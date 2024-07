Wer vermisst ein Huhn?

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einem aufmerksamen Autofahrer fiel

am frühen Montagmorgen ein Huhn in der Straße „Am Falkenstein“ auf. Da das Tier

am Ortsausgang auf der Straße umherlief und augenscheinlich nicht wusste wo es

hin soll, nahm der Fahrer das Federvieh mit und brachte es zum Altstadtrevier

nach Kaiserslautern. Dort übergaben die Beamten den Ausreißer an die

Tierrettung. Falls der Eigentümer sein Huhn wiedererkennt, wird er gebeten, die

Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 anzurufen. |kfa

Fuchs verirrt sich in Altenheim

Kaiserslautern (ots) – Einen Anruf der etwas anderen Art erreichte am frühen

Sonntagmorgen das Altstadtrevier. Ein Pflegeheim in der Donnersbergstraße hatte

über Nacht tierischen Besuch bekommen. Und zwar verirrte sich ein junger Fuchs

in das Treppenhaus. Dort lag das Tier seelenruhig und genoss seinen geschützten

Schlafplatz. Um den Vierbeiner nicht noch höher in das Haus zu treiben, begaben

sich die Beamten mit dem Fahrstuhl nach oben und begannen den „Frechfuchs“

langsam nach unten zu scheuchen. Schließlich verließ der Fuchs das Gebäude durch

den selben Zugang, durch den er auch hineingekommen war. |kfa

Achtung, Betrug! Prominente werben für Kredit- und Wertanlagen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) / Donnersbergkreis (ots) – Mit

Werbung in Sozialen Medien und manipulierten Interviews von Prominenten locken

Anlagebetrüger ihre Opfer. Die Masche: Personen des öffentlichen Lebens erzählen

beispielsweise in Talkshows von lukrativen Wertanlagen und wie sie damit viel

Geld gemacht haben. Was die Opfer nicht erkennen: Die Videoclips sind gefälscht!

Auf ein solches Video ist ein 67-Jähriger aus der Verbandsgemeinde

hereingefallen. Er klickte im Clip auf eine verlinkte Internetseite und landete,

ohne es zu merken, bei Betrügern. Der angebliche Finanzdienstleister brachte den

Mann dazu, mehr als 25.000 Euro in vermeintliche Kapitalanlagen zu investieren.

Angeblich mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz, sollte sich das

Geld vermehren, wofür der 67-Jährige extra einen Kredit aufnahm. Als der Mann

nach rund zwei Monaten um eine Gewinnauszahlung bat, flog der Betrug auf. Er war

Kriminellen auf den Leim gegangen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Auf eine ähnliche Masche fiel ein Ehepaar aus dem Donnersbergkreis herein.

Unbekannte versprachen gewinnversprechende Börsen-Anlagen. Die Täter

verschafften sich Zugriff auf den Computer der Eheleute und damit auf das

Online-Banking ihrer Opfer. Mehr als 15.000 Euro überwiesen sich die Betrüger

auf unterschiedliche Bankkonten und brachten die Eheleute um ihr Erspartes.

Die Polizei warnt: Seien Sie vorsichtig bei Angeboten privater Kreditvermittler.

Tätigen Sie keine Geldgeschäfte über zweifelhafte Internet-Verlinkungen. Bei

finanziellen Schwierigkeiten wenden Sie sich an den Service der

Schuldnerberatungsstellen. Ihre Hausbank oder die Verbraucherzentralen können

Ihnen behilflich sein.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen warnt auf Ihrer Internetseite unter

https://www.bafin.de ganz konkret vor bestimmten Handelsplattformen und

Websites. Weitere Informationen, wie Sie sich vor Betrügern besser schützen

können, finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de im Internet. |erf

Bedrohung mit einem Messer führt zu Unfall unter

Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmittag sorgte ein Verkehrsunfall im

Musikerviertel für Aufsehen. Wie der Polizei bekannt ist, resultierte der Unfall

aus einer Vorgeschichte: Laut Augenzeugen kam es gegen 12 Uhr vor einer Kneipe

in der Pirmasenser Straße zu einem Streit zwischen einem 19 und einem

25-jährigen Mann. Hierbei soll der ältere der beiden plötzlich ein Messer

gezogen und sein Gegenüber bedroht haben. Der 19-Jährige aus dem

Donnersbergkreis ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht in Richtung Stadtpark. Weil

der Angreifer dem jungen Mann hinterherlief, setzte sich ein Begleiter des

Flüchtenden in seinen Wagen und fuhr den Streithähnen nach. Nachdem der

20-jährige Fahrer seinen Kumpanen eingeholt hatte, stieg dieser hinzu, um danach

mit dem Auto das Weite zu suchen. Im Bereich Beethovenstraße / Ecke

Schuhmannstraße verlor der Fahrzeugführer schließlich die Kontrolle über den

Ford Kuga und stieß zunächst gegen einen geparkten Skoda und letztendlich gegen

ein Baugerüst, wo der Wagen auch stehen blieb. Die eingetroffene Polizeistreife

stellte fest, dass der 20-jährige Mann alkoholisiert war. Da weitere

Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer auch unter dem Einfluss von Drogen stehen

könnte, wurde er mit zur Dienststelle genommen und ihm eine Blutprobe entnommen.

Zudem war der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Aufgrund

dessen muss sich der Unfallverursacher jetzt wegen des Verdachts der

Straßenverkehrsgefährdung sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis rechtfertigen.

Eine weitere Polizeistreife konnte den 25-Jährigen antreffen und kontrollieren.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung eröffnet.

Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Lachgaskonsum deckt weitere Straftaten auf

Kaiserslautern (ots) – Drei Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren wurden am

Samstagnachmittag in der Orchesterstraße auf einem dortigen Spielplatz einer

Kontrolle unterzogen, da sie dort Lachgas konsumierten. Vor Ort stellten die

Beamten zudem einen Roller fest, welcher Ende Juni entwendet wurde. Das an dem

Roller befestigte Versicherungskennzeichen war zudem nicht auf diesen

ausgegeben. Der Fahrzeugschlüssel zu dem Roller wurde sichergestellt. Welcher

der drei Jugendlichen den Roller entwendet hat und damit fuhr, ist Gegenstand

der weiteren Ermittlungen.|wey

Geklärte Unfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete am Samstagnachmittag

in der Quellenstraße einen 87-jährigen Mann, wie dieser mit dem rechten

Außenspiegel seines PKW den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten

PKW streifte. Der Mann stieg hieraufhin aus, beobachtete den Schaden und fuhr

weiter. Da der Zeuge sich das Kennzeichen des PKW gemerkt hatte, konnte der

87-jährige Mann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dieser gab an, dass

er den Streifschaden bemerkt hatte, da jedoch niemand vor Ort anzutreffen war,

weiterfuhr.|wey

Unfallgeschädigter nicht mehr vor Ort/Wer kennt den

Geschädigten?

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Parkplatz vor dem Action Markt in der

Merkurstraße touchierte ein Unfallverursacher beim Ausparken leicht ein neben

ihm ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Das ein Schaden entstanden war bemerkte

der Fahrer erst kurz darauf beim nächsten Parken und fuhr zum Unfallort zurück.

Das vermeintlich ebenfalls beschädigte Fahrzeug, ein SUV beziehungsweise

Geländewagen war jedoch nicht mehr vor Ort. Unfallanzeige wurde vom Verursacher

bei der Polizei in der Gaustraße erstattet. Diese sucht nun nach dem

Geschädigten oder Zeugen die Hinweise geben kann und bitten um Mitteilung unter

der Telefonnummer 0631 369-2150.|pvd

Unfallgeschädigter in Otterberg gesucht/wer kann Hinweise

geben?

Kaiserslautern (ots) – Am Freitagmittag, den 12. Juli kurz vor 12 Uhr ereignete

sich ein Verkehrsunfall beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Parkplatz vor

der Stadthalle in Otterberg. Der Unfallverursacher erkannte einen eigenen

Schaden an seinem Fahrzeug erst kurze Zeit später und kehrte zum Unfallort

zurück. Der vermeintlich beschädigte weiße Kleinwagen war jedoch nicht mehr vor

Ort. Den Schilderungen folgend muss das beschädigte Fahrzeug mit KL-Kennzeichen

einen Schaden am hinteren linken Bereich haben. Der Verursacher kam seiner

Pflicht der Unfallanzeige nach und meldete den Vorfall bei der Polizei. Wenn

jemand Hinweise zum beschädigten Fahrzeug geben kann, bittet die Polizei in der

Gaustraße um Mitteilung unter der Telefonnummer 0631 369-2150.

Nach Streit mit Reizgas-Waffe beschossen

Kaiserslautern (ots) – Ein Streit zwischen zwei Männern endete am frühen

Samstagmorgen mit der Schussabgabe aus einer Reizgas-Waffe. Ein 34-Jähriger und

ein 24-Jähriger waren in einer Gaststätte in der Richard-Wagner-Straße in Streit

geraten, woraufhin der 24-Jährige einen Bekannten anrief, der ihm kurz später

die Reizgas-Waffe vorbeibrachte. Der 24-Jährige schoss seinem Kontrahenten

daraufhin aus kurzer Distanz ins Gesicht. Dadurch erlitt er leichte

Verletzungen. Der Täter entfernte sich im Anschluss zusammen mit seinem

Bekannten in einem Fahrzeug. Die Beamten konnten den 24-Jährigen wenig später im

Rahmen der Fahndung antreffen. Er händigte die Reizgas-Waffe aus. Dabei handelte

es sich um ein erlaubnisfreies Tierabwehrgerät. Gegen den 24-jährigen Täter und

seinen 24-jährigen Bekannten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die

Reizgas-Waffe wurde als Tatmittel sichergestellt. |Hü

Trunkenheitsfahrten

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden innerhalb der

Stadt Kaiserslautern mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt.

Ein 28-jähriger Mann wurde gegen 01:38 Uhr in der Zollamtstraße einer

Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit einem E-Scooter fuhr. Hierbei

wurde eine Alkoholisierung von 0,82 Promille festgestellt. Dem Mann wurde die

Weiterfahrt untersagt.

Ein 28-jähriger Mann wurde ebenfalls gegen 01:38 Uhr in der Zollamtstraße einer

Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit einem E-Scooter fuhr. Hierbei

wurde eine Alkoholisierung von 0,60 Promille festgestellt. Dem Mann wurde die

Weiterfahrt untersagt.

Ein 28-jähriger Mann wurde gegen 03:45 Uhr in der Mühlstraße einer

Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er zuvor mit einem E-Scooter diese befuhr.

Hierbei wurde eine Alkoholisierung von 0,90 Promille festgestellt. Dem Mann

wurde die Weiterfahrt untersagt.

Gegen alle Personen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren

eingeleitet.|wey

Zeche geprellt

Kaiserslautern (ots) – Am Freitagabend genoss eine 37-jährige Frau aus

Hochspeyer einen Salat, ein Schnitzel und ein Colaweizen in einer Gaststätte Am

Stiftsplatz. Die ausstehende Rechnung in Höhe von 38 Euro konnte die Frau jedoch

nicht bezahlen. Ihre Personalien wurden an den Restaurantinhaber weitergegeben

und ihr wurde ein Hausverbot erteilt.|wey

Shisha Kohle führt zu Einsatz

Kaiserslautern (ots) – Am Freitagnachmittag führte Brandgeruch aus einer Wohnung

im 13. Obergeschoss eines Anwesens in der Kantstraße zu einem Einsatz der

Feuerwehr und Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 27-jähriger Mann

Shisha Kohle unbeaufsichtigt auf einem Herd erhitzte. Glücklicherweise kam es zu

keinem Schadenseintritt.|wey

Ehrlicher Finder

Kaiserslautern (ots) – Am Freitagmittag befand sich ein 26-jähriger Mann aus

Kaiserslautern in einem Lebensmittelgeschäft in der Mainzer Straße. Hiernach

begab er sich fußläufig auf den Heimweg und stellte unterwegs das Fehlen seiner

Geldbörse fest. Eine Absuche nach der Geldbörse verlief negativ. Am Freitagabend

fand der Mann seine Geldbörse mit dem gesamten Inhalt in seinem Briefkasten.

Offenbar hatte ein namentlich nicht bekannter ehrlicher Finder ihm die Geldbörse

eingeworfen.|wey