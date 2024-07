Germersheim: Die Polizei-News

Verdacht einer Notlage

Germersheim

Gegen 12:25 Uhr wurde der Polizei Germersheim eine Person gemeldet, welche fußläufig auf der Eisenbahnbrücke am Rhein unterwegs wäre. Vor Ort konnte die Person nicht angetroffen werden, sodass zunächst von einer Notlage durch einen Sturz von der Brücke ausgegangen wurde. Die Wasserschutzpolizei, die Feuerwehr, die Bundespolizei sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Es konnte ein 61-jähriger Lingenfelder ermittelt werden, welcher zugab, dass er zur genannten Zeit auf der Brücke unterwegs war. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht hiesige Dienststelle nicht mehr von einer Notlage aus.

Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim

Am gestrigen Vormittag wurden in Germersheim in der Sondernheimer Straße und in der Zeppelinstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt fuhren 15 Fahrzeugführer zu schnell, 6 weitere Fahrzeugführer erhielten Mängelberichte, da an ihren Fahrzeugen Mängel festgestellt wurden oder sie vorgeschriebene Dokumente nicht mitgeführt hatten. Im Rahmen von mobilen Kontrollen konnten noch 2 Pkw-Fahrer kontrolliert werden, welche ihr Handy während der Fahrt verbotswidrig benutzten. Zwei weitere Fahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Rheinzabern – Gelegenheit macht Diebe

Rheinzabern

Am 08.07.24 zwischen 11.45h und 15.00h wurden aus einem PKW mehrere Gegenstände entwendet. Der PKW war zur Tatzeit auf dem Mitfahrerparkplatz bei Rheinzabern an der L 549 abgestellt. Der Fahrer ließ in seiner Abwesenheit die Fenster ein kleines Stück geöffnet. Dies nutzte der Täter aus, um ohne Probleme ins Innere des PKW zu gelangen. Die Polizei rät: Vergewissern Sie sich, dass ihr Fahrzeug richtig verschlossen ist, insbesondere, wenn Sie es per Keyless-Go verschließen. Vergewissern Sie sich, dass alle Fenster geschlossen sind. Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Verstauen Sie Taschen und Rucksäcke so, dass sie von außen nicht sichtbar sind.

Kandel – LKW flüchtet nach Unfall – Zeugen gesucht

Kandel

Am 08.07.24 um 11.00h beschädigte ein LKW mit Anhänger beim Vorbeifahren einen geparkten Sattelzug mit Auflieger in Kandel im Barthelsmühlring. Durch den Anstoß wurde der Sattelzug als auch dessen Ladung beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Passanten, die durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam wurden, konnten einen dunkelblauen LKW mit orangenfarbener Firmenaufschrift davonfahren sehen. Die Polizei sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet oder einen solchen dunkelblauen LKW mit orangefarbener Firmenaufschrift gesehen haben. Melden Sie sich bei der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de.

Wörth – Mehrere PKW aufgebrochen

Wörth am Rhein

Wie bereits berichtet wurde Donnerstagnacht (04.07.24 auf 05.07.24) ein PKW in Wörth „Im Abstgründel“ aufgebrochen. Ein Zeuge konnte noch mehrere Täter flüchten sehen. Wie mittlerweile bekannt ist, wurden vermutlich in der gleichen Nacht noch weitere PKW aufgebrochen bzw. versucht aufzubrechen. Die Tatorte befanden sich in der Eisenbahnstraße, Ottostraße, Hartmannstraße und Altrheinstraße. Teilweise waren die PKW nicht verschlossen. Sofern die Täter fündig wurden, nahmen sie Wertgegenstände mit. Der Schaden dürfte im hohen dreistelligen Bereich liegen. Die Täter waren allesamt schwarz gekleidet. Teilweise hatten sie Basecaps auf und führten Rücksäcke mit. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, soll sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. Wer in den betroffenen Straßenzügen über private Kameras verfügt, die das eigene Grundstück filmen, und Donnerstagnacht fremde Personen ggfls. in der Einfahrt oder im Hof aufgezeichnet hat, bitten wir ebenfalls sich mit der Polizei Wörth in Verbindung zu setzen.

Vermisste aufgefunden

Germersheim

Am Sonntagabend kam es aufgrund einer Vermisstensuche im Bereich der B9 bei Bellheim-Nord/Germersheim zum Einsatz einer Vielzahl von Einsatzkräften sowie eines Hubschraubers. Die 44-jährige Vermisste konnte bei Bewusstsein aufgefunden und anschließend zwecks medizinscher Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Germersheim

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von 03.07.-05.07.2024 in ein Einfamilienhaus in der Richthofenstraße in Germersheim ein. Es wurde Schmuck und Bargeld im höheren vierstelligen Betrag entwendet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Zeugen die Angaben zur Tat oder den tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Wörth – Langenberg – Geschwindigkeitskontrollen

Wörth am Rhein

Bei Geschwindigkeitskontrollen am Langenberg in Fahrtrichtung Frankreich am 07.07.24 zwischen 10.20h und 11.50h fuhren bei erlaubten 70km/h 22 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Der Spitzreiter war mit 94km/h unterwegs. Insgesamt wurden 95 Verkehrsteilnehmer gemessen.

Jockgrim – versuchter Einbruch

Jockgrim

In den vergangenen Tagen versuchten bislang unbekannte Täter eine Haustür in Jockgrim Am alten Sportplatz aufzuhebeln. Allerdings scheiterten sie an der Tür. Es blieben lediglich Beschädigungen zurück. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Wörth-Schaidt – Schmierfinken unterwegs – Strafanzeige folgt

Wörth am Rhein

Am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr konnte ein Passant in Schaidt im Bereich der Speckstraße zwei maskierte Personen feststellen und informierte die Polizei. Durch die umgehend heraneilenden Polizeistreifen konnten die maskierten Personen angetroffen und kontrolliert werden. Wie sich herausstellte, beschmierten und beklebten die beiden 17-jährigen Jugendlichen mehrere Schilder mit dem Schriftzug eines Fußballvereins. Insgesamt wurden ca. 50 Schmierereien festgestellt. Der Sachschaden ist noch nicht bezifferbar. Nach der Sicherstellung von Beweismaterial wurden die Eltern informiert und beide auf freien Fuß gesetzt.