Waldbronn/Karlsbad – Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen – Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionshinweise

Karlsruhe (ots) – In Waldbronn im Ortsteil Busenbach entwendete ein unbekannter

Täter im Zeitraum von Donnerstag, den 04. Juli, bis Freitag, den 05. Juli 2024,

Diebesgut aus einem Pkw. Das Auto der Marke MINI stand offenbar unverschlossen

im Eichenweg.

In Karlsbad im Ortsteil Mutschelbach entwendete ebenfalls eine unbekannte

Täterschaft aus mindestens drei vermutlich unverschlossenen Pkw Diebesgut. Die

Diebstähle fanden wohl im Zeitraum von Sonntag, 07. Juli, bis Montag, 08. Juli

2024, statt. Tatörtlichkeiten waren hierbei die Feldblickstraße, die

Wiesenstraße sowie die Schönblickstraße.

Der Polizeiposten Albtal hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche in

diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder möglicherweise

verdächtige Personen auf den Bildern ihrer Überwachungskameras festgestellt

haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer

07243 3200-0 zu melden.

Um Ihr Auto und Ihre Wertsachen zu schützen, rät die Polizei:

Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie

das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

Ohne Garage: Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren,

beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß

verschlossen ist. Achten Sie, falls vorhanden, auf optische und

akustische Signale. Funkblocker können das Funksignal Ihrer

Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern.

Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios.

Das Auto ist kein Tresor! Lassen Sie keine Wertsachen

(z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im

Auto liegen. Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, da die

Diebe nahezu jedes Versteck kennen.

Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen

Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten oder sich an Fahrzeugen zu

schaffen machen.

Kürnbach – Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat fest

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Zwei 35 Jahre und 44 Jahre alte Tatverdächtige sind am frühen Mittwochmorgen bei

einem Einbruch in ein Wohnhaus auf frischer Tat festgenommen worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die beiden Verdächtigen gegen 03:20 Uhr

in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Sudetenstraße in Kürnbach

eingebrochen sein. Offenbar zerschlugen sie hierfür eine Fensterscheibe im

Erdgeschoss. Ein Nachbar hatte verdächtige Geräusche gehört und sofort die

Polizei verständigt. Den Einsatzkräften gelang es kurz darauf, die Einbrecher

noch im Anwesen vorläufig festzunehmen.

Zur Spurensicherung am Tatort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Die

Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen die Tatverdächtigen dauern an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden die beiden 35 und 44 Jahre

alten bulgarischen Staatsangehörigen am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt,

der Haftbefehl erließ.

Karlsruhe – 14-Jährige bei Apothekeneinbruch erwischt

Karlsruhe (ots) – Eine 14-jährige Jugendliche steht im Verdacht, in der Nacht

auf Donnerstag in eine Apotheke in Grötzingen eingebrochen zu sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand meldete ein Anwohner gegen 03:15 Uhr über

Notruf einen Einbruch in einer Apotheke in der Niddastraße. Zunächst unbekannte

Täter beschädigten mehrere Glasscheiben der Apotheke und gelangten so in das

Gebäudeinnere. Eine verdächtige Person soll laut Zeugen kurz darauf zu Fuß

geflüchtet sein.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit starken Kräften führte kurze

Zeit später zur vorläufigen Festnahme einer 14-Jährigen. Sie hatte sich in

Tatortnähe in einem Gebüsch versteckt. Ob weitere Personen an der Tat beteiligt

waren, ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen.

Über das mögliche Stehlgut und die Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch

keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Polizei im Haus des Jugendrechts hat die

weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst

Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und der Bundespolizeiinspektionen Karlsruhe und Münster.

Nach weiteren polizeilichen Ermittlungen und dem Vorliegen einer neuen

Erkenntnislage hat das Amtsgericht Karlsruhe auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe Untersuchungshaftbefehl gegen einen 36-jährigen nigerianischen

Staatsangehörigen erlassen. Danach ist der Beschuldigte eines versuchten

Totschlags dringend verdächtig.

In der Zeit von Freitagmittag (05.07.2024) bis Samstagmorgen (06.07.2024) hatte

der Tatverdächtige an den Hauptbahnhöfen Karlsruhe und Mannheim dreimal

Bundespolizisten angegriffen, wobei er unter anderem die Klinge eines

sogenannten Cuttermessers verwendet hat. Hierdurch wurden sechs Bundespolizisten

verletzt, zwei Beamte mussten ihren Dienst abbrechen (siehe hierzu

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/5817495).

Alle Beamten befinden sich derzeit auf dem Weg der Besserung und können ihren

Dienst zeitnah wieder aufnehmen.

Am 10.07.2024 kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Münster den

Tatverdächtigen am Hauptbahnhof Hamm (Westfalen) und erklärten ihm auf Grundlage

des Haftbefehls des Amtsgerichts Karlsruhe die Festnahme. Der Beschuldigte wurde

noch am selben Abend einem Richter am Amtsgericht Hamm vorgeführt, welcher den

von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte.

Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dr. Dieter Romann, hierzu: „Ich danke

den Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizeiinspektionen Karlsruhe und Münster

für die schnellen und professionellen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen,

welche zur Festnahme des Tatverdächtigen geführt haben. Den verletzten Beamten

wünsche ich weiterhin eine gute und schnelle Genesung.“

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall – wer hatte grün? –

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem

Pkw am Mittwochnachmittag in Karlsruhe Mühlburg sucht die Verkehrspolizei

Zeugen.

Wie bislang bekannt fuhr gegen 13.45 Uhr eine Straßenbahn auf der Siemensallee

in Richtung Knielingen und überquerte die Neureuter Straße. Hierbei stieß die

Bahn mit einem VW Caddy zusammen, der ebenfalls die Siemensallee befuhr und nach

links in die Neureuter Straße einbiegen wollte. Die Insassen der Straßenbahn

sowie des Pkw blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa

11.000 Euro.

Die Verkehrspolizei sucht nun Zeugen, die insbesondere Angaben zur

Ampelschaltung machen können und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0721

944840.

Karlsruhe – Drei Festnahmen nach Einbruch in Ladengeschäft

Karlsruhe (ots) – Ein 21-Jähriger und zwei 14- und 15-jährige Jugendliche stehen

im Verdacht, in der Nacht auf Mittwoch gemeinsam einen Einbruchdiebstahl in

einem Second-Hand-Geschäft in der Karlstraße begangen zu haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Zeugen gegen 01:30 Uhr aufmerksam, als

ein Unbekannter die Scheibe des Ladengeschäfts offensichtlich mit Hilfe eines

Gullideckels einwarf. Kurz darauf seien insgesamt drei Personen vom Tatort zu

Fuß geflüchtet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte kurze Zeit später zur

vorläufigen Festnahme von zwei männliche Personen im Alter von 21 Jahren und 15

Jahren und einem 14-jährigen Mädchen in Tatortnähe.

Über das mögliche Stehlgut und die Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch

keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Polizei im Haus des Jugendrechts hat die

weiteren Ermittlungen übernommen.

Das Polizeimusikkorps Karlsruhe spielt am Sonntag in Elchesheim-Illingen

Elchesheim-Illingen (ots) – Am kommenden Sonntag, dem 14. Juli 2024, findet um

11.30 Uhr in der Festhalle Elchesheim ein besonderes Benefizkonzert statt. Der

Musikverein Elchesheim-Illingen, vor genau zehn Jahren aus den beiden

Musikvereinen Elchesheim und Illingen im Rahmen einer Fusion entstanden, lädt zu

diesem musikalischen Highlight ein.

Unter der Leitung von Dirigent Mario Ströhm wird das Polizeiorchester über gut

zwei Stunden ein vielfältiges musikalisches Programm unter dem Motto „Die

Mischung macht´s“ präsentieren. Neben Instrumentalsolisten werden insbesondere

die Sängerin Nina Hirschler und ihr Sänger Toni Bergsch im Blickpunkt stehen.

Stutensee – Polizei sucht Eigentümer von aufgefundenem mutmaßlichem Diebesgut

Karlsruhe (ots) – Nach mehreren Pkw-Aufbrüchen und Diebstählen in den

vergangenen Wochen im Bereich Stutensee, gelang es der Polizei nun mehrere

Tatverdächtige zu identifizieren.

Umfangreiche Ermittlungen des Polizeipostens Stutensee führten auf die Spur von

bislang drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 18 und 21 Jahren, welche aktuell

für mindestens 17 begangene Straftaten in Frage kommen. Sie waren in der

Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Bei mehreren Wohnungsdurchsuchung Anfang Juli 2024 fand die Polizei zahlreiches

Diebesgut wie Mobiltelefone, Elektronik- und Elektrogeräte, Sonnenbrillen,

Zigaretten und Bekleidungsstücke. Weitere mutmaßlich gestohlenen Gegenstände

konnten bislang noch keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Fotos dieser Gegenstände sind unter dem nachfolgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ka-stutensee-zuordnung-von-mutmasslichem-diebesgut/

In diesem Zusammenhang werden Geschädigte und Hinweisgeber gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 96718-0 in

Verbindung zu setzen.