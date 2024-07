Unfall mit Verletzten

Kaiserslautern (ots) – Der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei rückten

am späten Mittwochnachmittag in die Lauterstraße aus. Der Grund: Bei einem

Unfall wurden zwei Personen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte gegen

17:30 Uhr eine 56-Jährige mit ihrem BMW von der Lauterstraße nach links in die

Mühlstraße einbiegen. Hierbei übersah sie den ihr entgegenkommende

vorfahrtsberechtigte 18-Jährigen, der gerade in Richtung Mainzer Straße

unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß mit dem VW Golf wurde die BMW-Fahrerin sowie

der Beifahrer des Golfs verletzt. Rettungswagen brachten beide in ein

Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie

abgeschleppt werden mussten. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der

fahrlässigen Körperverletzung. |kfa

Streit um Parklücke endet in Sachbeschädigung

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Der Kampf um eine Parklücke in der

Kaiserstraße endete am Mittwochmorgen mit einer Strafanzeige. Gegen 9:30 Uhr

wollte eine 30-Jährige mit ihrem BMW in der Straße einparken. Leider hatte eine

andere Frau die Parkbucht bereits als ihren Parkplatz auserkoren und wollte das

Einparken des BMW verhindern. Zunächst schrie die Unbekannte die 30-Jährige an

und beleidigte sie. Kurz darauf eskalierte die Situation und die mutmaßliche

Täterin schlug auf den Wagen der Frau ein. Laut Angaben der BMW-Fahrerin

entstand hierbei ein Schaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die

Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht

Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu der unbekannten

Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei Landstuhl unter der

Telefonnummer 06371 805-0 entgegen. |kfa

Paket aus Briefkasten geklaut

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben aus einem

privaten Briefkasten in der Straße „An der Haarspott“ ein Paket gestohlen. Die

Täter machten sich in der Nacht zum Mittwoch an dem Postkasten zu schaffen. Mit

der Warensendung machten sie sich auf und davon, weshalb die Polizei jetzt wegen

des Diebstahls ermittelt. Die Beamten fragen: Wem sind Personen oder Fahrzeuge

aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei

Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

Verkehrsteilnehmer melden alkoholisierten Fahrer

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei hat am Mittwoch einen

betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war mit seinem Wagen am

Nachmittag auf der Straße zwischen Sambach und Mehlbach aufgefallen. Unsicher

lenkte der Fahrer sein Auto und geriet dabei mehrfach in den Gegenverkehr.

Verkehrsteilnehmer alarmierten die Polizei. Eine Streife rückte aus und traf den

Fahrzeughalter an seiner Wohnadresse an. Den Beamten schlug dabei deutlich eine

Alkoholfahne entgegen. Ein Atemtest bestätigte den Verdacht: 2,02 Promille. Der

61-Jährige musste daher die Einsatzkräfte zu einer Polizeidienststelle begleiten

und eine Blutprobe abgeben. Die Probe soll Aufschluss über die genaue

Blutalkoholkonzentration geben. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten

sicher. Der 61-Jährige blickt nun einem Strafverfahren entgegen. Er muss mit dem

Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. |erf

Vermisste wohlauf angetroffen

Kaiserslautern (ots) – Die Suche nach einer 85-Jährigen endete am Mittwochmorgen

glücklich. Die demenzkranke Frau wurde in einem Seniorenheim im östlichen

Stadtgebiet vermisst. Einsatzkräfte suchten nach ihr und konnten die Frau nach

mehr als einer Stunde in der Mannheimer Straße wohlauf antreffen. Eine

Polizeistreife brachte die 85-Jährige zurück in das Wohnheim. |erf

Verkehrsunfallflucht in der Brucknerstraße

Ramstein-Miesenbach (ots) – Ein bisher unbekannter Pkw-Führer befährt mit seinem

Fahrzeug die Brucknerstraße vermutlich in Richtung Neuwoogstraße. Dabei

kollidiert er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Anschließend

flüchtet er in unbekannte Richtung. In Folge des Geschehens entsteht ein Schaden

im oberen vierstelligen Bereich. Die Tat ereignete sich in den späten

Abendstunden, gegen 22 Uhr. Das Knallgeräusch müsste deutlich hörbar gewesen

sein.

Vom flüchtigen Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug fehlt bisher jede Spur. Die

Polizei bittet daher um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Hinweise zum Sachverhalt können bei den Beamten der PI Landstuhl unter der

Telefonnummer 06371 805-0 gemeldet werden.

Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Odenbach (ots) – Verkehrssituation zu spät erkannt. Am Dienstagnachmittag kam es

auf der B 420 zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen. Ein Mann fuhr mit seinem Opel

auf der Bundesstraße in Richtung Lauterecken. Hinter ihm fuhr eine Frau mit

ihrem Renault. Der vorausfahrende Opelfahrer musste verkehrsbedingt abbremsen.

Dies bemerkte die Frau offensichtlich zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuge

wurden erheblich beschädigt und wurden abgeschleppt. Durch den Aufprall wurden

die sowohl Fahrerin und der Fahrer, als auch die Beifahrerin im Opel leicht

verletzt. Eine medizinische Versorgung war jedoch an der Unfallstelle nicht

erforderlich. |pilek

Wer hat den Schlüssel auf dem Standstreifen verloren?

Konken (Kreis Kusel) (ots) – Ein aufmerksamer Autofahrer meldete sich am

Donnerstagnachmittag bei der Polizeiautobahnstation in Kaiserslautern. Der

Grund: Er hatte gegen 13:30 Uhr auf einem Standstreifen auf der A62 bei Konken

einen Schlüsselbund gefunden. Dieser besteht aus einem Autoschlüssel der Marke

Hyundai, einem Holzanhänger sowie zwei Haustürschlüsseln. Die Frage ist jetzt:

Wem gehört die Fundsache? Der Besitzer wird gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 353-40 bei der Polizei zu melden. |kfa

Jugendlichen am Hals gepackt

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagabend kam es im Asternweg zu einer

Körperverletzung. Wie bisher bekannt ist, gerieten Anwohner mit einer

37-Jährigen in Streit. Hierbei griff die Frau mehrere Kinder und Jugendliche an

und packte einen 15-Jährigen am Hals. Dieser klagte im Anschluss über Schmerzen.

Eine Polizeistreife kontrollierte die Angreiferin. Da die Beamten den Eindruck

hatten, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, führten

sie mit ihr einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab fast 2 Promille. Die

37-Jährige musste daraufhin die Polizisten zur Dienstelle begleiten, wo ihr eine

Blutprobe entnommen wurde. Diese soll jetzt Aufschluss über den genauen Alkohol-

und Drogenkonsum geben. Die mutmaßliche Täterin muss sich jetzt wegen des

Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

E-Scooter aus Keller gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Der Diebstahl eines E-Scooters beschäftige die Polizei am

Dienstagvormittag in der Buchenlochstraße. Nach Angaben der 33-jährigen

Besitzerin, stand das rot-schwarze Gerät zwischen 10 und 12 Uhr in dem

Kellerabteil des Mehrfamilienhauses. Wer sich den Elektroroller in dem Zeitraum

unter den Nagel gerissen hat, ist derzeit Inhalt der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |kfa

Trennschleifer von Baustelle gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Mitarbeiter einer Baustelle in der Pariser Straße

meldete am Dienstag einen Diebstahl. Nach seinen Angaben wurde zwischen 8 und 10

Uhr ein Trennschleifer der Marke Stihl gestohlen. Das Gerät hat einen Wert von

über 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen:

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der

Maschine machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2250

entgegengenommen. |kfa

In Wohnung eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Dienstag in der Selvogtstraße

zugeschlagen. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Täter zwischen

8 und 16 Uhr mit Gewalt Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Aus

den Innenräumen entwendeten die Langfinger einen Geldbeutel, ein Handy, eine

Bluetoothbox und eine Powerbank. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des

Einbruchdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa