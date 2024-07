Rettungsdienst angegriffen

Kaiserslautern (ots) – Am späten Montagabend rückte eine Polizeistreife zum

Pfaffplatz aus. Grund hierfür war ein betrunkener Mann, der Notfallsanitäter

angriff . Wie die Besatzung des Rettungswagens der Polizei mitteilte, wollten

sie dem einer Person helfen, die auf dem Boden lag. Nachdem sie den 59-Jährigen

angesprochen hatten, begann er nach den Helfern zu schlagen. Glücklicherweise

verfehlten die Angriffe aber ihr Ziel. Des Weiteren beleidigte er die

eingesetzten Kräfte unentwegt. Gegenüber den Polizeibeamten zeigte sich der Mann

weiterhin aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei

Promille. Da sich der 59-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand,

brachten ihn Mitarbeiter der Stadt in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen

bezüglich des Verdachts tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte sowie der

Beleidigungen dauern an. |kfa

Unbekannte erbeuten Geld

Weilerbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 17-Jähriger wurde am

Montagabend in der Hauptstraße Opfer einer räuberischen Erpressung. Wie er der

Polizei mitteilte, traf er gegen 18:45 Uhr im Bereich der Ortsmitte auf zwei

junge Männer, die nach Geld fragten. Nachdem der Mann kein Geld herausgab,

bauten die beiden sich aggressiv vor ihm auf. Um einer körperlichen

Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, händigte das Opfer einen Geldschein

aus. Im Anschluss machte sich das Duo aus dem Staub. Laut Beschreibung sind die

mutmaßlichen Täter zwischen 17 und 18 Jahre alt und hätten beide eine dunkle

Hautfarbe. Der größere sei zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter lang, der andere

zwischen 1,65 Meter und 1,68 Meter groß. Die Polizei hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, denen die Personen aufgefallen sind oder die den Vorfall

beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2050 bei

der Polizei zu melden. |kfa

Exhibitionist geht Polizei ins Netz

Kaiserslautern (ots) – Aus einer Gartenanlage im östlichen Stadtgebiet erreichte

die Polizei am Montagabend mehrere Notrufe. Ein Mann hatte sich dort vor

Erwachsenen und einem Kind entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Eine Polizeistreife traf den Mann gegen 18:15 Uhr in der Anlage an und

kontrollierte ihn. Da die Beamten den Eindruck hatten, dass der 33-Jährige

alkoholisiert war, führten sie mit ihm einen entsprechenden Atemalkoholtest

durch. Dieser ergab einen Wert von 1,55 Promille. Auf der Dienststelle wurde demWohnungsbrand

mutmaßlichen Täter eine Blutprobe entnommen. Der 33-Jährige muss sich jetzt

wegen des Verdachts des Exhibitionismus verantworten. |kfa

s verantworten. |kfa

Fahrer eines E-Scooters stürzt – Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Unfallflucht vom Samstagvormittag in der

Merkurstraße sucht die Polizei Zeugen. Laut den Angaben eines E-Scooter-Fahrers

war er gegen 11 Uhr in Richtung Opelkreisel unterwegs. Zunächst überholte ihn

ein Motorroller, um dann direkt vor ihm, nach rechts, auf den Parkplatz desWohnungsbrand

„Action“ Markts abzubiegen. Der 66-Jährige bremste zwar noch stark ab, um einen

Zusammenstoß zu vermeiden, verlor dann aber das Gleichgewicht und stürzte.

Hierdurch verletzte sich der Mann leicht. Auf den Unfall angesprochen,

entschuldigte sich der Zweiradfahrer und fuhr dann einfach davon. Wenig später

meldete sich der mutmaßliche Unfallverursacher auf der Dienststelle. Hier gab

der 71-Jährige einen gegensätzlichen Unfallverlauf wieder. Die Polizei hat die

entsprechende Angaben machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegengenommen. |kfa

entsprechende Angaben machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631

369-2250 entgegengenommen. |kfa

Schwerer Verkehrsunfall – Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Gaugrehweiler(Donnersbergkreis) (ots) – Zu einem folgenschweren Unfall kam es am

Montagnachmittag gegen 15 Uhr zwischen Gaugrehweiler und St. Alban. Eine

46-jährige Frau überholte auf der L 400 einen 60-jährigen Mann (beide aus dem

Donnersbergkreis) mit seinem Motorroller. Dabei hatte sie möglicherweise den

Abstand zu einem entgegenkommenden Pkw unterschätzt und zog scharf nach rechts,

um einen Kollision zu vermeiden. Dadurch wurde der Rollerfahrer von der Fahrbahn

gedrängt und kollidierte frontal mit einem Verkehrszeichenmast. Der Mann erlitt

hierbei lebensbedrohliche Verletzungen. Die Frau erlitt einen Schock. Es

entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500 Euro. Bei dem entgegenkommenden Pkw

solle es sich um ein dunkles Audi Q-Modell gehandelt haben. Zur Rekonstruktion

des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger beauftragt. Gegen die Frau wird

nun zunächst wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung

ermittelt. Die Polizei Rockenhausen sucht Zeugen des Unfalls, wobei insbesondere

der Fahrer des in Frage stehenden Audis von Interesse wäre. /pirok

Nummernschild eines Streifenwagens gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte machten sich am frühen Sonntagmorgen an einem

Streifenwagen der Polizei zu schaffen und stahlen das hintere Nummernschild. Das

Dienstfahrzeug parkte zwischen 3:30 Uhr und 4:30 Uhr in der Marktstraße. Die

Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern an. Zeugen, die etwas Verdächtiges

beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit

der Polizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Feuerwehrfahrzeug beschädigt

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der

Dürerstraße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter schlugen dort die

hintere Scheibe eines Fahrzeugs der Feuerwehr ein. Das Einsatzfahrzeug des

Katastrophenschutzes stand zwischen Samstag, 23:20 Uhr, und Sonntag, 6:30 Uhr,

am Straßenrand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer hat während des genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise

nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |kfa

Zunächst randaliert dann Security-Mitarbeiter angegriffen

Kaiserslautern (ots) – Ein 22-Jähriger sorgte am Samstagnachmittag dafür, dass

die Polizei ausrücken musste. Wie Mitarbeiter eines Supermarkts in der

Fruchthallstraße mitteilten, randalierte der Mann zunächst und zerstörte hierbei

eine Schutzscheibe an der Kasse. Als ein Sicherheitsangestellter den Störenfried

festhalten wollte, schlug dieser mit einer Tasche zu. Die eintreffende Streife

konnte den Mann zunächst beruhigen. Um seine Identität festzustellen musste der

22-Jährige die Beamten zur Dienststelle begleiten. Auf dem Weg zum Streifenwagen

beleidigte der Randalierer das Personal und versuchte in deren Richtung zu

spucken, was durch die Polizisten unterbunden wurde. Nachdem die Personalien des

Mannes feststanden und ihm ein Platzverweis für den Bereich des Supermarkts

ausgesprochen wurde, durfte er die Polizeiinspektion wieder verlassen. Auf den

22-Jährigen kommen jetzt Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung,

der Körperverletzung sowie der Beleidigung zu. |kfa

Unfall verursacht und abgehauen – Motorradfahrer verletzt

Waldleiningen (Landkreis Kaiserslautern) (ots) – Bei einer Unfallflucht

verletzte sich am Sonntagmittag ein Krad-Fahrer auf der Landstraße 504. Eine

Gruppe Motorradfahrer war gegen 12 Uhr von Kaiserslautern in Richtung

Waldleiningen unterwegs. In einer Kurve kam ihnen plötzlich ein Auto, teilweise

auf ihrer Fahrspur entgegen. Einer der Männer musste dem Pkw ausweichen, um eine

Kollision zu vermeiden. Hierdurch verlor er die Kontrolle über seine Maschine

und kam von der Straße ab. Ein Baum beendete die Fahrt des 52-Jährigen. Der

Zweiradfahrer stürzte und wurde durch den Aufprall verletzt. Ein Rettungswagen

brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Autofahrer hingegen fuhr einfach

weiter, ohne sich um den Verletzten und den entstandenen Schaden zu kümmern. Die

Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Fahrerflucht aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher

machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit

dem Altstadtrevier in Verbindung zu setzen. |kfa

Taschendiebe greifen zu

Kaiserslautern (ots) – Ein 60-Jähriger ging am späten Sonntagabend in der

Trippstadter Straße Taschendieben auf den Leim. Gegen 23 Uhr wurde der Mann auf

dem Gelände einer Tankstelle von einem älteren Ehepaar in Russisch angesprochen

und in ein Gespräch verwickelt. Da sie nach Geld fragten, zeigte der 60-Jährige

sein Geldbeutel vor, um zu versichern, dass das Portemonnaie leer war. Nachdem

das Paar weitergezogen war, bemerkte das Opfer, dass sein Handy nicht mehr da

war. Dieses hatte er zuvor noch in seiner Hosentasche stecken. Die Polizei hat

die Ermittlungen wegen des Taschendiebstahls aufgenommen. Zeugen, die den

Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |kfa

Mobiltelefon aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Den Diebstahl ihres Handys meldete eine 36-Jährige der

Polizei am Samstagnachmittag. Wie die Frau den Beamten mitteilte, lag das

Mobiltelefon zuvor auf dem Rücksitz ihres Opel Astras. Der Wagen stand von 12:25

Uhr bis 13:45 Uhr in der Tiefgarage am Stiftsplatz. Die Polizisten haben die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Opel zu

schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620

mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Zug kollidiert mit Pferd

Lauterecken (ots) – Um 7:43 Uhr meldete die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn

an die Bundespolizeiinspektion in Kaiserslautern die Kollision einer

Regionalbahn mit einem freilaufenden Pferd. Der Zug war auf der S

durch. Dieser ergab einen Wert von 1,55 Promille. Auf der Dienststelle wurde demWohnungsbrand

wegen des Verdachts des Exhibitionismus verantworten. |kfa

ein Motorroller, um dann direkt vor ihm, nach rechts, auf den Parkplatz desWohnungsbrand

entsprechende Angaben machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegengenommen. |kfa

trecke zwischen

