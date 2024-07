Versuchte Motorrollerdiebstähle

Unbekannte versuchten am Montag (08.07.2024) drei Kleinkrafträder zu entwendeten. Das Vorhaben misslang jedoch. Durch die Versuche wurden die Motorroller beschädigt. Die Fahrzeuge standen tagsüber an einem Parkhaus in der Fritz-Trambauer-Straße. Wer hat die Taten beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unter Drogeneinfluss unterwegs und Unfall verursacht

Ein 39-jähriger E-Bike-Fahrer stieß am Montagabend (08.07.2024, 20:30 Uhr) mit einer 24-jährigen PKW-Fahrerin im Bereich der Maudacher Straße zusammen. Der Mann stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Zeugen hatten zuvor gesehen, wie der 39-Jährige mit Blick auf ein Handy mit ungewöhnlich hoher Geschwindigkeit mit seinem E-Bike fuhr. Es stellte sich heraus, dass das E-Bike technisch manipuliert wurde und eine Geschwindigkeit von 50 km/h möglich ist. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten während der Verkehrsunfallaufnahme fest, dass das E-Bike gestohlen war und der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Dem 39-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Das E-Bike wurde sichergestellt. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Einbrecher flüchtet nach Einbruch in Keller – Zeugen gesucht

Am Montagabend (08.07.2024), zwischen 19:20 und 19:40 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Mann in einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße einzubrechen. Der Einbrecher wurde von zwei Bewohnerinnen ertappt, wie er versuchte ein Kellerabteil mit einer Brechstrange aufzubrechen. Zunächst gab sich der Täter als Nachbar aus und flüchtete anschließend aus dem Mehrfamilienhaus in Richtung Saarlandstraße. Er wurde noch von einem anderen Bewohner verfolgt. Dieser verlor ihn aber schließlich aus den Augen. Der Mann war circa 25 Jahre alt und circa 1,75m groß. Er trug ein weißes T-Shirt, darüber eine schwarze Jacke, schwarze Shorts und schwarze Schuhe. Aus dem Keller wurde nichts entwendet. Wer kann weitere Hinweise zu dem Geflüchteten geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Versuchter Automatenaufbruch – Zeugen gesucht

In der Nacht zum Montag (08.07.2024), gegen 02:30 Uhr, versuchten zwei Jugendliche einen Parkscheinautomaten in der Denisstraße aufzubrechen. Hierbei wurden sie durch einen Zeugen beobachtet, welcher die Polizei informierte. Bei Erblicken des Mannes ergriffen die Täter die Flucht in Richtung Jägerstraße. Sie konnten im Nachgang nicht mehr festgestellt werden.

Einer der beiden Täter wurde als auffallend klein und dünn beschrieben. Der Andere habe eine graue Kappe getragen.

Wer kann Hinweise auf die Personen geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rollerdiebstähle – Zeugen gesucht

Am Sonntag (07.07.2024), zwischen 05:00 und 17:00 Uhr, entwendeten Unbekannte einen auf einem Parkplatz in der Fritz-Traumbauer-Straße abgestellten Motorroller.

Ein weiterer Roller wurde im gleichen Zeitraum aus einem Parkhaus in der Fritz-Traumbauer-Straße entwendet und in unmittelbarer Nähe kurzgeschlossen und beschädigt abgestellt.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

versuchter Einbruch – Zeugen gesucht

Am Sonntag (08.07.2024), gegen 13:20 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein Unbekannter versuchte, mit einem Trennschleifer das Schloss an einem Tor vor einer ehemaligen Bar im Bremmenweg zu öffnen. Als er den Mann ansprach, stieg dieser in einen weißen Transporter und fuhr davon. Zuvor soll der Unbekannte mehrere Passanten angesprochen und aufgefordert haben, sich von der Örtlichkeit fern zu halten.

Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben und von ihm angesprochen wurden, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de , zu wenden.

Einbruch in Kiosk – Zeugen gesucht

Zwischen Samstag (06.07.2024), 20:00 Uhr, und Sonntag (07.07.2024), 12:20 Uhr, brachen Unbekannte in einen Kiosk am Carl-Wurster-Platz ein und entwendeten Bargeld. Der entstandene Schaden wird noch ermittelt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Fahrzeug aufgebrochen – Zeugen gesucht

Zwischen Donnerstagabend (04.07.2024) und Sonntagmittag (07.07.2024) brachen Unbekannte einen auf einem Parkplatz in der Rheingönheimer Straße abgestellten Transporter auf und entwendeten mehrere Baumaschinen im Wert von circa 6.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Streit am Berliner Platz eskaliert

Am Sonntagmorgen (07.07.2024), gegen 06:15 Uhr, gerieten am Berliner Platz circa 20 Personen in Streit. Dieser gipfelte darin, dass drei Männer im Alter von 36-46 Jahren zwei 19- und 26-Jährige eine Treppe herunterstießen und im Anschluss auf sie einschlugen. Die beiden Geschädigten wurden hierbei leicht verletzt. Die drei erheblich alkoholisierten Tatverdächtigen, welche sich äußert aggressiv gaben, wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss wurden sie in Gewahrsam genommen.

Verdacht der Brandstiftung – Zeugen gesucht

Am Samstag (06.07.2024), gegen 16:15 Uhr, bemerkten Zeugen, dass ein vor einer Sporthalle in der Pettenkoferstraße abgestellter Motorroller in Brand stand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand leichter Sachschaden an der angrenzenden Gebäudefassade. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Roller vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Wer hat im Bereich der Sporthalle verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Samstag, den 06.07.2024 wurde um 19:30 Uhr ein schwarzer BMW der 3er Serie am Kaiserwörthdamm einer verdachtsabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen, da dessen Bremslichter defekt waren. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ersichtlich, dass das Fahrzeug nachträglich über nicht verkehrskonforme Änderungen in Form einer Tieferlegung und eines Schaltknaufes verfügte. Ferner waren die vorderen Fahrtrichtungsanzeiger ohne Funktion. Dementsprechend war die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen. Dem Betroffenen wurde die Heimfahrt zur nahgelegenen Wohnörtlichkeit gestattet. Dieser wird sich im Nachgang aufgrund eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens verantworten müssen. Ferner wurde das Fahrzeug stillgelegt und muss nach Durchführung der notwendigen Änderungen wieder neu zugelassen werden.

Versuchtes Raubdelikt am Wittelsbachplatz

Am Samstag, den 06.07.2024, kam es gegen 10:00 Uhr zu einer zunächst körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Ludwigshafener sowie einem 34-jährigen Mann aus Neuhofen. Noch während die Streife an der Einsatzörtlichkeit ankam, versuchte der 34-Jährige auf den 27-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche zuzugehen, was durch die Beamten unterbunden werden konnte. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort konnte eruiert werden, dass der 27-Jährige auf den 34-Jährigen zuging und diesen aufforderte, ihm all sein Geld zu überlassen. Da der 34-Jährige dies ablehnte, versetzte der 27-Jährige diesem einen Kopfstoß. Beide Personen wurden zur Polizeidienststelle verbracht, da diese jeweils erheblich unter dem Einfluss von Alkohol und mutmaßlich Betäubungsmitteln standen. Hierbei wurden Blutproben entnommen und die Beteiligten anschließend dem Zentralgewahrsam zugeführt. Der 27-Jährige wird sich aufgrund eines versuchten Raubdeliktes verantworten müssen. Inwieweit die Verteidigungshandlung mit der abgebrochenen Flasche im Rahmen der Notwehr zulässig war, wird ebenfalls Gegenstand des Verfahrens sein.