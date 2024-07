Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 50.000 Euro Schaden nach Unfall im Kreuzungsbereich

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 40-jährige BMW-Fahrerin fuhr am

Donnerstagmorgen gegen 07:45 Uhr den Tiefen Weg entlang. Ebenso fuhr ein

20-jähriger VW-Fahrer den Tiefen Weg in die entgegenkommende Fahrtrichtung

entlang und bog im weiteren Verlauf nach links in die Untere Hauptstraße ein.

Hierbei übersah er die BMW-Fahrerin, woraufhin beide Fahrzeuge zusammenstießen.

Ein eingeleiteter Bremsvorgang der 40-Jährigen konnte den Unfall nicht

verhindern. 50.000 Euro Sachschaden entstanden insgesamt an beiden Fahrzeugen,

die aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit waren. Der 20-Jährige zog

sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus

behandelt wurden. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe aus dem BMW musste

eine Fachfirma für die Reinigung der Fahrbahn angefordert werden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Radfahrer stiehlt Handy aus Handtasche

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 25-jährige Frau war am

Donnerstagabend um 21:30 Uhr zu Fuß unterwegs und lief dabei die Neustadter

Straße in Richtung Pfälzer Ring entlang. Hierbei trug sie über ihrer linken

Schulter eine Umhängetasche. Währenddessen näherte sich ein bislang unbekannter

Radfahrer, griff in die unverschlossene Handtasche und entwendete das

Mobiltelefon der 25-Jährigen. Der Radfahrer flüchtete grob in Richtung Pfälzer

Ring.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, afroamerikanisches Erscheinungsbild, ca. 30 Jahre alt,

schlanke Körperstatur, schwarze kurze Haare. Bekleidet war er mit

einer Jacke (weiße Grundfarbe mit anderen nicht bekannten Farben),

einer dunkelblaue Jeans.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Tel: 0621 /

174-0, entgegen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung durch Graffiti – Täter gestellt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag stellte eine

Polizeistreife gegen 11:30 Uhr eine männliche Person fest, die in der

Gustav-Hummel-Straße einen Verteilerkasten mit schwarzer Farbe besprühte. Beim

Erblicken der Streife versuchte der Täter zu flüchten, konnte jedoch von den

Einsatzkräften kurze Zeit später gestellt werden. Während der Personenkontrolle

stellte sich heraus, dass der 19-Jährige mehrere Sprühdosen mit sich führte, die

sichergestellt wurden.

Im Anschluss wurde dieser aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen und muss

sich nun im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung verantworten. Das

Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht!

Neckargemünd (ots) – Am Donnerstag gegen 12:15 Uhr kollidierte ein noch

unbekannter Autofahrer auf der Neckarsteinacher Straße mit einer 48-jährigen

Skoda-Fahrerin und flüchtete anschließend. Die 48-Jährige war auf der

Neckarsteinacher Straße in Richtung Ziegelhausen unterwegs, als sie auf Höhe der

Friedensbrücke an einer roten Ampel stoppen musste. Der noch Unbekannte wollte

von der Friedensbrücke kommend die Neckarsteinacher Straße befahren, als er

aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über dessen

Auto verlor und mit dem Skoda kollidierte. Anschließend entfernte sich der

Unfallverursacher umgehend von der Unfallstelle. Trotz sofortiger Fahndung nach

dem Unbekannten, gelang es diesem zu flüchten. Er soll mit einem silbernen

Mercedes SUV unterwegs gewesen sein. Aufgrund des Unfallhergangs ist anzunehmen,

dass das Fahrzeug stark im Frontbereich beschädigt sein muss. Da sich zum

Unfallzeitpunkt mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer an der Örtlichkeit

befanden, sucht das Polizeirevier Neckargemünd Zeugen, welche den Unfall

beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können. Diese werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/92540 zu melden.

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Festnahme nach Automatenaufbruch

Laudenbach (ots) – Am Donnerstagmorgen, um 07:25 Uhr, meldete ein aufmerksamer

Zeuge, dass ein junger Mann einen Eisautomaten in der Schillerstraße

aufgebrochen habe und nun das darin enthaltene Eis essen und an vorbeilaufende

Schulkinder verteilen würde.

Der 21-jährige Eisverteiler befand sich beim Eintreffen der Streifen des

Polizeirevier Weinheims immer noch vor dem Automaten und ließ sich

widerstandslos festnehmen. In den Taschen des Mannes befanden sich umfangreiches

Werkzeug, welches zum Aufbrechen eines solchen Automaten geeignet war, sowie

zahlreiche Verkaufsverpackungen mit Speiseeis.

Während der Kontrolle ergaben sich bei dem Mann Hinweise auf eine

Drogenbeeinflussung, was ein im Anschluss durchgeführter Urin-Test bestätigte.

Der Schaden am Automat beläuft sich ersten Einschätzungen zufolge auf ca. 5.000

Euro.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige entlassen. Ihn

erwartet nun eine Anzeige u.a. wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls.

Der Polizeiposten Hemsbach hat hierzu die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Heddesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Buntmetalldiebstahl – Zeugen gesucht

Heddesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag,

zwischen 18 Uhr und 07 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft von

einer Baustelle in der Badenerstraße Buntmetall in Höhe von circa 10.000 Euro.

Die Unbekannten entwendeten neben diversen Kupfertrommeln und Kupferkabeln auch

mehrere Starkstromkabel.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen,

die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06203/ 9305-0 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Siegelsbach: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim Stand der Ermittlungen im „Cold Case“ Manuela Kreis

Mannheim (ots) – Im Ermittlungsverfahren wegen Mordes an der seit dem 13.09.1995

vermissten, damals 16-jährigen Manuela Kreis aus Siegelsbach (Landkreis

Heilbronn) führen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

bereits seit mehreren Monaten erneut intensive Ermittlungen zur Aufklärung

dieses „Cold Case“.

Im April 2024 wurde auf verschiedenen Wegen an die Öffentlichkeit herangetreten,

etwa indem Plakate mit Zeugenaufrufen veröffentlicht wurden und eine Belohnung

in Höhe von 5.000 Euro für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und Ermittlung

des Täters führen können, ausgelobt wurde.

In diesem Zusammenhang konnten so bislang 14 Hinweise aus der Bevölkerung

erlangt werden. Diese Hinweise gilt es nun im Detail zu überprüfen und akribisch

aufzuarbeiten. Erschwerend wirkt sich dabei aus, dass ein Teil dieser Hinweise

anonym gegeben wurde.

Weiter wurden im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen zahlreiche

Vernehmungen durchgeführt. Ein dringender Tatverdacht gegen eine oder mehrere

Personen liegt beim derzeitigen Ermittlungsstand jedoch nicht vor.

Allerdings sind die Ermittlungen wegen des fast 29 Jahre zurückliegenden

Tötungsdelikts noch nicht abgeschlossen. Einerseits werden die vorhandenen

objektiven Spuren mittels neuester wissenschaftlicher Methoden überprüft,

aufgearbeitet und gegebenenfalls mit weiteren Spuren abgeglichen. Andererseits

ergeben sich erfahrungsgemäß regelmäßig weitere Ermittlungsansätze im Rahmen der

laufenden Hinweisaufarbeitung.

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Fahrzeuge in „Am Hollmuthhang“ zerkratzt – weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend im Zeitraum von 19 Uhr

bis 21 Uhr soll eine 70-Jährige eine Vielzahl von Fahrzeugen, mindestens 19, im

Bereich der Straße „Am Hollmuthhang“ mit einem bislang nicht näher bekannten

spitzen Gegenstand beschädigt haben. Eine aufmerksame Zeugin konnte die Seniorin

dabei beobachten und alarmierte die Polizei. Die Tatverdächtige konnte bei einer

sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich der Hauptstraße angetroffen und

vorläufig festgenommen werden. Da sie sich offenbar in einer psychischen

Ausnahmesituation befand, wurde sie in einer psychiatrischen Einrichtung

vorgestellt und dort aufgenommen.

Der nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bekannte Sachschaden beträgt circa

20.000 Euro.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen. In

diesem Zusammenhang werden Zeugen und vor allem weitere Geschädigte gebeten,

sich direkt beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223/

9254-0, zu melden.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf A6 mit beteiligtem LKW

Ketsch (ots) – Nachdem es am Mittwoch gegen 13:17 Uhr auf der A6 bei Ketsch zu

einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem LKW kam, konnte der

Unfallhergang zwischenzeitlich geklärt werden. Der 27-jährige Fahrer eines VWs

war in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs, als er aufgrund von Unachtsamkeit nicht

bemerkte, dass der vorausfahrende Verkehr ins Stocken geriet. Er versuchte noch,

dem Stauende auszuweichen, kollidierte jedoch mit dem Heck eines 3,5-Tonners und

wurde nach links in die Betonleitwand abgewiesen. Letztlich kam er auf der

linken Fahrspur zum Stillstand. Der VW-Fahrer sowie der 60-jährige Fahrer des

Klein-LKWs wurden durch die Kollision leicht verletzt. Vorsorglich wurde der

27-Jährige durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund

umherliegender Trümmerteile musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Der

Verkehr wurde über den dortigen Rastplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der VW musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von

etwa 25.000 Euro.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: LKW verursacht stundenlange Vollsperrung

St. Leon-Rot (ots) – Am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr verunfallte ein LKW-Fahrer

am Autobahnkreuz Walldorf auf der Tangente, welche von der A6 aus Mannheim

kommend auf die A5 in Richtung Karlsruhe führt. Der 32-jährige Fahrer geriet aus

noch ungeklärter Ursache im Kurvenbereich nach links in den Grünstreifen,

kollidierte mit der Leitplanke und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.

Schließlich kam er auf der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Unfall wurde der

Treibstofftank der Zugmaschine beschädigt, wonach eine erhebliche Menge

Dieselkraftstoff in das Erdreich neben der Fahrbahn gelangte. Aufgrund der

dadurch entstandenen Verunreinigung des Erdreichs mussten die betroffenen

Erdschichten mittels eines Baggers abgetragen werden. Während der Bergungs- und

Baggerarbeiten war die Tangente bis 05:30 Uhr gesperrt. Der 32-jährige

LKW-Fahrer musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er

stationär aufgenommen wurde. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der

Sachschaden auf 110.000 Euro.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Reilingen (ots) – Am Mittwoch, gegen 15:15 Uhr befuhr eine 73-Jährige

Opel-Fahrerin die L 546 von St. Leon kommend in Richtung Reilingen. Auf Höhe des

Pendlerparkplatzes, welcher sich auf der gegenüberliegenden Fahrtrichtung

befindet, geriet die Opel-Fahrerin aus noch nicht bekannten Gründen in den

Grünstreifen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr weiter über den

angrenzenden Radweg und schleuderte in den dortigen Acker. Dort überschlug sich

das Fahrzeug. Glücklicherweise befanden sich aufmerksame Zeugen vor Ort, welche

der 73-Jährigen aus dem Fahrzeug halfen. Sie wurde im Anschluss in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht um etwaige Verletzungen abzuklären. Das

Fahrzeug wurde dermaßen beschädigt, dass es sich um einen wirtschaftlichen

Totalschaden handelt. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen zum

Unfallhergang aufgenommen.

BAB 6/AK Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken Unfall verursacht und dann geflüchtet – Zeugenaufruf

BAB 6 (ots) – Am Mittwochabend gegen 20:10 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen auf

der BAB 6 in Höhe St. Leon-Rot in Fahrtrichtung Mannheim einen weißen BMW,

welcher auf eine Schutzplanke gefahren sei. Der BMW soll dann wieder rückwärts

von dieser runtergefahren und in Richtung Hockenheim geflüchtet sein. Die

Leitplanke und das Fahrzeug sollen durch die Kollision ebenfalls stark

beschädigt worden. Im weiteren Verlauf der Flucht soll der BMW-Fahrer zudem noch

einen Lkw-Fahrer geschnitten bzw. genötigt haben und seine Flucht unbeirrt auf

der BAB 6 fortgeführt haben. Dies meldete ein weiterer Zeuge über Notruf. Der

BMW-Fahrer wurde schlussendlich durch eine zufällig vorbeifahrende Besatzung

eines Rettungswagens in einem Waldweg im Bereich der Hockenheimer Straße in

Fahrtrichtung Schwetzingen festgestellt. Der vermeintliche 43-jährige

Fahrzeugführer stand zu diesem Zeitpunkt neben dem stark unfallbeschädigten BMW.

Durch die hinzugerufene Streife des Verkehrsdienstes Heidelberg, Außenstelle

Walldorf, wurde unmittelbar Alkoholgeruch, ausgehend von dem BMW-Fahrer,

festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2

Promille. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 43-Jährige sich bei

dem Unfall verletzt haben könnte, wurde er vorsorglich in ein nahegelegenes

Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus wurde ihm dann aufgrund des Promillewertes

Blut abgenommen. Auch wurde der Führerschein einbehalten.

Wie hoch der Gesamtsachschaden ist, kann bislang noch nicht beziffert werden.

Die Verkehrsgruppe Bundesautobahn such nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen

weitere Zeugen bzw. Geschädigte, die sich zum vorgenannten Sachverhalt äußern

können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 06227-358260 zu melden.

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnhaus

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 12:50 Uhr

und 16:45 Uhr, verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zutritt in ein

Einfamilienhaus in der Uhlandstraße. Durch das Einschlagen der Terrassentür

gelangte der oder die Täterin in das Innere des Wohnanwesens. Im Inneren

durchwühlte der oder die Unbekannte mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde,

ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen

Kriminaltechnik dem Fall angenommen. Zeugen, welche verdächtige Personen in

Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 mit den Ermittlerinnen und

Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Schönau/ Rhein-Neckar-Kreis: Pritschenwagen aufgebrochen und Werkzeug entwendet – Zeugen gesucht

Schönau/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In dem Zeitraum von Dienstagabend, 18:00

Uhr, bis Mittwochfrüh, 06:30 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte

Täterschaft gewaltsam Zutritt ins Innere eines Pritschenwagens, der auf einem

Parkplatz im Schönfärberweg abgestellt war. Die Unbekannten brachen die

Schlösser auf und schnitten ein Loch in die Plane des Pritschenaufbaus. Aus dem

Innenraum des Pritschenaufbaus entwendeten die dreisten Diebe dann Werkzeug in

Höhe von 7.200 Euro. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Der Polizeirevier Neckargemünd hat die weiteren Ermittlungen übernommen und

bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

sich unter der Telefonnummer 06223-9254-0 zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer im Kreisverkehr

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Montagmorgen um 05:30 Uhr fuhr

eine 33-jährige Daimler-Fahrerin die L 598 in nördliche Richtung. Im Weiteren

beabsichtige die Fahrerin, den Kreisverkehr geradeaus in Richtung Norden zu

befahren. Zeitgleich fuhr ein 35-jähriger Radfahrer den querenden Feldweg und

wollte den Kreisverkehr geradeaus in Richtung Hasso-Plattner-Ring entlangfahren.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah die Daimler-Fahrerin den bereits im

Kreisverkehr befindlichen Radfahrer und kollidierte seitlich mit dem Fahrrad des

Mannes. Er stürzte und zog sich hierdurch schwere Verletzungen zu. Ein

Krankenwagen brachte den 35-Jährigen in ein Krankenhaus. Der durch den Unfall

entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.