Römerberg- Mehrfach alkoholisiert mit Motorrad gestürzt

Römerberg (ots)

Am Sonntag gegen 19:00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Motorrad die L507 von Römerberg nach Speyer. In einem dortigen Kurvenbereich stürzte der Fahrer das erste Mal. Anschließend setzte er seine Fahrt unverletzt fort und stürzte im Bereich des Ortseingangs Speyers erneut. Auch hierbei verletzte der Mann sich nicht, das Motorrad wurde jedoch durch den Sturz derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Bei dem 49-Jährigen wurden alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Straße unterspült und gesperrt

Limburgerhof (ots)

Ein defektes Wasserrohr löste in den frühen Morgenstunden des 09.07.2024 einen Polizeieinsatz aus. Betroffen war die K14 zwischen Limburgerhof / Kohlhof und dem Golfplatz. Aufgrund eines Wasserohrbruchs für die Feldbewässerung, wurde die K14 derart stark unterspült, dass diese nicht mehr befahrbar ist. Der Bereich wurde durch die zuständige Behörde bis zur Sanierung des Abschnittes komplett gesperrt.

Ein vermisster Senior und ein vermisstes Kind

Böhl-Iggelheim (ots)

Gleich zwei vermisste Personen wurden am Sonntag, den 07.07.2024, und in der Nacht auf Montag, den 08.07.2024, bei der Polizeiinspektion gemeldet. Am Sonntagabend kehrte eine 11-Jährige nach einem Besuch bei einer Freundin nicht nach Hause zurück. Auch ein 86-jährer Bewohner eines Seniorenwohnheims verließ das Pflegeheim in Mitten der Nacht in unbekannte Richtung. Dank Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Böhl-Iggelheim, dem Einsatz eines Polizeihubschraubers und eines Personenspürhundes, konnten beide Vermissten aufgefunden werden. Das 11-jährige Mädchen wurde wohlbehalten ihren überglücklichen Eltern übergeben. Der 86-jährige Mann wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Hanhofen- Trunkenheit im Verkehr

Hanhofen (ots)

Sonntagnachts gegen 23:50 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Pedelec die B39 in Richtung Haßloch. Der schlangenlinienfahrende Mann sollte durch die Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während des Anhaltevorgangs fiel der Mann von seinem Pedelec und stürzte in den Straßengraben. Der Fahrer wurde durch den Sturz nicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Dem Pedelecfahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad sichergestellt. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Verkehrsunfallflucht in Altrip

Altrip (ots)

In der Nacht von Freitag, den 05.07. auf Samstag, kam es in Altrip zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren Pkw am Freitagabend in der Dalbergstraße ab und musste am Folgetag einen massiven Streifschaden an der linken Fahrzeugseite feststellen. Der Unfallverursacher muss im Vorbeifahren den geparkten Pkw touchiert und seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.