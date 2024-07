Lambrecht: Polizei rettet Dachs

Lambrecht (ots) – Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizei am 08.07.2024 kurz vor Mitternacht mit, dass in der Beerentalstraße ein verletzter Dachs liegen würde. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte das erschöpfte aber unverletzte Tier feststellen.

Zeugen berichteten, dass der Dachs mehrfach vergeblich versucht hatte, über die Böschung zurück in den Wald zu gelangen. Um den Dachs bei seinem Anliegen zu unterstützen, wurde er von den Beamten in den Wäschekorb eines hilfsbereiten Bürgers gelegt und anschließend zurück in den Wald getragen. Hier huschte das Tier direkt ins Unterholz.