Vollsperrung der Lautertalbahn vom 12. Juli 2024, 21.30 Uhr bis einschließlich 25. August 2024

Kaiserslautern / Lohnweiler – Wegen umfassender Sanierungsarbeiten an den Gleisanlagen und des barrierefreien Ausbaus der Bahnstation in Lohnweiler, sperrt die DB InfraGo während der rheinland-pfälzischen Sommerferien die Lautertalbahn zwischen Kaiserslautern und Lauterecken-Grumbach. Vor diesem Hintergrund müssen in diesem Zeitraum alle Züge durch Busse ersetzt werden.

Der erste ausfallende Zug ist dabei die letzte Fahrt am Abend des 12.07.2024 von Kaiserslautern (Abfahrt um 20.35 Uhr) nach Lauterecken-Grumbach. Auch anstelle dieses Zuges muss ein Bus fahren.

Bitte beachten Sie, dass die Busse des Schienenersatzverkehrs bis zu 35 Minuten früher ab Lauterecken-Grumbach verkehren, damit die weiteren Anschlüsse in Kaiserslautern Hbf erreicht werden und umgekehrt später als die Züge in Lauterecken eintreffen. Damit sind die stündlichen Anschlüsse von und zur Buslinie ins Glantal nicht gegeben.

Des Weiteren bitten wir Sie, zu beachten, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs in mehreren Fällen nicht direkt an den jeweiligen Bahnstationen liegen.

Die geänderten Fahrzeiten entnehmen Sie bitte der online-Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn (www.bahn.de).

Die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen ist grundsätzlich leider nicht möglich.