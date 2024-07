Germersheim: Die Polizei-News

LKW Unfall auf der A 65 in Kandel Vollsperrung

Am 11.07.2024 ereignete sich um 16:08 Uhr ein größerer Unfall auf der A65, Fahrtrichtung Karlsruhe, zwischen Kandel-Mitte und Kandel-Süd. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stand ein 56-jähriger ukrainischer LKW Fahrer mit seinem poln. Sattelzug widerrechtlich in einer Nothaltebucht und machte eine Pause. Ein litauischer Autotransporter befuhr mit einem 41-jährigen, ukrainischen Fahrer, die rechte Fahrspur in Richtung Karlsruhe ordnungsgemäß. Der 56 jähriger LKW Fahrer fuhr nach Beendigung von der Nothaltebucht in den fließenden Verkehr ein und beachtete nicht den LKW auf der rechten Spur. Dieser wiederum führte eine Notbremsung mit einem Ausweichmanöver nach links durch. Hierbei wurde der PKW, welcher von einer 47jährigen Autofahrerin geführt wurde in die Mittelleitplanke gedrückt. Ein nachfolgender Transporter prallte zudem noch in den Auflieger des LKW. Beim Unfall wurde der PKW und der Transporter total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die beiden LKW waren noch fahrbereit. Aufgrund ausgelaufener Flüssigkeiten und einem großen Trümmerfeld war die A 65 in Richtung Karlsruhe für 4 Stunden total gesperrt. Die PKW Fahrerin wurde verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 40000 Euro belaufen. Aufgrund der Sperrung auf der A 65 musste der Verkehr u.a. durch Kandel geleitet werden, was auch dort zu erheblichen Beeinträchtigungen führte.

Rheinzabern – ohne Führerschein unterwegs

Mittwochmorgen wurde im Rahmen einer Standkontrolle ein 61-jähriger Fahrzeugführer überprüft. Es stellte sich heraus, dass ihm bereits 2022 die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Der Verkehrssünder räumte die Tat vor Ort ein. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Sein Beifahrer, welcher im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, setzte die Fahrt fort.

Wörth – Einbruchsserie Kleingärten

Dienstagnacht wurden mehrere Gartenhäuser im Bereich des Schützenvereins aufgebrochen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

Jockgrim – Geschwindigkeitskontrolle

Jockgrim (ots)

Am 09.07.24 wurde in der Zeit von 10.00h bis 10.50h in Jockgrim in der Hatzenbühler Straße eine Laserkontrolle durch die Polizei Wörth durchgeführt. Bei erlaubten 30km/h fuhren bei gemessenen 35 Fahrzeugen neun zu schnell. Der schnellste Verkehrssünder war mit 49 km/h unterwegs.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Birkenhördt (ots)

Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Birkenhördt vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich „falscher Polizeibeamter“ Gewinnversprechen handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie

gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder

nahe Verwandte.

gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an die örtliche Polizei. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.

Verletzter Radfahrer nach Unfall aufgefunden

Bellheim (ots)

Am 09.07.2024 gegen 23:25 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer in Bellheim gemeldet, welcher die Unfallörtlichkeit trotz schwererer Kopfverletzung fußläufig verlassen hätte. Zuvor hatte er mit seinem Fahrrad die L538 zwischen Bellheim und Westheim überquert, ohne einem Pkw-Fahrer die Vorfahrt zu gewähren, sodass er zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer konnte im weiteren Verlauf aufgrund intensiver Suchmaßnahmen im Spiegelbachpark durch die Beamten schwerverletzt aufgefunden werden. Der 50-jährige albanische Staatsangehörige wurde in ein Krankenhaus verbracht, mit dem Ableben ist zurzeit jedoch nicht zu rechnen. Da er alkoholisiert war wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Einsatz des Tasers nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Bellheim (ots)

Am 09.07.2024 gegen 20:00 Uhr wurde die Polizei Germersheim über eine hilflose Person an der Aral-Tankstelle in Bellheim informiert, welche die im weiteren Verlauf eingetroffenen Polizeibeamten beleidigte und auch mit dem Tode bedrohte. Nachdem der 31-jährige Karlsruher unvermittelt aufstand, auf die Beamten zuging und von einem unmittelbaren Angriff auszugehen war, wurde der Taser erfolgreich eingesetzt. Der unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten stehende Mann wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau erfolgte die Entnahme einer Blutprobe.

Winden – Brand eines Baggers

Am 09.07.24 gegen 21.45h wurde die Polizei Wörth über den Brand eines Baggers in der Nähe des Bahnhofes in Winden informiert. Die Fahrerkabine brannte lichterloh und wurde durch die freiwillige Feuerwehr abgelöscht. Aufgrund auslaufender Hydraulikflüssigkeiten war auch die Untere Wasserbehörde vor Ort. Zum Zeitpunkt des Brandes war der Bagger nicht in Betrieb. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 80.000 Euro belaufen. Personen wurden nicht verletzt.

Wörth – Unerlaubtes Befahren eines Waldweges endet an der Schranke

Wörth am Rhein (ots)

Ein Autofahrer meldete sich am 09.07.24 gegen 16.00h bei der Polizei Wörth und gestand ein, unerlaubt einen Waldweg befahren zu haben. Nun habe er das Dilemma, dass die zuvor geöffnete Schranke geschlossen und mittels Schloss gesichert ist. Er könne nicht mehr herausfahren. Kurzum informierte die Polizei den Förster, der den jungen Mann aus seiner misslichen Lage befreite. Wegen des unerlaubten Befahrens des Waldweges wurde ein Bußgeld erhoben.

Wörth – Mehrere Gurtverstöße

Wörth am Rhein (ots)

In Wörth wurde gestern am 09.07.24 an verschiedenen Örtlichkeiten durch die Polizei kontrolliert. In der Ottstraße konnten zwischen 08.15h und 08.45h acht Personen kontrolliert werden, die sich in ihrem Fahrzeug nicht angegurtet hatten. An einer Kontrollstelle in der Speckstraße von 09.45h bis 10.30h wurden drei Fahrzeugführer ohne Gurt beanstandet. Ein Gurtverstoß wird mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro geahndet und gefährdet zudem das eigene Verletzungsrisiko erheblich.

Wörth – PKW Brand

Wörth am Rhein (ots)

Am 09.07.24 gegen 07.00h brannte ein PKW in Wörth in der Zufahrt zum Gewerbegebiet „Im Oberwald“ vollständig aus. Der Fahrer, der den Brand zunächst nicht bemerkte, wurde von vorbeifahrenden PKW-Fahrern darauf aufmerksam gemacht, sodass er unverletzt sein Fahrzeug verlassen konnte. Die freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache ist noch unklar.