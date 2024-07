Mannheim: Sicherstellung von entwendeten Pflanzen – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – In der Zeit vom 19.06.24 – 27.06.24 kam es im Bereich Mannheim

Gartenstadt und Franklin in den frühen Morgenstunden vermehrt zu Diebstählen von

mindestens zehn Pflanzen, welche aus Vorgärten entwendet wurden. Das

Polizeirevier Mannheim-Käfertal nahm diesbezüglich die Ermittlungen gegen den

oder die unbekannten Täter auf. Der Diebstahlschaden belief sich auf ca. 1000

EUR.

Im Rahmen eines anderen polizeilichen Einsatzes des Polizeireviers

Mannheim-Käfertal an der Wohnanschrift einer 37-jährigen Frau, fiel den Beamten,

die Kenntnis von den vergangenen Diebstählen hatten, eine Vielzahl an

hochwertigen Pflanzen auf der Terrasse der Frau auf.

Nachdem die 37-Jährige mit dem Sachverhalt konfrontiert worden war, räumte sie

den Diebstahl der Pflanzen ein.

Die 37-Jährige erwartet nun u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

Die Beamten stellten die Pflanzen sicher und sind nun auf der Suche nach

weiteren Geschädigten, die ihren Pflanzen gerne wieder ein schönes zu Hause

bieten möchten.

Diese melden sich bitte unter der Tel.-Nr.: 0621/718490 beim Polizeirevier

Mannheim Käfertal.

Mannheim: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Mannheim (ots) – Entgegen der erste Pressemitteilung befindet sich die

Unfallstelle am Autobahnkreuz Mannheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr

ein Pannenfahrzeug auf der A6 aus Hockenheim kommenden mit verlangsamter

Geschwindigkeit auf dem Verzögerungsstreifen der Überleitung zur A656. Ein

nachfolgender Verkehrsteilnehmer erkannte die Situation und bremste sein

Fahrzeug ab. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte ein von hinten kommender

Sprinter-Fahrer mit dessen Heck und schob ihn auf das Pannenfahrzeug auf. Ein

vierter Unfallbeteiligter konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr

ebenfalls in die Unfallstelle. Die Unfallaufnahme läuft derzeit noch. Hierzu

wird der Verkehr auf dem Verzögerungsstreifen an der Unfallörtlichkeit

vorbeigeleitet.

Mannheim: Danksagung der Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer nach dem Tod eines Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim (ots) – „Der Tod unseres Kollegen Rouven Laur während der Ausübung

seines Dienstes am 31. Mai 2024 auf dem Markplatz in Mannheim hat uns

schmerzlich vor Augen geführt, welchen Gefahren unsere Kolleginnen und Kollegen

jeden Tag aufs Neue in ihrem Arbeitsalltag ausgesetzt sind. Er war dort, um eine

Versammlung und damit unser aller Meinungsfreiheit zu schützen. Noch immer ist

der Verlust schwer zu ertragen und die Frage nach dem „Warum“ wird bleiben.

Im Rahmen einer Trauerfeier konnten wir gemeinsam mit seinen Angehörigen von ihm

Abschied nehmen.

Viele Bürgerinnen und Bürger haben in den vergangenen Wochen uns gegenüber ihr

Beileid ausgedrückt. Das Polizeipräsidium Mannheim erreichten tausende

Nachrichten und Briefe. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich auch im Namen

meiner Kolleginnen und Kollegen bei allen für die Blumen, die Sie am Markplatz

abgelegt haben, für den Applaus, den Sie uns gespendet haben und für die vielen

tröstenden Worte, die Sie uns geschrieben haben, zu bedanken. Die Vielzahl der

Schreiben macht es unmöglich, jeder oder jedem Einzelnen persönlich Danke zu

sagen, weshalb ich nun in dieser Form meinen Dank an Sie alle richten möchte.

Darüber hinaus hat uns der polizeiliche Alltag mit all seinen Herausforderungen

leider sehr schnell wieder eingeholt. Meine Kolleginnen und Kollegen mussten

unmittelbar in den Tagen nach der Tat wieder zurück in das Einsatzgeschehen und

schützten dabei unter anderem auf mehreren Versammlungen wieder unser aller

Meinungsfreiheit. Dies werden Sie auch weiterhin tun. Sicher immer auch mit

einem Gedanken an Rouven Laur, #einen von uns.“

Mannheim/Hockenheim: 29-jähriger Tatverdächtiger wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge u.a. in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde gegen einen 29-Jährigen

Haftbefehl erlassen, der im dringenden Verdacht steht, u.a. mit Cannabis in

nicht geringer Menge Handel getrieben und hierbei eine scharfe Schusswaffe mit

sich geführt zu haben.

Am 03.07.2024 gegen 01:39 Uhr soll der Tatverdächtige die Casterfeldstraße in

deutlich erkennbaren Schlangenlinien entlanggefahren und mehrfach mit dem

Bordstein zum mittig verlaufenden Gleisbett sowie einer Warnbake kollidiert

sein, weshalb er durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen

werden sollte. Nachdem der Tatverdächtige zunächst sein Fahrzeug gestoppt habe,

soll er dann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor den Polizeibeamten in

Richtung Hockenheim geflüchtet sein, die dessen Verfolgung aufnahmen. Erst nach

einer Fahrt von 17 km stellte der Tatverdächtige sein Fahrzeug in Hockenheim ab

und flüchtete zu Fuß in ein nahegelegenes Anwesen, indem er wenig später

festgenommen werden konnte. Bei der Festnahme des 29-Jährigen wurde in dessen

Zugriffsbereich eine mit zwei scharfen Patronen geladene scharfe Schusswaffe und

circa 200 Gramm Marihuana aufgefunden, das zum gewinnbringenden Weiterverkauf

bestimmt gewesen sein soll. Überdies soll der Tatverdächtige in seinem Fahrzeug

ein Jagdmesser zugriffsbereit mit sich geführt haben. Bei den anschließenden

Durchsuchungsmaßnahmen in der Wohnung des 29-Jährigen in Hockenheim konnten die

Polizeibeamten zudem unter anderem ein verbotenes Faustmesser und 259 Gramm

Amphetamin sicherstellen, das ebenfalls zum gewinnbringenden Weiterverkauf

bestimmt gewesen sein soll.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige während der Flucht unter

dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Der Tatverdächtige wurde am 03. Juli 2024 dem Haftrichter am Amtsgericht

Mannheim vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Mannheim beantragten

Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und Verdunkelungsgefahr erließ und in Vollzug

setzte. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt

gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums

Mannheim dauern an.

Mannheim: Betrunkener Autofahrer landet im Gleisbett

Mannheim (ots) – Am Donnerstag gegen 00:45 Uhr fuhr ein 31-jähriger Audi-Fahrer

die Friedrich-Ebert-Straße entlang. Im Einmündungsbereich zur Lange Rötterstraße

kam der 31-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in das

Schottergleisbett der Straßenbahngleise hinein. Verletzt wurde niemand. Durch

das Aufsetzen des Fahrzeugs auf dem Gleiskörper wurden der Unterboden sowie die

vordere Stoßstange des Audi beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro

geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Am Gleisbett entstand

lediglich ein geringfügiger Schaden. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht

genau genannt werden. Die mit der Unfallaufnahme beauftragte Polizeistreife des

Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt stellte bei dem Mann deutlichen

Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert

von knapp 1,6 Promille. Wie sich außerdem herausstellte, war der 31-Jährige

aufgrund eines Fahrverbotes nicht im Besitz eines Führerscheins. Für die

weiteren strafprozessualen Maßnahmen musste der Audi-Fahrer die Beamten mit auf

das Polizeirevier begleiten, wo ihm eine Blutprobe sowie der Fahrzeugschlüssel

abgenommen wurden. Den Heimweg durfte der Mann zu Fuß antreten.