in der Hölderlinstraße eine handfeste Auseinandersetzung. Als die Polizei erschien versuchte der Großteil der Gruppe im Alter von 12 bis 18 Jahre zu flüchten. Zwei tatverdächtige Männer im Alter von 16 und 18 Jahren konnten fixiert werden. Während der Festnahme näherten sich zwischen 20 und 30 weitere Personen und behinderten die polizeilichen Maßnahmen. Verstärkungskräfte verhinderten eine weitere Eskalation. Die beiden 16- und 18-jährigen Tatverdächtigen mussten unter erheblichem Kraftaufwand gefesselt werden. Gegen die Maßnahmen wehrten sich die beiden Männer. Hierbei wurden vier Polizeibeamte leicht verletzt. Die 16-Jährige wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben, der 18-Jährige in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt nun den Auslöser der Auseinandersetzung und sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Beim Kupferdiebstahl erwischt und geflüchtet

Zeugen beobachteten am Montag (15.07.2024), um 01:57 Uhr, wie ein bislang unbekannter Mann Kupferkabel an den Schienen zwischen den Haltestellen „Rathausplatz“ und „Ludwigstraße“ entwenden wollte. Die Zeugen sprachen den Tatverdächtigen an, der sofort die Flucht ergriff. Der Täter war zwischen 25 und 30 Jahre alt, hatte schwarze Haare und trug einen dunklen Vollbart. Er trug dunkle Kleidung. In unmittelbarer Nähe stellte die Polizei einen Transporter fest, der mit Kupferkabel beladen war. Die Polizei beschlagnahmte den Transporter und ermittelt derzeit, ob ein Zusammenhang zur Tat besteht. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

PKW-Aufbrüche – Zeugen gesucht

Im Zeitraum vom 14.07.2024, 23 Uhr bis 15.07.2024, 00:30 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheiben zweier geparkter PKW ein. Aus einem der PKW (BMW) wurde ein Navigationsmodul entwendet. Beide Fahrzeuge parkten in der Rheingönheimer Straße. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Ehrliche Finderin

Eine Reinigungskraft fand am Samstagmorgen (13.07.2024) im Parkhaus eines Einkaufszentrums einen Geldbeutel und staunte nicht schlecht, als sie feststellte, dass darin mehr als 1.000 Euro Bargeld enthalten waren. Als ehrliche Finderin ließ sie den Geldbeutel der Polizei zukommen, wo der rechtmäßige Eigentümer ihn wenig später überglücklich abholte.

26-Jähriger mit Eisenstange angegriffen

Samstagnacht (14.07.2024), gegen 02:00 Uhr, kam es im südlichen Innenstadtbereich zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern, bei der ein 26-Jähriger mittels eines Schlagwerkzeugs angegriffen und geschlagen wurde. Polizeikräfte stellten den 26-Jährigen Täter in der Nähe des Tatorts fest und nahmen ihn in Polizeigewahrsam. Da er stark alkoholisiert war, wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht Verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Radfahrer bei Unfall leichtverletzt

Am Samstagabend (13.07.2024), gegen 19:30 Uhr, kam es auf dem Adlerdamm an der Einfahrt zu einem Parkplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Radfahrer leichtverletzt wurde. Ein 88-Jähriger Autofahrer hatte beim Abbiegen den auf dem Radweg fahrenden Radfahrer übersehen, weshalb es zur Kollision kam. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Darüber hinaus entstand am Rad und am Pkw ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Festnahme nach versuchtem Raubdelikt

Am Samstag (13.07.2024), gegen 00:45 Uhr, traf ein 19-jähriger Mann im südlichen Innenstadtbereich auf drei junge Erwachsene. Ein 18-Jähriger aus der Gruppe sprach den 19-jährigen an und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, stieß der 18-Jährige ihn gewaltsam zu Boden. Die Gruppe ließ von ihm ab und flüchtete vom Tatort. Der 19-Jährige zog sich durch den Sturz Verletzungen am Kopf zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Polizeikräfte stellten den Täter und seine Begleiter unweit des Tatorts fest. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Jugendliche schlagen auf 43-Jährigen ein

Am frühen Freitagabend (12.07.2024), gegen 18:30 Uhr, kam es in Rheingönheim zwischen einem 43-Jährigen und einer etwa zehnköpfigen Gruppe Jugendlicher zu einer verbalen Auseinandersetzung. Diese eskalierte innerhalb kürzester Zeit derart, dass fünf Jugendliche aus der Gruppe auf den Mann einschlugen und Pfefferspray gegen ihn einsetzten. Letztendlich ließen sie von dem Mann ab und rannten davon. Der 43-Jährige erlitt durch die Tat leichte Verletzungen und wurde durch hinzugezogene Rettungskräfte erst versorgt. Eine weitere Polizeistreife stellte nur unweit des Tatorts eine Gruppe Jugendlicher fest, die auf die Personenbeschreibung zutraf. Eine Personenkontrolle wurde durchgeführt und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.