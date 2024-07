Bad Kreuznach: Die Polizei-News

Nach Feldarbeit gerät Traktor in Brand

Gem. Bärweiler (ots)

Am Dienstag, den 09.07.2024 gegen 16:45 Uhr war zunächst eine unklare aber kilometerweit sichtbare Rauchentwicklung in der Gemarkung Bärweiler der Feuerwehr gemeldet worden. Die Feuerwehren Bärweiler, Lauschied und Bad Sobernheim rückten mit insgesamt fünfundzwanzig Kräften aus und konnten in der Nähe des Friedhofs auf einem Feld einen Traktor mit einer Strohballenpresse vorfinden. Die Zugmaschine stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand, der im weiteren Verlauf gelöscht werden konnte. Nach Schilderungen des 72-jährigen Landwirten hatte er nach Beendigung seiner Arbeiten das Fahrzeug abgestellt und den Nachhauseweg angetreten. Wenige Minuten später bemerkte er eine aufsteigende Rauchwolke aus Richtung des Abstellplatzes. Nach den bisherigen Ermittlungen wird von einer Selbstentzündung ausgegangen, nachdem vermutlich Strohreste auf heiße Fahrzeugteile geraten waren.

An dem Traktor entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 12.000 EUR.

Alleinunfall mit zwei verletzten Insassen

Bad Kreuznach, B41 (ots)

Am 09.07.2024 gegen 09:51 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall auf der B41, vor der Anschlussstelle L244 in Fahrtrichtung BAB 61, gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen kam die PKW-Fahrerin alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, worauf sich das Fahrzeug überschlug und hinter der dortigen Leitplanke zum Stehen kam. Beim Verkehrsunfall wurden die 25-jährige Fahrerin und der 6-jährige Insasse verletzt (jeweils nicht lebensbedrohlich) und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden. Die B41 (in Fahrtrichtung BAB 61) musste zur Verkehrsunfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Kirn (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, dem 05.07.2024 kam es in der Zeit zwischen 08:36 Uhr und 09:53 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des SmileX Fitnessstudios in der Amthofstraße. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein Unbekannter den Audi A4 einer 78-jährigen Frau aus der VG Kirner Land. Hierbei entstand ein Blechschaden am vorderen Kotflügel der Fahrerseite.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

Zusammenstoß zwischen LKW und PKW; Zeugen gesucht!

Gemarkung Hochstetten-Dhaun (ots)

Am Morgen des 08.07.2024 kam es gegen 10:35 Uhr auf der B41 (Umgehung Hochstetten-Dhaun) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW mit Anhänger und einem PKW. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 64-jährige LKW-Fahrer auf der B41 in Richtung Bad Sobernheim unterwegs, als der 43-jährige Fahrer eines Mazda 5 in gleicher Fahrtrichtung die rechte Fahrspur des dreispurigen Bereichs aus Richtung Kirn befuhr. In der Linkskurve befanden sich beide Fahrzeuge nebeneinander als es zu einem seitlichen Zusammenstoß kam. Bei der Unfallaufnahme sahen die Beteiligten die Schuld bei dem jeweils anderen. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich leichter Sachschaden.

Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.