Landau: Die Polizei-News

B10/LD-Godramstein – Motorradfahrer kollidiert mit Reh

B10/LD-Godramstein (ots)

Beim Auffahren auf die B10 aus Fahrtrichtung LD-Godramstein kollidierte heute Nacht (Uz.: 09.07.2024, 00.30 Uhr) ein 26 Jahre alter Motorradfahrer mit einem Reh, welches die Fahrbahn überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrer auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen an Armen und Beinen zu, weshalb er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Reh musste vor Ort von seinen schweren Verletzungen erlöst werden.

Landau – Bedrohung in der Innenstadt – weitere Geschädigte gesucht

Landau (ots)

Am 08.07.2024 wurde der Polizei Landau gegen 19 Uhr eine männliche Person gemeldet, welche in der Innenstadt in zwei Geschäften die Kundschaft bedroht haben soll. Im Rahmen der Fahndung konnte die Person angetroffen werden. Der 39-Jährige war alkoholisiert und wurde aufgrund bestehender Eigen- und Fremdgefährdung einem psychiatrischen Krankenhaus überstellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Landau – Schwerpunktkontrolle Tuning

Landau (ots)

Am 08.07.2024 wurde eine Standkontrolle im Bereich der L509 bei Landau durchgeführt, bei welcher ein besonderes Augenmerk auf den Bereich Tuning gelegt wurde. Hierbei mussten sechs Fahrzeugführer beanstandet werden. Die Fahrzeuge wurden technisch derart verändert, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war und hierdurch die Betriebserlaubnis erloschen ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Zulassungsstelle in Kenntnis gesetzt. Gegen alle Fahrer wurden zudem entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Nachtrag zu einem Dachstuhlbrand in Landau

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Landau (ots)

Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen, unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen, ist davon auszugehen, dass der Brand in dem Mehrfamilienhaus im Landauer Stadtteil Queichheim vorsätzlich gelegt wurde.

Die Kriminalpolizei Landau bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen konnte ein Zeuge beobachten, wie eine verdächtige Person aus dem Anwesen kam und wegrannte. Der Zeuge nahm daraufhin die Verfolgung auf, musste diese jedoch nach kurzer Zeit abbrechen, da er von dem Flüchtenden bedroht wurde.

Der Verdächtige stieg daraufhin in einen anfahrenden roten Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen. Sowohl Fahrer als auch der Verdächtige konnten anschließend unerkannt vom Tatort flüchten.

Die verdächtige Person wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 170 – 180 cm groß, normale Statur, ca. 35 – 45 Jahre alt, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Rufnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter KILandau.K43@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Motorradunfall mit Leichtverletztem

Leimersheim (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 21:50 Uhr auf der L549 zwischen Leimersheim und Neupotz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw. Die beiden entgegengesetzt fahrenden Fahrzeuge stießen in einer Linkskurve zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich am Knie. Die Fahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt.

Dachstuhlbrand

Freisbach (ots)

Am Sonntagvormittag kam es gegen 10:50 Uhr in Freisbach in der Hintergasse zu einem Dachstuhlbrand an einem Einfamilienhaus, wobei der Dachstuhl völlig ausbrannte. Das Haus ist zumindest vorübergehend nicht bewohnbar. Es kam zu keinem Personenschaden. Die Brandursache ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 21 Fahrzeugen und knapp über 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Dachrinne für Wucherpreis getauscht

Leimersheim (ots)

Bereits am vergangenen Freitag gegen 12 Uhr erschienen mehrere Personen, sogenannte „Dachhaie“, bei einem 35-jährigen Leimersheimer und überrumpelten diesen derart, dass sie die vorhandene Dachrinne an dessen Haus austauschten. Im Nachgang forderten diese dann einen viel höheren Preis als vorab vereinbart, welcher auch größtenteils durch den Geschädigten bezahlt wurde.

Im Rahmen von so genannten „Haustürgeschäften“ werden häufig Handwerkerleistungen, insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten, angeboten. Die angefangenen Arbeiten dienen unter Umständen nur als Täuschung und werden nicht beendet. Die Auftraggeber jedoch werden um die Zahlung von deutlich überhöhten Preisen gebeten. In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Verletzte Radfahrerin bei Unfall

Landau (ots)

Am 07.07.2024, um 18:24 Uhr, kam es beim Überholvorgang in der Albert-Einstein-Straße zum Zusammenstoß zwischen einer 50-jährigen Radfahrerin und einer 18-jährigen PKW-Fahrerin. Die Radfahrerin stützte in Folge dessen und wurde leichtverletzt.

Dachstuhlbrand in Landau

Landau in der Pfalz (ots)

Am späten Samstagabend des 06.07.2024, gegen 21.45 Uhr kam es zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Stöbener in Landau Queichheim. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäudeteile verhindert werden. Die betroffenen Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen und wurden von der Stadt Landau vorübergehend anderweitig untergebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 250.000 Euro. Die Brandursache ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt.