Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Edenkoben – Versuchter Einbruchsdiebstahl

Edenkoben (ots)

Über das zurückliegende Wochenende haben Unbekannte versucht, in eine Firma im Industriering einzubrechen. Ersten Ermittlungen zufolge stiegen die Täter über einen Zaun und versuchten dann mehrmals am Gebäude mit einem Brecheisen eine Tür aufzuhebeln, was allerdings misslang. Ohne Beute flüchteten sie. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Sieben Fahrer unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Edenkoben (ots)

Am Nachmittag des 08. Juli führte die Edenkobener Polizei auf einem Parkplatz entlang der L516 eine Kontrollstelle mit dem Schwerpunkt der Erkennung von unter Betäubungsmittelbeeinflussung stehenden Fahrzeugführern durch. In knapp vier Stunden wurden sieben Fahrer festgestellt, die vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumierten und noch unter deren Einfluss standen. Vier von ihnen fuhren unter dem Einfluss von THC-haltigen Substanzen, einer unter dem Einfluss von Amphetamin und zwei weitere unter dem Einfluss von Mischkonsum, also mehrerer Betäubungsmittel gleichzeitig. Allen sieben wurden vor Ort Blutproben entnommen, ihrer Führerscheine einbehalten und gegen sie Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sie alle müssen mit empfindlichen Geldbußen oder Geldstrafen, monatelangem Führerscheinentzug und Punkten in der Flensburger Verkehrssünderdatei rechnen. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Drogenkonsum in Kenntnis gesetzt, die dann die generelle Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen überprüfen wird. Die Polizei appelliert: Nur wer nüchtern fährt, fährt sicher!

Pkw-Fahrer flüchtet vor Kontrolle und beschädigt mehrere Fahrzeuge

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag, 08.07.2024, um 02:20 Uhr, kam es auf in der Innenstadt von Bad Bergzabern zu einer Verfolgungsfahrt.

Ein 19-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr die Weinstraße in Richtung Kurtalstraße und sollte in der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Autofahrer beschleunigte daraufhin und fuhr über die Kettengasse in die Königstraße. Dort bog er nach links in die Königstraße ein und fuhr dort entgegen der Einbahnstraße bis zur Marktstraße, nachdem er beim Abbiegevorgang, nach derzeitigem Ermittlungsstand, drei Fahrzeuge und eine Hauswand beschädigt hatte. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Bei der anschließenden Kontrolle der Fahrzeuginsassen wurden beim Fahrer Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt. Der Fahrer ist außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Beim Fahrer und einem weiteren 19-jährigen Insassen wurde außerdem Betäubungsmittel sichergestellt.

Wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmittel wurden Strafverfahren gegen die Betroffenen eingeleitet. Gegen den Fahrzeugführer wird zudem wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Unfall unter Alkohol

Rohrbach (ots)

Am 08.07.2024, um 00:40 Uhr, beschädigte ein 60-jähriger PKW-Fahrer in der Hauptstraße beim Vorbeifahren zwei parkende Fahrzeuge, verletzt wurde niemand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab 1,62 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt sowie eine Blutprobe entnommen.

Umgekippter Anhänger

Edesheim (ots)

Am Samstag, 06.07.2024 gegen 09:50 Uhr bog der 21-jährige Fahrer eines Traktorgespanns von der Ruprechtsstraße nach links in die Staatsstraße ab. Der Anhänger, eine Weinbergspritze, schaukelte sich auf und kippte um. Die Staatsstraße war daraufhin in beiden Richtungen für ca. 45 min. gesperrt. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehren der VG Edenkoben und der VG Maikammer mit 6 Einsatzfahrzeugen vor Ort, um das Spritzmittel abzupumpen und den Anhänger wieder aufzustellen. Es kam lediglich zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Maikammer (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 04.07.2024 bis Freitag, 05.07.2024 wurden in Maikammer eine Hausfassade in der Weinstraße Süd und ein Stromkasten an der Südumgehung durch bislang unbekannte Täter mittels roter Sprühfarbe besprüht. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.