Heidelberg: Personenkontrolle führt zum Auffinden von Drogen

Heidelberg – Am Freitag meldete sich ein aufmerksamer Bürger gegen 20 Uhr

bei der Polizei und teilte mit, dass sich an der Theodor-Heuss-Brücke eine

männliche Person mit einem Militärrucksack und einer schwarz/weißen Maske

aufhalten würde.

Beim Eintreffen der Streife wurde die Person angetroffen und kontrolliert.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 33-jährige Mann im Besitz von

unterschiedlichen Betäubungsmitteln war. Auf Grund des Besitzes von Cannabis,

Kokain und Amphetamin in nicht zulässiger Menge, wurden die Substanzen von den

Polizisten beschlagnahmt. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz verantworten. Das Polizeirevier-Nord hat die Ermittlungen

dazu aufgenommen.

Darüber hinaus stellte sich bei einer Prüfung heraus, dass gegen den 33-Jährigen

bereits ein offener Vollstreckungshaftbefehl besteht. Da er den offenstehenden

Betrag nicht bezahlen konnte, wurde er im Anschluss in eine

Justizvollzugsanstalt gebracht.

Heidelberg / Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche Personengruppe pöbelte Fahrgäste an – Hilfsbereiter Mann wird körperlich attackiert – Zeugenaufruf

Heidelberg / Leimen/Rhein-Neckar-Kreis – Nachdem am Sonntagnachmittag um

17:55 Uhr ein 38-Jähriger in Heidelberg-Weststadt in die Straßenbahnlinie 23

einstieg, wurde er auf eine 15-20-köpfige jugendliche Personengruppe aufmerksam,

die die Fahrgäste, insbesondere Lebensältere, ohne ersichtlichen Grund

anpöbelte. Der Mann sprach die Personengruppe an und versuchte hierdurch

weiteres respektloses Verhalten zu unterbinden, jedoch ohne Erfolg. Selbst durch

das Mitwirken weiterer Fahrgäste zeigten sich die Jugendlichen unbeeindruckt und

ließen nicht von ihrem Verhalten ab. Als der 38-Jährige an der Haltestelle

Georgi-Marktplatz in der Rohrbacher Straße die Straßenbahn verließ, wurde er

fortan von der dort auch ausgestiegenen Personengruppe verfolgt. Auf Höhe eines

Optikers wurde der 38-Jährige sodann von der Gruppe in einen Hauseingang

gedrängt und unmittelbar mit einem Faustschlag gegen den Kopf attackiert. Bei

dem Versuch, den 38-Jährigen zu Boden zu zerren, wurde hierdurch dessen T-Shirt

zerrissen. Ein Zeuge sowie weitere noch nicht bekannte Personen wurden auf die

Situation aufmerksam und eilten dem 38-Jährigen zur Hilfe, woraufhin die

Jugendgruppe von ihm abließ und in Richtung Kurpfalz-Zentrum flüchtete.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen gefährlicher

Körperverletzung aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu den

Tätern geben können, aber auch insbesondere die zur Hilfe eilenden Personen,

sich unter der Tel.: 06222 / 5709-0 zu melden.