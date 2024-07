Rhein-Neckar-Kreis: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim: 39-Jährige wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft

Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde

Haftbefehl gegen eine 39-jährige Frau erlassen. Sie steht im dringenden

Verdacht, in der Nacht vom 07. auf den 08.07.2024 ihren 42 Jahre alten Ehemann

in der gemeinsamen Wohnung im Rhein-Neckar-Kreis vorsätzlich getötet zu haben.

Mit einem bislang nicht identifizierten Gegenstand versetzte die Frau dem

Geschädigten mehrere Stiche im Kopf- und Oberkörperbereich.

Die 39-Jährige alarmierte eigenständig, jedoch unter einem Vorwand, die Polizei.

Vor Ort führte sie die Beamtinnen und Beamten in das Wohnhaus, in dem ihr

Ehemann nur noch tot aufgefunden werden konnte.

Die Tatverdächtige wurde am gestrigen Nachmittag der Ermittlungsrichterin beim

Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des

Mordes und setzte den Haftbefehl in Vollzug. Anschließend wurde die Beschuldigte

in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, insbesondere zum Tatmotiv, dauern derzeit

an.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 59-Jähriger verlässt ohne zu bezahlen ein Restaurant, fährt betrunken Auto, verursacht einen Unfall und flüchtet

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch meldete sich eine aufmerksame

Zeugin gegen 20 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass es in der Kaiserstraße

zu einem Unfall gekommen sei, der Unfallverursacher betrunken wirke und die

Unfallstelle verlassen wollen würde.

Beim Eintreffen der Polizeistreife hatte der Autofahrer mit seinem BMW 532i die

Örtlichkeit bereits verlassen und es stellte sich heraus, dass er zuvor in einem

angrenzenden Restaurant seine Rechnung nicht bezahlte. Ein 32-jähriger

Ford-Fahrer war ebenfalls Gast im selbigen Restaurant und stellte fest, dass der

BMW-Fahrer seinem Ford aufgefahren ist. Der entstandene Sachschaden kann derzeit

nicht beziffert werden.

Die Beamten konnten den flüchtigen Unfallverursacher im Anschluss ermitteln und

diesen festnehmen, obwohl er beim Erblicken der Polizisten die Flucht ergreifen

wollte. Bei der Personenkontrolle nahmen sie Alkoholgeruch bei dem Mann wahr,

woraufhin dieser für die polizeilichen Maßnahmen auf ein Polizeirevier gebracht

wurde. Hier wurde dem 59-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde

er aus den Maßnahmen entlassen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der

59-Jährige muss sich nun u.a. wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung

und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten. Das Polizeirevier

Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Erneuter Diebstahl von Kupferrohren an Marienkapelle – Zeugen gesucht!

Wiesenbach (ots) – Erneut entwendeten noch unbekannte Täter am Mittwoch zwischen

08 Uhr und 16 Uhr mehrere Kupferrohre in Wiesenbach, welche an der Marienkapelle

befestigt waren. Bei dem Objekt handelt es sich um eine kleine Kirche, welche im

Kapellenweg aufgrund der Lage in einem Waldgebiet schwer einsehbar ist.

Bereits am 06.07. sowie am 07.07.2024 kam es in der Hauptstraße zu

gleichgelagerten Diebstählen an der Kirche „St. Michael“.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird derzeit noch geprüft.

Das Polizeirevier sucht nun dringend nach Zeugen, welche verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer

06223/9254-0 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Auto aufgebrochen und technische Einrichtung entwendet – Zeugen gesucht!

Ketsch (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschaffte sich eine noch

unbekannte Täterschaft in der Stettiner Straße gewaltsam Zutritt zu einem

geparkten Audi und entwendete hieraus Teile der technischen Einrichtung. Die

Täterschaft schlitzte das Stoffdach des Autos auf und konnte es somit

entriegeln. Im Fahrzeug wurden dann der Airbag des Lenkrads sowie der

Bordcomputer demontiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere

Tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 beim Polizeirevier

Schwetzingen zu melden.

L592/Sinsheim: 45.000 Euro Schaden und leichte Verletzungen nach Verkehrsunfall

L592/Sinsheim (ots) – Am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr fuhr ein 59-jähriger

Peugeot-Fahrer von der A6 ab, um auf die L592 in Richtung Sinsheim-Reihen

abzubiegen. Dabei übersah der Peugeot-Fahrer eine 29-jährige BMW-Fahrerin,

welche in Richtung Sinsheim-Steinsfurt unterwegs war. Durch die Kollision wurden

der Peugeot-Fahrer und dessen beiden Beifahrer leicht verletzt. Die BMW-Fahrerin

erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden in umliegende

Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden beträgt 45.000 Euro.

Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall nach Missachtung eines Stopp-Schilds

Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch missachtete um kurz nach 15

Uhr eine 70-Jährige, die mit ihrem Audi die Schubertstraße befuhr, das

Stopp-Schild an der Kreuzung zur Speyerer Straße. Dadurch nahm sie einem

65-Jährigen die Vorfahrt, welcher mit seinem Fiat auf der Speyerer Straße in

Richtung Neulußheim unterwegs war. Durch die Kollision wurde zum Glück niemand

verletzt, jedoch entstand mit knapp 10.000 Euro ein erheblicher

Gesamtsachschaden. Auf Grund der Unfallschäden war der Fiat nicht länger

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Hockenheim übernahm

die weiteren Unfallermittlungen.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Raubüberfall in S-Bahn – Geschädigte und Zeugen gesucht

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend fuhr eine bislang noch

unbekannte Frau mit der S-Bahn S1 von Neckargemünd in Richtung Eberbach. Gegen

21:30 Uhr versuchte eine männliche Person der Frau die Handtasche zu entreißen,

während ein weiterer Täter sich an der Tür der Bahn aufhielt.

Eine aufmerksame Zeugin, die den Überfall beobachtet hatte, eilte zur Hilfe. Der

Täter ließ schlussendlich von der Handtasche ab und flüchtete gemeinsam mit dem

zweiten Täter am Haltepunkt Neckargemünd Altstadt aus der Bahn. Daraufhin

verständigte die Zeugin die Polizei, sodass eine sofortige Fahndung nach den

männlichen Personen eingeleitet wurde. Die unbekannte Frau setzte ihre Fahrt mit

der Bahn derweil in Richtung Neckarsteinach fort. Durch die gute

Personenbeschreibung konnten die beiden Täter im Alter von 16 Jahren und 17

Jahren festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Während der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass die beiden männlichen

Personen unter dem Einfluss von Drogen standen. Für weitere polizeiliche

Maßnahmen wurden diese auf ein Polizeirevier gebracht und nach Abschluss der

Maßnahmen wieder entlassen. Die beiden Minderjährigen müssen sich nun u.a. für

den Raub verantworten.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und

bittet die bislang unbekannte Frau, die die Bahn an der Haltestelle

Neckarsteinach verlassen hat und der versucht wurde, die Handtasche zu

entreißen, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Auch Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern mitteilen können, werden

gebeten, sich unter der vorgenannten Telefonnummer zu melden.

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: LKW-Fahrer übersieht rote Ampel – Polizei sucht Zeugen

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag fuhr ein 44-Jähriger mit

einem LKW auf der Handschuhsheimer Landstraße in Richtung Schriesheim. An der

Kreuzung zur Bergstraße bog er gegen 08:40 Uhr nach rechts in diese ab. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand übersah der Fahrer dabei, dass die dortige Ampel

Rot zeigte. So kam es zur Kollision mit der Straßenbahn, welche von Heidelberg

in Richtung Schriesheim unterwegs war. Glücklicherweise wurde durch den Unfall

nach aktuellem Stand niemand verletzt, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen ein

erheblicher Sachschaden, der auf knapp 30.000 Euro geschätzt wird. Durch die

Wucht des Zusammenpralls gingen mehrere Scheiben der Bahn zu Bruch. Der LKW

musste abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren

Unfallermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/

174-4111 zu melden.

Plankstadt / Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten nach Arbeitsunfall

Plankstadt (ots) – Nach derzeitigem Erkenntnisstand sollte am 09.07.2024 gegen

13:20 Uhr durch einen Teleskopkran einer Spezialfirma aus Mannheim eine

Arbeitsbühne mit einem Gewicht von fünf Tonnen im Bereich einer Baustelle im

Gewerbegebiet Plankstadt umgesetzt werden. Nachdem die Arbeitsbühne angehoben

und über die Baustelle einer Lagerhalle geschwenkt wurde, kippte der

ausgefahrene Aufbaukran zur Seite und traf mit seinem ca. 30 Meter langen

Ausleger das Dachgeschoss eines Wohngebäudes mit Photovoltaik-Anlage, ein

Gewerbegebäude sowie eine im Bau befindliche Lagerhalle und blieb auf die Seite

gekippt liegen.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich zwei Personen im dem Wohngebäude im

Dachgeschoss, die aber nicht verletzt wurden. Der Kranführer konnte sich selbst

aus der Führerkabine befreien und blieb glücklicherweise ebenfalls unverletzt.

Kollegen und Kolleginnen der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg kamen zur Fertigung von Luftaufnahmen mittels Drohne ebenfalls vor

Ort.

Im Laufe des Vormittags des 10.07.24 haben die Bergungsmaßnahmen durch

Fachfirmen begonnen, die aktuell noch andauern.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 2.000.000 Euro.

Die Ermittlungen wegen der im Raum stehenden Baugefährdung werden durch die

Spezialisten der Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim,

welche sich ebenfalls vor Ort befanden, durchgeführt.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vespa-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr fuhr eine

65-jährige Hyundai-Fahrerin von der Rudolf-Wild-Straße in den Stückerweg ein und

übersah hierbei den von links kommenden 44-jährigen Vespa-Fahrer. Der Fahrer

prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte zu Boden. Hierdurch zog er sich

leichte Verletzungen zu, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Vespa musste

abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen

aufgenommen.