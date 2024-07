Brennender Motorroller

Am Donnerstagmorgen (04.07.2024), gegen 09:45 Uhr, geriet auf der Dürkheimer Straße der Motorroller eines 67-Jährigen während der Fahrt in Brand. Ein Zeuge konnte den Brand mit einem Feuerlöscher eindämmen, bevor die Feuerwehr ihn endgültig löschte. Der 67-Jährige wurde nicht verletzt. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

4-Jähriger bei Unfall verletzt

Am Donnerstagnachmittag (04.07.2024), gegen 17:45 Uhr, war ein 20-jähriger Rollerfahrer auf der Prinzregentenstraße in Richtung Von-der-Tann-Straße unterwegs, als ein 4-jähriges Kind auf einem Fahrrad aus einer Hofeinfahrt auf die Prinzregentenstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Kind stürzte und sich leicht verletzte. Eine Überprüfung ergab, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Motorroller nicht versichert war.

Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Unfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zum Freitag (05.07.2024), gegen 00:45 Uhr, meldete ein Zeuge, dass soeben ein Autofahrer mit seinem in der Kropsburgstraße abgestellten Fahrzeug kollidiert sei. Vor Ort konnte der 53-jährige Unfallverursacher angetroffen werden. Während der Unfallaufnahme erlangten die Polizeikräfte den Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der 53-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Ludwigshafen – schwere räuberische Erpressung in Tankstelle – Zeugenaufruf

Ein maskierter Täter betrat am 04.07.2024 gegen 13:40 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Maudacher Straße 289 in Ludwigshafen und forderte unter Vorhalt eines Messers von den zu diesem Zeitpunkt anwesenden Mitarbeitern die Herausgabe von Bargeld. Anschließend floh er mit dem Raubgut zu Fuß in Richtung Leininger Straße. Bei der Tat wurde niemand verletzt. Die Beschreibung des Täters ist wie folgt: Dunkle Kleidung, schwarze Sturmhaube, ca. 180 cm groß, normale Statur, vermutlich westeuropäischer Phänotyp.

Wer hat den Täter bei der Tat bzw. auf seiner Flucht gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ludwigshafen, Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail unter kdludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch – Zeugen gesucht

Am Mittwoch (03.07.2024), zwischen 07:45 und 15:30 Uhr, versuchten Unbekannte vergeblich in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Pranckhstraße einzubrechen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Diebstahl aus Fahrzeug – Zeugen gesucht

Zwischen Montag (01.07.2024), 18:00 Uhr und Dienstag (02.07.2024), 06:00 Uhr, entwendeten Unbekannte mehr als 3.000 Euro Bargeld aus einer in der Christine-Teusch-Anlage abgestellten Mercedes E-Klasse.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Am Mittwoch (03.07.2024), zwischen 19:03 und 19:30 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten BMW X1 auf einem Supermarktparkplatz in der Oppauer Straße. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den entstandenen Schaden von 1.000 Euro zu kümmern. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall – zwei verletzte Radfahrerinnen

Am Mittwoch (03.07.2024), gegen 15.30 Uhr kam es im Bereich Friesenheimer Straße und Langgartenstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzen Radfahrerinnen. Zwei Pkw wollten nach rechts abbiegen, als zwei Radfahrinnen, beide 13 Jahre alt, von links kamen. Die vordere 39-jährige Pkw-Fahrerin bremste ab, wurde jedoch vom einer hinter ihr fahrenden 35-jährigen Pkw-Fahrerin aufgeschoben, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit den Radfahrerinnen kam. Beide stürzten zu Boden und verletzten sich hierbei leicht.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachdem der Verdacht bestand, dass ein 40-Jähriger im Zeitraum zwischen September 2023 und Februar 2024 Betäubungsmittel an eine Minderjährige abgegeben haben soll, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der hieraus erlangten Erkenntnisse wurde die Wohnung des 40-Jährigen in Frankenthal am Montagmorgen (01.07.2024) durchsucht. Hierbei konnten die Polizeikräfte mehr als 160 Gramm Amphetamin sicherstellen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen unter der Verwendung von Waffen. Es handelt sich hierbei um Messer. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.