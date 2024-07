Neustadt an der Weinstraße – Nachdem eine 86-Jährige in der Nacht zum Samstag (06.07.2024) in einem Altersheim in Neustadt verstarb, wurde im Rahmen der Leichenschau durch ihre Hausärztin eine ungeklärte Todesursache festgestellt.

Nach ersten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei ergaben sich Hinweise darauf, dass eine fehlerhafte Behandlung durch Pflegepersonal todesursächlich gewesen sein könnte.