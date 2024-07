Landau: Die Polizei-News

Landau – THC positiv

Am 05.07.2024 wurde gegen 02:15 Uhr ein 21-jähriger BMW-Fahrer in Landau in der Annweilerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Landau – Trickdiebstahl – Zeugen gesucht

Am 04.07.2024 hob gegen 10 Uhr ein 51-Jähriger Bargeld an einem Geldautomaten in der Dammühlstraße in Landau ab. Kurz danach wurde er von einem unbekannten Täter angesprochen, ob er ihm Geld wechseln könne. Nach dem Wechselvorgang musste der Geschädigte feststellen, dass ihm Geld aus dem Geldbeutel entwendet wurde. Die Schadenshöhe liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Landau – Zweiräder übersehen

Gleich zu zwei Unfällen kam es am 04.07.2024, bei denen Zweiradfahrer übersehen und verletzt wurden.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 07:50 Uhr. Hierbei befuhr ein 56-jähriger PKW-Fahrer den Westring in Fahrtrichtung Nordring und wollte nach links in die Badstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 45-jährigen Mofa-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der Mofafahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 10:40 Uhr. Hierbei befuhr eine 66-jährige PKW-Fahrerin den Nordring vom Westring kommend und wollte nach links in die Hindenburgstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 25-jährigen Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt.

In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Landau – Ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert

Am 03.07.2024 wurde gegen 21 Uhr in der Horststraße in Landau ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Folglich wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Landau – Eine Kontrolle, mehrere Verstöße

Am 03.07.2024 wurde gegen 12:30 Uhr eine 32-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Industriestraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten Auffälligkeiten hinsichtlich einer etwaigen Fahruntüchtigkeit erkannt werden. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Auf der Dienststelle wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass das an dem E-Scooter angebrachte Versicherungskennzeichen eigentlich für einen anderen E-Scooter ausgegeben ist. Auch die Eigentumsverhältnisse des E-Scooters sind unklar, hier werden im Nachgang weitere Ermittlungen getätigt. Der E-Scooter wurde daher sichergestellt. Die 32-Jährige wird sich nun in diversen Strafverfahren verantworten müssen.

Landau – Beim Abbremsen gestürzt

Am 03.07.2024 befuhr gegen 15:30 Uhr ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer die Rheinstraße in Landau. Vor dem 16-Jährigen scherte ein 79-jähriger Jaguar-Fahrer sehr knapp ein. Der 16-Jährige musste bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Hierbei stürzte er und wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der 16-Jährige machte noch auf sich aufmerksam, in dem er nach dem Unfall an die Scheibe des Jaguars klopfte. Der 79-Jährige fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Sachschadenshöhe am Kleinkraftrad beträgt circa 700 Euro. Der 79-Jährige wird sich nun in Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Landau – Fahrrad entwendet – Zeugen gesucht

Am 03.07.2024 stellte die 14-jährige Geschädigte ihr Fahrrad Marke Cube gegen 8 Uhr in der Schneiderstraße in Landau ab und sicherte dieses mittels Zahlenschloss an einem Fahrradbügel. Gegen 13 Uhr musste sie feststellen, dass ihr Fahrrad durch unbekannte Täter entwendet wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrradfahrer

Am Vormittag des 02.07.2024 übersah eine 55-jährige PKW-Fahrerin in der Westbahnstraße bei der Einfahrt in den fließenden Verkehr aus einem Grundstück einen 22-jährigen Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Fahrradfahrer erlitt dabei mehrere Schürfwunden und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht.