Bundespolizist durch Biss verletzt

Karlsruhe (ots) – Freitagmittag (5. Juli) kam es am Karlsruher Hauptbahnhof zu

einem tätlichen Angriff auf Bundespolizisten. Hierbei wurde ein Beamter durch

einen Biss leicht verletzt.

Gegen 12:45 Uhr hielt sich eine Schülergruppe im Bereich des Haupteingangs auf.

Der 36-jährige nigerianische Staatsangehörige sprach hierbei einen 8-jährigen

Jungen der Gruppe an und fasste diesen an der Schulter an.

Eine Streife der Bundespolizei unterzog den 36-Jährigen daraufhin einer

polizeilichen Kontrolle und erteilte dem Mann aufgrund fehlender Reiseabsichten

einen Platzverweis für den Hauptbahnhof. Dieser Maßnahme leistete der

Tatverdächtige anfangs Folge.

Während die Beamten den Schüler zurück zu seiner Aufsichtsperson begleiteten,

begab sich der 36-Jährige erneut zum Haupteingang.

Auf die folgenden, mehrmaligen Aufforderungen der Bundespolizisten, den

Hauptbahnhof zu verlassen und dem Platzverweis Folge zu leisten, reagierte der

Mann nicht. Stattdessen drängte er in aggressiver Weise darauf, die

Bahnhofshalle zu betreten. Die Beamten setzten die polizeilichen Maßnahmen

daraufhin mit einfacher körperlicher Gewalt durch. Der 36-Jährige wehrte sich

vehement durch Beißen und Kratzen. Hierbei verletzte er einen Bundespolizisten

durch den Biss in die Hand leicht. Dieser wurde einer ärztlichen Behandlung

unterzogen, blieb jedoch dienstfähig. Drei weitere Beamte wurden durch

Schürfwunden leicht verletzt und blieben dienstfähig.

Die Bundespolizisten legten dem Tatverdächtigen Handfesseln an und verbrachten

ihn zur Wache am Hauptbahnhof.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen des Widerstands

gegen sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Karlsdorf-Neuthard – Transporter-Fahrer auf der A5 genötigt und ausgebremst – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Transporter-Fahrer wurde am Freitagmittag auf der

Bundesautobahn 5 bei Karlsdorf-Neuthard offenbar von einem anderen

Verkehrsteilnehmer genötigt und ausgebremst. Die Verkehrspolizei ermittelt nun

und sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 25-jährige Fahrer eines VW Transporters

gegen 12:10 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A5 von Bruchsal kommend in

Richtung Karlsruhe. Etwa auf Höhe von Karlsdorf-Neuthard näherte sich dem

Transporter-Fahrer ein Renault mit hoher Geschwindigkeit von hinten. Nachdem der

Unbekannte offenbar mehrfach die Lichthupe betätigte, wechselte der VW-Fahrer

auf die mittlere Spur. Als sich der Renault-Fahrer kurz darauf auf gleicher Höhe

befand, drängte er den 25-Jährigen wohl derart ab, dass dieser mehrfach die Spur

bis auf den Seitenstreifen wechseln musste. Auf dem rechten Fahrstreifen setzte

sich der Renault-Fahrer dann vor den Kleintransporter und versuchte diesen

auszubremsen. Daraufhin verständigte der Volkswagen-Fahrer die Polizei. Trotz

einer umgehend eingeleiteten Fahndung, konnte der Tatverdächtige nicht mehr

festgestellt werden.

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich nach bisherigem Sachstand um einen

schwarzen Renault Megane mit Freiburger Zulassung handeln.

Zeugen der mutmaßlichen Nötigung, Fahrzeugführer, die Angaben zum gesuchten

Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können sowie mögliche weitere geschädigte

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 bei

der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden.

Philippsburg – Vier Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall während einer Verkehrskontrolle

Karlsruhe (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten und

zwei Leichtverletzten kam es in der Donnerstagnacht auf der Bundesstraße 35

während einer Verkehrskontrolle zwischen Philippsburg-Huttenheim und

Graben-Neudorf.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge führten zwei Streifen des Polizeireviers

Philippsburg gegen 23:15 Uhr auf der B35 in Fahrtrichtung Philippsburg eine

Verkehrskontrolle bei einem Autofahrer durch, da dieser im Verdacht stand unter

Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Neben dem Fahrzeug des betroffenen Autofahrers

und den beiden Streifenwägen, die die Kontrollstelle mit eingeschaltetem

Blaulicht absicherten, war zudem ein 31-jähriger Zeuge mit seinem Fahrzeug vor

Ort.

Während die Kontrollmaßnahmen noch liefen, fuhr eine 24-jährige Renault Megane

Fahrerin in Fahrtrichtung Philippsburg auf die Kontrollstelle zu. Offenbar

wollte sie an der Kontrolle vorbeifahren und scherte dazu auf die Gegenfahrbahn

aus. Etwa zeitgleich beendete eine entgegenkommende 48-jährige Ford Puma

Fahrerin auf gleicher Höhe einen Überholvorgang zweier Lkw.

Beide Pkw kollidierten daraufhin auf Höhe der Kontrollstelle frontal

miteinander. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Renault Pkw auf den in

der Kontrolle stehenden Pkw des 31-jährigen Zeugen geschleudert.

Die Fahrerin des Renault Megane und ihre Beifahrerin wurden bei der Kollision

schwer verletzt. Die beiden Kinder auf der Rückbank erlitten leichte

Verletzungen. Die Fahrerin des Ford Pumas und ihr Beifahrer mussten durch die

Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und zogen sich schwere Verletzungen zu.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Die in die Kontrolle involvierten Personen blieben unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend

Euro.

Die B35 wurde aufgrund des Unfalles für rund vier Stunden in beide

Fahrtrichtungen gesperrt.

Philippsburg – Vier Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall während einer Verkehrskontrolle

Karlsruhe (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten und

zwei Leichtverletzten kam es in der Donnerstagnacht auf der Bundesstraße 35

während einer Verkehrskontrolle zwischen Philippsburg-Huttenheim und

Graben-Neudorf.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge führten zwei Streifen des Polizeireviers

Philippsburg gegen 23:15 Uhr auf der B35 in Fahrtrichtung Philippsburg eine

Verkehrskontrolle bei einem Autofahrer durch, da dieser im Verdacht stand unter

Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Neben dem Fahrzeug des betroffenen Autofahrers

und den beiden Streifenwägen, die die Kontrollstelle mit eingeschaltetem

Blaulicht absicherten, war zudem ein 31-jähriger Zeuge mit seinem Fahrzeug vor

Ort.

Während die Kontrollmaßnahmen noch liefen, fuhr eine 24-jährige Renault Megane

Fahrerin in Fahrtrichtung Philippsburg auf die Kontrollstelle zu. Offenbar

wollte sie an der Kontrolle vorbeifahren und scherte dazu auf die Gegenfahrbahn

aus. Etwa zeitgleich beendete eine entgegenkommende 48-jährige Ford Puma

Fahrerin auf gleicher Höhe einen Überholvorgang zweier Lkw.

Beide Pkw kollidierten daraufhin auf Höhe der Kontrollstelle frontal

miteinander. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Renault Pkw auf den in

der Kontrolle stehenden Pkw des 31-jährigen Zeugen geschleudert.

Die Fahrerin des Renault Megane und ihre Beifahrerin wurden bei der Kollision

schwer verletzt. Die beiden Kinder auf der Rückbank erlitten leichte

Verletzungen. Die Fahrerin des Ford Pumas und ihr Beifahrer mussten durch die

Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und zogen sich schwere Verletzungen zu.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Die in die Kontrolle involvierten Personen blieben unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend

Euro.

Die B35 wurde aufgrund des Unfalles für rund vier Stunden in beide

Fahrtrichtungen gesperrt.

Ettlingen – Betrüger erbeuten Bargeld mit „Schockanruf“- Polizei sucht Zeugen

Ettlingen (ots) – Betrügern gelang es am Donnerstagmittag eine 62-jährige Frau

aus Ettlingen zu täuschen und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich zu

erbeuten.

Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen die Betrüger am Donnerstagmorgen gegen 09:00

Uhr telefonisch Kontakt mit der 62-Jährigen auf. Am Telefon war ein

vermeintlicher Polizeibeamter, der vorgab die Enkelin der 62-jährigen Frau habe

einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht und müsse deswegen in Haft. Der

Anrufer forderte die Frau während des Telefonats zur Zahlung von mehreren

Zehntausend Euro auf, um eine Entlassung ihrer Enkelin gegen Kaution zu

ermöglichen. Im guten Glauben, ihrer Enkelin aus der misslichen Lage zu helfen,

übergab die Geschädigte gegen 14.00 Uhr das Geld an ihrer Haustür an eine

bislang unbekannte Frau.

Die Abholerin soll circa 160 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Sie

habe kurze, dunkle glatte Haare und soll deutsch ohne Akzent gesprochen haben.

Die Geschädigte schätze sie auf etwa 30 bis 40 Jahre.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen,

die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise

zur beschriebenen Geldabholerin geben können, sich unter der Rufnummer 0721

666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Karlsruhe – Radfahrer von S-Bahn erfasst und schwer verletzt – Verkehrspolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der

Karlsruher Innenstadt wurde ein 60-jähriger Radfahrer vom einer Straßenbahn

erfasst und schwer verletzt.

Den ersten Feststellungen der Unfallaufnahme zufolge überquerte der 60-Jährige

gegen 14:45 Uhr mit seinem Fahrrad eine Fußgängerquerung in der Kriegsstraße

zwischen der Kreuzstraße und der Fritz-Erler-Straße. Offenbar missachtete er

dabei das Rotlicht der Ampel und wurde in der Folge von einer vom Ettlinger Tor

kommenden Straßenbahn der Linie S5 erfasst. Bei dem Zusammenstoß zog sich der

Radfahrer schwere Verletzungen zu, weshalb er von alarmierten Rettungskräfte in

ein Krankenhaus gebracht wurde.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Während der

Unfallaufnahme war der Bahn-und Fahrzeugverkehr im Bereich der Unfallstelle

zeitweise eingeschränkt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen

des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 zu melden.