Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Edenkoben/Edesheim/Roschbach – Exhibitionist

Edenkoben

Am 14.07.2024, gegen 17:32 Uhr, wurde über mehrere Passanten gemeldet, dass eine männliche Person im Bereich der Sportplatzstraße bzw. dem dazugehörigen Sportgelände in Edenkoben mit entblößtem Unterleib joggen würde. Der 39-jährige Beschuldigte konnte umgehend durch die Polizei Edenkoben angetroffen und kontrolliert werden. Er trug lediglich Oberbekleidung und war am Unterleib völlig entkleidet. Bereits am Morgen fiel der Beschuldigte in gleicher Weise in den Weinbergen zwischen Edesheim und Roschbach auf.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Maikammer – Fahren ohne Fahrerlaubnis

Edenkoben

Ein 50 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Edenkoben wurde am vergangenen Samstag (13.07.2024) um kurz nach 11:00 Uhr durch eine Streife der Polizei in Maikammer auf seinem Roller kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Höchstgeschwindigkeit des Kleinkraftrads 45 km/h beträgt. Die erforderliche Fahrerlaubnis konnte er jedoch nicht vorweisen. Der 50-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

1,5 Promille, die Zweite

Südliche Weinstraße: Die Polizei-NewsZeiskam

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete am Sonntag, gegen 3 Uhr ein extrem unsicher fahrendes Auto. Der Mitteiler konnte die Beamten bis zur Wohnanschrift lotsen. Die 44-jährige Fahrerin konnte angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Bad Bergzabern – 2x Führerschein weg

Bad Bergzabern

Am Samstag, den 13.07.2024 fiel gegen 14:15 Uhr ein 63-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern in der Kapeller Straße durch seine auffällige Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich ein Alkoholwert von über 2 Promille als ursächlich für seine Fahrweise heraus. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Führerschein abgeben.

Am frühen Sonntagmorgen, den 14.07.2024, gegen 04:00 Uhr kam ein 30-jähriger aus Bad Bergzabern mit seinem Fahrzeug in der Poststraße von der Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Hauswand und verursachte Sachschaden. Der alkoholisierte Mann wollte gerade seinen kaputten Reifen wechseln, musste dann aber auch eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde ebenfalls einbehalten.

Eine Weinschorle zu viel getrunken

Hainfeld

Am Abend des 12.07.2024, gegen 20:30 Uhr, wurde im Bereich Hainfeld eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Die 55-jährige Fahrerin aus dem Bereich Pirmasens gab im Rahmen der Kontrolle an, eine Weinschorle konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 0,64 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihr drohen mindestens 500EUR Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein Monat Fahrverbot.

Diebstahl von Kupferrohren

Rhodt unter Rietburg

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (Tz: 11.07.2024, 16 Uhr bis 12.07.2024, 08:15 Uhr) vom Gelände des Friedhofes Kupferteile entwendet. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

76889 Steinfeld – 3 Einbrüche in einer Nacht, Waldschwimmbad, Bistro am Kakteenland und dortige Gärtnerei

76889 Steinfeld

In der Nacht vom 12.07.24 – 13.07.24, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Bürogebäude im Waldschwimmbad in Steinfeld, ins Bistro am Kakteenland und in die dortige Gärtnerei ein. Der oder die Täter hatten es auf Bargeld abgesehen. Zudem wurde teilweise erheblicher Sachschaden durch das brachiale Vorgehen verursacht. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.