Sachbeschädigung und Diebstahl an Fahrzeug

Altrip

An einem in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten BMW wurden in der Nacht auf Freitag (12.07.2024) der rechte Außenspiegel, sowie der Heckscheibenwischer abgerissen und auf den Boden geworfen. Zudem wurde eines der Kennzeichen vom Fahrzeug entwendet. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas Ungewöhnliches wahrgenommen und kann Angaben machen? Hinweise bitte an Telefonnummer 06235-4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Schockanruf

Bobenheim-Roxheim

Am 12.07.2024 erhielt die 90-jährige Geschädigte aus Bobenheim-Roxheim einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten. Ihr wurde vorgetäuscht, dass ihr Sohn Beteiligter eines schweren Verkehrsunfalls war. Außerdem wurde eine Kaution gefordert. Die 90-Jährige holte bei einer nahe gelegenen Bank 20.000EUR ab und begab sich wieder an ihre Wohnaschrift. Nach einem erneuten Anruf durch den bisher unbekannten Täter, bekam die Geschädigte Zweifel. Durch ein Telefonat mit einem anderen Familienmitglied konnte die Geschädigte feststellen, dass es sich um einen Betrug gehandelt hatte. Zu einer Geldübergabe kam es nicht. Der 90-Jährigen ist kein Schaden entstanden.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

