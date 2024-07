Mainz – Täter nach Diebstahl aus Krankenhaus festgenommen

Mainz (ots) – Am Donnerstagabend (04.07.2024), wurde der Polizei gegen 21:00 Uhr

durch einen Zeugen gemeldet, dass der Rucksack seiner Mutter, aus ihrem

Patientenzimmer in einem Mainzer Krankenhaus, gestohlen worden ist. Durch ihn

konnte das im Rucksack befindliche Handy geortet und der aktuelle Standort der

Polizei weitergegeben werden.

Die sich verändernden Standortdaten ließen klar erkennen, dass sich das Handy in

einer Straßenbahn in Fahrtrichtung Lerchenberg befinden musste. Eingesetzte

Streifenwagen konnten dann die Straßenbahn kurz vor Lerchenberg erreichen und

anhalten. Bei der Nachschau in der Straßenbahn fiel ein stark alkoholisierter,

33-jähriger Mann mit mehreren Verbänden am Arm und Rezeptoren eines

medizinischen Geräts am Oberkörper auf, welcher den beschriebenen Rucksack mit

sich führte. Bei der Durchsuchung des Rucksacks wurde auch das entwendete und

geortete Handy aufgefunden.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen zu den Gesamtumständen

aufgenommen. Ob der Mann für frühere Diebstähle in Frage kommt, ist Gegenstand

dieser Ermittlungen. Bei einem Atemalkoholtest erreicht er ein Ergebnis von 3,3

Promille. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde er entlassen.

Mainz – Altstadt, Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgängerin, Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots) – Am Donnerstagabend kam es in der Holzstraße in Mainz zu

einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei wurde eine 70-jährige

Frau aus Mainz verletzt.

Die 70-Jährige überquerte gegen 21:20 Uhr die Holzstraße in Höhe der Hausnummer

18, als unvermittelt und nach Angaben der Frau ungebremst ein Radfahrer mit ihr

kollidierte.

Die Mainzerin kam durch den Zusammenstoß zu Fall und erlitt Verletzungen im

Hüftbereich. Der Radfahrer blieb lediglich kurz stehen und entfernte sich jedoch

anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne einen Austausch von

Personalien zu gewährleisten.

Eine Beschreibung des unfallbeteiligten Radfahrers liegt derzeit nicht vor. Die

70-jährige Fußgängerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus

gebracht

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Diebstahl aus PKW – Täter gestellt

Mainz (ots) – Zwei Personen konnten in der Nacht auf Freitag , nachdem sie

mehrere Wertgegenstände aus einem Auto in der Mainzer Altstadt entwendet haben,

gestellt werden.

Eine Anwohnerin in der Nähe der Flachsmarktstraße wurde am frühen Morgen, gegen

3 Uhr durch laute Geräusche auf zwei Personen aufmerksam. Diese durchwühlten

ganz offensichtlich einen geparkten PKW. Weil die Situation ungewöhnlich wirkte,

verständigte sie die Polizei, schilderte den Sachverhalt und beschrieb die

beobachteten Personen.

Als die Polizei an dem geparkten PKW eintraf, waren die Täter bereits

geflüchtet. Diese wurden im Rahmen einer Fahndung jedoch angetroffen und

kontrolliert. Dabei konnten entwendete Gegenstände aufgefunden werden, die der

zwischenzeitlich eingetroffene Fahrzeugbesitzer zuvor beschrieben hatte. Gegen

die 17 und 20 Jahre alten Beschuldigten werden nunmehr Ermittlungsverfahren

eingeleitet. Der Fahrzeugbesitzer konnte seine Gegenstände wieder in Empfang

nehmen.

Ingelheim-Ergänzung zur Pressemeldung von 09:07 Uhr zum Verkehrsunfall mit tödlich verletzten Personen

Ingelheim (ots) – Bei dem schweren Verkehrsunfall auf der L422 heute Morgen,

sind, wie bereits berichtet, zwei Personen verstorben.

Darüber hinaus wurden zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Bei

den verletzten und verstorbenen Personen handelt es sich um die Insassen des

unfallbeteiligten PKW, einem Ford Transit. Die drei verletzten Insassen wurden

zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer

des unfallbeteiligten LKW blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Für ein unfallanalytisches Gutachten wurde ein Sachverständiger beauftragt. Von

der Unfallstelle werden im Rahmen der Ermittlungen Luftaufnahmen gefertigt. Nach

derzeitigem Kenntnisstand ereignete sich der Unfall im Begegnungsverkehr. Der

genaue Hergang und die Ursache des Unfalls ist jedoch Gegenstand der laufenden

Ermittlungen. Die L422 zwischen Ingelheim und Heidesheim bleibt bis auf weiteres

in beide Richtungen gesperrt.

Flüchtiger gefasst und in JVA eingeliefert

Mainz (ots) – Am Morgen des 3. Juli 2024 gerieten Mitarbeiter der DB Sicherheit

GmbH im Hauptbahnhof in Mainz mit einem Mann in Streit. Die Bundespolizei wurde

zu dem Sachverhalt gerufen. Der Mann konnte sich den Polizisten gegenüber nicht

ausweisen. Die mündlich gemachten Angaben des Mannes ergaben nach einem Abgleich

im polizeilichen Fahndungssystem einen bestehenden Haftbefehl aufgrund schwerer

Körperverletzung. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 70-jährigen

Griechen handelte, der bereits zuvor verhaftet worden war, aber fliehen konnte.

Der Mann schlug sich vor den Augen der Polizisten seine eigene Nase blutig,

weshalb er zur Unterbindung weiterer Selbstverletzungen fixiert wurde. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 70-Jährige in die JVA Rohrbach

verbracht.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Ingelheim und Heidesheim

L 422 – Ingelheim / Heidesheim (ots) – Gegen 8:38 Uhr kam es auf der L422

zwischen Ingelheim und Heidesheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach

derzeitigen Kenntnisstand kam es zu einer Kollision zwischen einem LKW und einem

PKW, wobei vermutlich zwei Personen tödlich verletzt worden. Die L 422 ist für

die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei sind aktuell im Einsatz.

Wir bitten Medienvertreter darum, zum jetzigen Zeitpunkt von Anfragen abzusehen.

Weitere Informationen erfolgen im Laufe des Vormittags.

PKW gerammt – Führerschein weg

A 61/Worms (ots) – Beim Einparken fuhr am 3.7.2024 gegen 22:17 Uhr ein

63-jähriger Fahrer eines Sattelzuges rückwärts gegen einen bereits geparkten PKW

auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West an der A 61 bei Worms.

Dabei wurde der PKW eines 43-jährigen Mannes im Frontbereich beschädigt. Bei der

Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei dem

Trucker Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab beim dem

63-Jährigen fast 1,3 Promille. Die Weiterfahrt war natürlich beendet und der

63-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss mit einem Strafverfahren und einem

längeren Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Fahrer von Kleinlaster unter Drogeneinfluss

A 61/Stromberg (ots) – Bei der Kontrolle eines 30-jährigen Fahrers eines

Klein-LKW stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim fest, dass

dieser unter Drogeneinfluss stand. Die Verkehrskontrolle fand am 3.7.2024 gegen

19:10 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West an der A 61 statt. Der

30-Jährige, der deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung zeigte, räumte auch

ein, Drogen konsumiert zu haben. Er musste mit zur Blutentnahme. Die Weiterfahrt

wurde dem Mann untersagt. Er muss nun mit einer Strafanzeige, sowie einem

Bußgeld mit Fahrverbot rechnen