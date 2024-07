Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Maikammer – Verletzter Rennradfahrer

Auf der Kalmithöhenstraße (L 515) kam gestern Mittag (Uz: 10.07.2024, kurz vor 13 Uhr) ein 62 Jahre alter Rennradfahrer mit Verdacht einer Gehirnerschütterung und Rückenprellungen in ein Krankenhaus. Der Mann fuhr bergab und kam in einer leichten Rechtskurve infolge Fahrbahnnässe zu Fall, wobei sein getragener Helm gebrochen ist. An seinem Rad entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Maikammer – Metalldiebstahl

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (Tz: 09.07.2024, 22 Uhr bis 10.07.2024, 6 Uhr) von einem frei zugänglichen Gelände in der Marktstraße Kupferteile im Wert von über 600 Euro entwendet. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Fleißige Helfer nach Sturmschaden

Nachdem ein Sturmwind über den Bereich der Kreis Straße 23 im Bereich des Kaplaneihofs gezogen war, wurde durch einen entwurzelten Nussbaum die Fahrbahn komplett versperrt. Die Polizei Bad Bergzabern sicherte die Örtlichkeit und informierte die Straßenmeisterei. Aufgrund der Größe und Dicke des Baumes war jedoch schweres Räumgerät erforderlich. Spontan entschlossen sich hierbei zwei Anwohner – 61 und 69 Jahre alt – tatkräftig zu unterstützen. Mit Kettensägen bewaffnet rückten sie dem Baum auf den Stamm und zogen diesen anschließend mit einem Ackerschlepper von der Fahrbahn, sodass diese wieder frei war. Die Polizei und die Straßenmeisterei bedankten sich ausdrücklich bei den beiden Männern.

Unfallzeugen gesucht

Klingenmünster, Steinstraße

Am 09.07.2024, im Zeitraum zwischen 05.00 Uhr- 12.00 Uhr, streifte ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich LKW, beim Ein-/ Ausfahren von der Steinstraße in den Totenweg die Ecke einer Hauswand. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 1000 EUR zu kümmern.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de