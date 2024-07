Speyer- Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Mittwochmorgen gegen 09:40 Uhr befuhr eine 84-jährige PKW-Fahrerin die Iggelheimer Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Die Fahrerin fuhr ohne ersichtlichen Grund auf die Gegenspur, sodass die 27-jährige Fahrerin eines entgegenkommenden PKWs nach rechts ausweichen musste. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Die 84-Jährige setzte ihre Fahrt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fort. Im Rahmen ihrer Weiterfahrt geriet die Dame immer wieder in den Gegenverkehr und überfuhr mehrere rote Lichtzeichenanlagen. In der Straße Am Woogbach konnte die Fahrzeugführerin letztlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten keine Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder Betäubungsmitteln erlangt werden. Auf Grund des gezeigten Fahrverhaltens wurde der Führerschein der Fahrerin beschlagnahmt. Außerdem muss sie sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung und einer Verkehrsunfallflucht verantworten. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 400 Euro.Speyer: Die Polizei-News

Zeugen, welche zum genannten Zeitpunkt im Bereich der Iggelheimer Straße/ Friedrich-Ebert-Straße/ Am Woogbach durch die Fahrerin des PKWs gefährdet wurden, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Speyer- Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch gegen 03:55 Uhr wurde durch Anwohner ein roter Ferrari wahrgenommen, welcher die Industriestraße immer wieder mit überhöhter Geschwindigkeit hoch- und runterfahren würde. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug in der Lönneberga-Straße geparkt festgestellt werden. Der mutmaßliche Fahrer des PKW konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem konnte bei ihm Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Da bei dem Mann ein Reizstoffsprühgerät und ein Gel aufgefunden werden konnte, welche in Deutschland nicht geführt werden dürfen, wurden auch diese Gegenstände sichergestellt.

Speyer- Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Dienstagmorgen gegen 10:40 Uhr befuhren insgesamt drei PKW hintereinander die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung der Wormser Landstraße. Verkehrsbedingt mussten die Fahrzeuge abbremsen, was der Fahrzeugführer des letzten PKW zu spät bemerkte. Der Fahrzeugführer fuhr den vor ihm fahrenden PKW auf, sodass dieses Fahrzeug auf das vor ihm haltende geschoben wurde. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Die 59-jährige Fahrerin des mittleren PKW verletzte sich leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Speyer- Fahrzeug nach Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von berauschenden Mitteln eingezogen

Am Dienstag gegen 11:45 Uhr wurde am Königsplatz eine Verkehrskontrolle bei einem 26-jährigen BMW-Fahrer durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle gab der Fahrzeugführer zunächst falsche Personalien an. Im Anschluss konnte die tatsächliche Identität des Mannes festgestellt werden. Der 26-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem konnten drogentypische Auffallerscheinungen bei ihm festgestellt werden, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da dies nicht die erste Tat des Mannes war, wurde sein Fahrzeug mit dem Ziel der Verwertung präventiv sichergestellt. Außerdem muss sich der Mann wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Fahrt unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln und der falschen Angabe seiner Personalien verantworten.