Heidelberg: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Heidelberg (ots) – Am Dienstagmorgen um kurz nach 04 Uhr verschaffte sich eine

noch unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Wohnanwesen in der Mühltalstraße

und erbeutete Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro. Ersten Ermittlungen

zufolge machte sich die Täterschaft zunutze, dass die Wohnungsinhaberin einen

Schlüssel an einer Nebentür stecken ließ. Im Inneren erbeutete die Täterschaft

mehrere Tablets, Smartphones sowie einen Geldbeutel. Das Polizeirevier

Heidelberg-Nord sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben

und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden.

Heidelberg: Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Kollision mit Radfahrerin – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch gegen 16:20 Uhr fuhr ein bislang noch unbekannter

Autofahrer mit einem orangenen Kastenwagen entlang der Eppelheimer Straße in

Richtung Eppelheim. Auch eine 25-jährige Radfahrerin fuhr in selbige Richtung,

als es im Kreuzungsbereich Eppelheimer Straße/Am Markt zu einem Zusammenstoß der

beiden Verkehrsteilnehmer kam. Beim Abbiegen des Autofahrers nach rechts auf

einen Parkplatz eines Einkaufsmarktes kollidierte er mit der Radfahrerin, sodass

diese dabei leicht verletzt wurde, jedoch eine medizinische Betreuung ablehnte.

Kurz nach dem Unfall verließ der Unbekannte die Unfallstelle ohne seine

Personalien zu hinterlassen. Der männliche Fahrer kann wie folgt beschrieben

werden:

circa 30 – 40 Jahre, kurz rasierte Haare, der ein schwarzes

Headset im Ohr trug

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun zu dem Unfallgeschehen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer und/oder dem

Unfallhergang mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu

melden.

Heidelberg: E-Scooter gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Dienstag stellte eine 47-Jährige um kurz vor 14 Uhr ihren

E-Scooter der Marke Metz vor einem Anwesen in der Handschuhsheimer Landstraße

ab. Dabei sicherte sie ihr Fahrzeug mit einem Schloss, dass sie an einem

Metallzaun befestigte. Als sie gegen 16 Uhr zurückkam, musste sie feststellen,

dass der schwarze E-Scooter vom Typ Moover Plus gestohlen worden war. Der

Schaden beträgt fast 2.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die

weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221-4569-0 zu melden.