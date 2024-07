Speyer – PKW auf anderen PKW aufgeschoben – Unfallverursacher verletzt sich

Am Montag, kurz vor 15 Uhr, standen ein 60-jähriger PKW-Fahrer und eine 61-jährige PKW-Fahrerin an einer roten Ampel in der Iggelheimer Straße und wollten den Kreuzungsbereich Iggelheimer Straße / Landwehrstraße / Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Ortsmitte überqueren. Ein 82-jähriger PKW-Fahrer wollte an derselben Kreuzung nach links in die Landwehrstraße abbiegen. Beim Einfädeln auf den Abbiegestreifen schätzte der 82-Jährige den Abstand zum PKW des wartenden 60-Jährigen falsch ein und stieß mit diesem zusammen. Dadurch wurde der PKW des 60-Jährigen auf den PKW der 61-Jährigen aufgeschoben. Der PKW des 82-Jährigen wurde dabei dermaßen beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der 82-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht, er erlitt Schürfwunden am Kopf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20000 Euro.

Speyer – Geschwindigkeitskontrolle in der Landauer Straße

Am Montag, zwischen 9 und 11 Uhr führte die Polizei Speyer in der Landauer Straße Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei einer geltenden Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h wurden im genannten Zeitraum insgesamt 21 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit an diesem Tag betrug 54 km/h. Außer den Geschwindigkeitsverstößen wurden noch drei Verstöße gegen die Gurtpflicht und ein Handyverstoß festgestellt. Gegen die jeweiligen Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Speyer- Räuberischer Diebstahl

Am Sonntag gegen 17:05 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung an der Klosterruine in der Hagedornsgasse. Ein Mann im Alter von 23 Jahren wurde von einer etwa 6-köpfigen Gruppe an Jugendlichen in ein Gespräch verwickelt. Hierbei wurden ihm eine Musikbox und sein Mobiltelefon entwendet. Als der 23-Jährige seine Gegenstände zurückforderte, wurde er von einem Beteiligten ins Gesicht geschlagen. Anschließend stieß ein 22-jähriger Freund dem Geschädigten zur Hilfe. Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung wurde dieser zu Boden gestoßen und verletzte sich leicht. Der 23-Jährige wurde im weiteren Verlauf von einem Täter aus der Personengruppe mittels zerbrochener Glasflasche am Bein verletzt. Die beiden jungen Männer wurden zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Speyer – Alleinunfall mit Fahrrad

Am Sonntag gegen 10:55 Uhr befuhr ein 78-jähriger Mann mit seinem Pedelec die Wormser Landstraße in Fahrtrichtung Auestraße. Auf Grund einer abgesprungenen Fahrradkette verkeilte sich das Hinterrad des Pedelecs, wodurch der 78-Jährige stürzte. Der Mann verletzte sich durch den Sturz schwer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Speyer – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am 06.07.2024 gegen 16:28 Uhr kam es in der Allmendstraße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten PKW. Eine 20-Jährige befuhr die Allmendstraße in Fahrtrichtung „Grüner Winkel“ und übersah hierbei die von rechts kommende Bevorrechtigte 54-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW, wodurch sich der PKW der 54-Jährigen drehte und anschließend mit einem weiteren, geparkten PKW kollidierte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wer hat im genannten Zeitraum den Verkehrsunfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Speyer- Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von 06.07.2024 13:00 Uhr bis 23:50 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Bereich“ Im Oberkämmerer“ ein. Diese hebelten eine Gartentür, sowie eine rückwärtig gelegene Terassentür auf, durchsuchten das Wohnhaus und entwendeten u.a. Schmuck sowie weitere Wertgegenstände in Wert von ca. 4000 Euro.

Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Speyer – erneuter Einbruch in Wertstoffhof

Am Samstagmorgen gegen 07:45 Uhr wurde durch einen Mitarbeiter ein Einbruch in den Wertstoffhof Mechtersheim festgestellt. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch zertrennen eines Zaunelements Zugang zum Wertstoffhof. Dort durchsuchten sie diverse Wertstoffbehältnisse. Die genaue Schadenshöhe lässt sich bisher noch nicht beziffern, ist aber Gegenstand der laufenden Ermittlung. Ob ein Tatzusammenhang zu dem Bericht vom 27.05.2024 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/5787592) besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlung.

Mögliche Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.