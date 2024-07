Speyer- Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Am Montag gegen 10:00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Rennradfahrer den Radweg der Schifferstadter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Die 23-jährige-Fahrerin eines Pkws befuhr die Waldseer Straße und wollte nach rechts in die Schifferstadter Straße abbiegen. Der Fahrradfahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt über den Fußgängerüberweg auf die Straße ein, sodass beide Fahrzeuge kollidierten. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Speyer- Körperverletzung auf dem Brezelfest

Am Sonntag gegen 23:10 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten im Festzelt des Brezelfests. Hierbei versuchte ein 43-jähriger Mann einen 35-jährigen Festbesucher mittels Bierkrug zu schlagen und anschließend einen Kopfstoß zu verpassen. Beide Angriffe konnten abgewehrt werden. Anschließend wurde der 43-jährige durch den 35-Jährigen und einem weiteren 30-jährigen Festbesucher zu Boden gebracht. Hierbei verletzten sich die beiden Besucher leicht. Da der 43-Jährige Angreifer nicht zu beruhigen war, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen.

Speyer- Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer

Am Sonntag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer die Wormser Landstraße in Richtung der Iggelheimer Straße. Der Fahrer verlor ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte mit diesem. Der 39-Jährige verletzte sich durch den Sturz und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Fachklinik verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Speyer- Verkehrsunfall bei Speyerer Brezelfestumzug

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizei Speyer zu einem Verkehrsunfall mit zwei Umzugswagen beim Speyerer Brezelfestumzug

Am Sonntag, gegen 15:20 Uhr, ereignete sich im Rahmen des Speyerer Brezelfestumzugs ein Verkehrsunfall mit zwei Umzugswagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versagten im Bereich des Gefälles am Domplatz auf Höhe der Steingasse bei einem Wagen die Bremsen. Trotz eines Ausweichversuchs des Wagenführers rollte das Fahrzeug auf einen davor fahrenden Festwagen auf. Mehrere Personen, welche sich neben und zwischen den Wagen aufhielten, wurden auf den vorausfahrenden Wagen geschoben. Drei Personen im Alter von 11, 28 und 39 Jahren verletzten sich leicht. Ein Mädchen im Alter von 12 Jahren erlitt schwere Verletzungen an den Beinen. Sie wurde umgehend durch einen Rettungshubschrauber in eine Fachklinik verbracht. Der Gesundheitszustand des Mädchens ist weiterhin stabil. Der betreffende Festwagen wurde sichergestellt und ein Gutachter wurde mit der Überprüfung des Fahrzeuges beauftragt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Zeugen, welche mögliche Videoaufzeichnungen des Verkehrsunfalls gefertigt haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.

Körperverletzungsdelikte auf dem Brezelfest

Auf dem Brezelfest ereigneten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Körperverletzungsdelikte:

Um ca. 00:45 Uhr wurde ein 28-jähriger Besucher beim Verlassen des Festes von noch unbekannten Tätern angepöbelt. Daraus resultierte ein Handgemenge, in dem der Geschädigte zu Boden gerissen und dadurch leicht verletzt wurde. Die polizeiliche Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.

Gegen 02:00 Uhr eskalierte ein Streit von insgesamt vier Personen, welche sich gegenseitig attackierten. Die alkoholisierten Männer im Alter von 20-27 Jahren wurden lediglich oberflächlich verletzt.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss 13.07.2024, 18:25 Uhr

Am frühen Samstagabend verursachte ein 22-Jähriger einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Speyer-Süd. Der Fahrer touchierte mit einem Transporter einen geparkten PKW und verließ anschließend zu Fuß die Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der Aufenthaltsort des Mannes lokalisiert werden. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle der Person wurde festgestellt, dass er alkoholisiert war: Er hatte einen Atemalkoholwert von rund 1,1 Promille. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Schlangenlinien gefahren

Am Samstag dem 13.07.2024, gegen 03:30 Uhr, stellten Beamte der Polizeiinspektion Speyer auf der B9 Höhe Otterstadt einen PKW fest, welcher zunächst leichtere Schlangenlinien fuhr und anschließend ruckartig auf die A61 abbog. Der PKW wurde daraufhin durch die Beamten abgeleitet und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 43-jährige Fahrer aus Wachenheim an der Weinstraße roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Darüber hinaus ergab sich auch der Verdacht des Einflusses durch Betäubungsmittel. Der Fahrer wurde zu hiesiger Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

