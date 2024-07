Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Alzey (ots)

Am Freitag, den 05.07.2024 gegen 07:45 Uhr kam es auf der L 409 von Hochborn kommend in Fahrtrichtung Alzey-Dautenheim zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurde. Der Fahrzeugführer eines dunklen Pkw bog von der K 26 nach links auf die L 409 ab ohne dem 58-jährigen Fahrzeugführer eines Transporters die Vorfahrt zu gewähren. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Transporter nach rechts aus wodurch er von der Fahrbahn abkam, einen Leitposten und die dortige Verkehrsinsel überfuhr bis er im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen kam. An den Verkehrseinrichtungen als auch am Transporter entstand Sachschaden. Der 58-jährige wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der dunkle Pkw führte seine Fahrt unbeirrt fort. Eine nähere Beschreibung des Unfallverursachers war nicht möglich.

Wer hat zu o.g. Zeit den Unfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben? Bitte unter der Rufnummer 06731 9110 mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung setzen.

Gefährliche Körperverletzung mit Tierabwehrspray im Zug kurz vor Alsheim

Am Donnerstag, dem 27.06.2024, gegen 16:43 Uhr, wurden zwei 21-Jährige von einer unbekannten Person im Zug mit einem Tierabwehrspray besprüht. Danach sollen die Geschädigten von mehreren Begleitpersonen des Täters geschlagen worden sein. Dies soll sich im vorderen Abteil des Zugs, Verbindung S6 von Mainz nach Mannheim, kurz vor Alsheim, ereignet haben.

Wer Zeuge der Tat wurde oder Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten sich unter der 06241/852-0, per Mail an piworms@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal der Onlinewache auf der Homepage der Polizei RLP mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

