Zeugenaufruf nach Hundebiss in Weiler bei Bingen

Bingen (ots)

Wie der Polizei Bingen am heutigen Tag bekannt wurde, kam es am Montagabend, den 08.07.2024, in etwa zwischen 19:00 Uhr und 19:15 Uhr zu einem Hundebiss. Der 53-jährige Geschädigte ging zur oben genannten Zeit außerhalb Weiler mit seinem Hund spazieren. Nachdem der Spaziergänger den Grillplatz „Minipark“ passiert hatte kam aus Richtung der Straße „Auf der Trift“ ein unbegleiteter Hund auf sie zugerannt und sprang auf den Hund des Spaziergängers. Der Spaziergänger versuchte reflexartig den aggressiven Hund abzuhalten und wurde hierbei in den Handrücken gebissen. Im Anschluss rannte der Hund wieder in die Ortslage Weiler zurück. Bei der der Rasse des Hundes könnte es sich um einen „Setter“ handeln. Der Hund war schwarz mit einem weißen Fleck auf der Brust. Der bissige Hund selbst hatte ein Halsband an, an dem eine Hundemarke hing. Hinweise auf die Herkunft des Hundes und den Hundehalter nimmt die Polizei Bingen entgegen.

Mainz- Hechtsheim, Körperverletzung nach Verkehrsunfall

Mainz-Hechtsheim (ots) – Mittwoch, 10.07.2024 16:30 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem lediglich ein Sachschaden entstand, stehen

beide Autos sowie die zugehörigen Fahrer am Unfallort in der Straße „Am

Heuergrund“ und warten auf die Polizei zwecks Unfallaufnahme. Ein unbeteiligter

20-jähriger Passant kommt hinzu und fängt mit den Unfallbeteiligten ein

Streitgespräch an, da seiner Meinung nach kein Schaden entstanden sei. Einer der

Unfallbeteiligten, ein 67-jähriger Mann aus Mainz, fordert daraufhin den

Fußgänger auf weiter zu gehen, da er weder am Unfall beteiligt noch Zeuge ist.

Daraufhin schlägt der Passant dem 67-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Mehrere

hinzukommende Passanten können den nunmehr beschuldigten 20-Jährigen von weitere

Schlägen abhalten, der sich anschließend zu Fuß entfernt. Zeugen könne

beobachten wohin er sich begibt, die eintreffende Polizeistreife kann

anschließende seine Personalien feststellen.

Mainz-Innenstadt, Unbekannter verletzt drei Personen mit Reizgas

Mainz-Innenstadt (ots) – Mittwoch, 10.07.2024 15:45 Uhr:

Da ein bislang unbekannter Mann am Balthasar-Maler- Platz herumschreit, fordert

ihn ein 42-jähriger Passant auf, dies zu unterlassen. Der Unbekannt zieht

daraufhin unvermittelt ein Pfefferspray aus der Tasche und sprüht dieses dem

42-Jährigen ins Gesicht. Er flüchtet anschließend unerkannt über die Große

Bleiche in Richtung Rhein. Der 42-Jährige sowie zwei weitere unbeteiligte, im

Umfeld befindliche Passanten erleiden Reizungen der Augen sowie Atemwege. Der

unbekannte Beschuldigte soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein, 1,80 m groß,

laut Zeugenbeschreibung dunkelhäutig und hat schwarze, kurze, lockige Haare. Er

soll ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt und Kopfhörer getragen haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Tunnelsperrung aufgrund eines Brandalarms – Zeugenaufruf

Polizeiautobahnstation Heidesheim (ots) – Am Mittwoch, den 10.07.2024 kam es

gegen 14:58 Uhr auf der BAB 60 zu einer Tunnelsperrung des Hechtsheimer Tunnels

in beide Fahrtrichtungen. Aufgrund dieser Sperrung kam es im gesamten Mainzer

Ring zu Verkehrsbehinderungen.

Nach Feststellung eines Fehlalarms und der Freigabe durch die Berufsfeuerwehr

Mainz und der Autobahnmeisterei Heidesheim konnte der Tunnel um 15:46 Uhr wieder

geöffnet werden.

Im Rahmen dieser Sperrung schlossen sich die Tunnelschranken in beide

Fahrtrichtungen automatisch, um so die Weiter- bzw. Durchfahrt von

Verkehrsteilnehmern zu verhindern.

In Fahrtrichtung Bingen kam es jedoch dazu, dass die rechtsseitige Schranke

durch eine Sattelzugmaschine beschädigt worden ist. Die Sattelzugmaschine

kollidierte mit der sich schließenden Schranke, beschädigte diese dadurch und

entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dieser

Sattelzugmaschine geben können, werden gebeten, sich mit der

Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung zu setzen.

Mainz – Strafanzeige nach queerfeindlicher Äußerung

Mainz (ots) – Am gestrigen Dienstagabend kam es an einem Schiffsanleger am

Stresemannufer in Mainz, zu einer queerfeindlichen Äußerung in Richtung von

Passagieren eines Ausflugsschiffes.

Rund 200 Personen warteten am Dienstagabend, um kurz vor 19 Uhr auf das

Besteigen eines Fahrgastschiffes zur Teilnahme an der Veranstaltung „Rainbow

Shipping“, als zwei Radfahrer vorbeifuhren. Die Radfahrer waren als Mitarbeiter

der Stadt Mainz erkennbar. Durch einen der beiden Radfahrer wurde dabei eine

diskriminierende und queerfeindliche Aussage geäußert.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei die beiden Personen identifizieren

und deren Personalien feststellen. Sie leitet nun ein Ermittlungsverfahren

zumindest wegen des § 192 a Verhetzende Beleidigung ein.

Mainz, Einbruch in Firmengelände

Mainz (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zum Einbruch bei einer

Firma für Baumaschinenverleih in Mainz. Die dort zuständige Sicherheitsfirma

informierte umgehend die Mainzer Polizei über die Auslösung eines Alarmes, die

wiederum unmittelbar mit mehreren Streifen zum Firmengelände fuhr. Vor Ort wurde

durch die Polizeistreifen ein aufgehebeltes Fenster und durchwühlte Büroräume

festgestellt. Der oder die bislang unbekannten Täter waren nicht mehr vor Ort

und konnten auch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden. Was

und in welcher Höhe entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Die Mainzer

Kriminalpolizei führte eine Spurensuche vor Ort durch, die Ermittlungen dauern

an.

Mainz – Bretzenheim Verkehrsunfall mit verletzter Grundschülerin

Am 09.07.2024 gegen 07:40 Uhr kam es in deMainz – Bretzenheim Verkehrsunfall mit verletzter

Grundschülerin

Mainz – Bretzenheim (ots) – Am 09.07.2024 gegen 07:40 Uhr kam es in der

Bahnstraße, unmittelbar hinter der Kreuzung Bahnstraße/ Rathausstraße zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Eine Autofahrerin fuhr von der

Zaybachstraße in die Bahnstraße. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zur

Berührung mit einer querenden 7-jährige Fußgängerin, die sich bereits mittig auf

der Fahrbahn befand. Die Autofahrerin hatte an der Unfallstelle zwar angehalten,

diese jedoch ohne Angabe ihrer Personalien wieder verlassen. Ein aufmerksamer

Unfallzeuge konnte sowohl das Kennzeichen ablesen, wie auch eine Beschreibung

der Fahrerin abgeben. Die Ermittlungen hinsichtlich Fahrerflucht und

fahrlässiger Körperverletzung richten sich aktuell gegen die Halterin des PKW.

Das 7-jährige Mädchen erlitt Abschürfungen am Bein und klagte über Schmerzen am

Fuß, weshalb sie von Rettungskräften vor Ort versorgt wurde. Eine stationäre

Aufnahme in einem Krankenhaus war vorerst nicht notwendig.r Bahnstraße, unmittelbar hinter der Kreuzung Bahnstraße/ Rathausstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Eine Autofahrerin fuhr von der Zaybachstraße in die Bahnstraße. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zur Berührung mit einer querenden 7-jährige Fußgängerin, die sich bereits mittig auf der Fahrbahn befand. Die Autofahrerin hatte an der Unfallstelle zwar angehalten, diese jedoch ohne Angabe ihrer Personalien wieder verlassen. Ein aufmerksamer Unfallzeuge konnte sowohl das Kennzeichen ablesen, wie auch eine Beschreibung der Fahrerin abgeben. Die Ermittlungen hinsichtlich Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung richten sich aktuell gegen die Halterin des PKW. Das 7-jährige Mädchen erlitt Abschürfungen am Bein und klagte über Schmerzen am Fuß, weshalb sie von Rettungskräften vor Ort versorgt wurde. Eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus war vorerst nicht notwendig.

