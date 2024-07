Mannheim: Rollerfahrer missachtet rote Ampel, kollidiert mit einem Auto und verletzt sich dabei leicht

Mannheim (ots) – Ein 23-jähriger Rollerfahrer fuhr am Mittwoch gegen 23:30 Uhr

auf dem Luisenring und überquerte die Kreuzung auf Höhe des MVV-Hochhauses,

obwohl die Ampel, ersten Ermittlungen zu Folge, Rot zeigte. In Folge dessen kam

es zur Kollision mit einem Mercedes-Benz eines 71-Jährigen. Das Auto wurde durch

den Zusammenprall an der rechten Frontseite beschädigt. Der Rollerfahrer

stürzte, wurde hierbei leicht verletzt und in einem Krankenhaus medizinisch

versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa

2.500 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim: Unfallfahrer gesucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Ein 61-Jähriger war am Montag mit einem Mofa auf der Mannheimer

Straße unterwegs. Gegen 14 Uhr schoss plötzlich vor ihm ein Auto aus einer

Parkbucht auf die Fahrbahn. Der so überraschte 61-Jährige konnte nicht mehr

ausweichen, prallte frontal in die rechte Fahrzeugseite und kam zu Fall. Dabei

verletzte er sich leicht. Der Unfallverursacher half dem Gestürzten auf und

schob seinen Roller von der Fahrbahn. Dann fuhr er allerdings weiter, ohne sich

um den noch benommenen Senior zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen.

Wie sich später herausstellte, zog sich der 61-Jährige bei dem Unfall eine

Fußverletzung zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. An seinem Roller

entstand ein Schaden von knapp 100 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Käfertal unter der Telefonnummer 0621/ 71849-0 zu melden.

Mannheim: Unfall mit verletztem Rollerfahrer

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend um 20 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem

Kleinkraftrad die Dammstraße in Richtung Industriehafen. In Höhe der

Laurentiusstraße übersah ein 23-jähriger VW-Fahrer den Rollerfahrer, als er nach

links in die Dammstraße abbog. Der VW und der Roller stießen zusammen, der

19-Jährige kam zu Fall und wurde hierbei verletzt. Durch einen zufällig

vorbeifahrenden Rettungswagen wurde der 19-Jährige medizinisch versorgt und zur

weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Ausmaß der Verletzungen ist nicht bekannt. Der Schaden an den Fahrzeugen

beläuft sich insgesamt auf ca. 2000 Euro.

Der VW-Fahrer muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung

verantworten.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim/B 37: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen,

Mannheim/B37 (ots) – Gegen 16:10 Uhr ereignete sich auf der

Wilhelm-Varnholt-Allee ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem PKW

auf einen vorausfahrenden, verkehrsbedingt bremsenden PKW auf. Der Aufprall war

so heftig, dass der 22-jährige nicht nur den Wagen vor ihm, sondern noch zwei

weitere Fahrzeuge aufeinander schob. Durch den Aufprall waren die ersten beiden

Fahrzeuge nicht mehr Fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000

Euro. Der 22-jährige Fahrer sowie zwei Passagiere von ihm wurden bei dem Unfall

leicht verletzt. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise

unverletzt. Für die Unfallaufnahme mussten zwei Fahrspuren für ca. drei Stunden

gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr führte. Die

weiteren Unfallermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt

übernommen.