Flucht gescheitert

Hochdorf-Assenheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 03:45 Uhr, sollte der Fahrer eines Kleinkraftrades auf der K18 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der sich dieser aber zunächst durch Flucht entziehen wollte. Kurze Zeit später konnte dann ein 15-jähriger aus Hochdorf-Assenheim stehend neben dem besagten Kleinkraftrad festgestellt und kontrolliert werden. Es stellte sich hierbei heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-jährigen an einen Erziehungsberechtigten überstellt.

Schwer verletzte Fahrradfahrerin

Schifferstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Donnerstagmorgen im Neustückweg. Zuvor befuhr eine 49-jährige aus Schifferstadt mit ihrem Fahrrad den Neustückweg und wollte in Höhe der dortigen Kindertagesstätte abbiegen. Hierbei überholte sie ein 19-jähriger aus Dannstadt-Schauernheim, der dort mit seinem Pkw fuhr. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, bei der sich die Fahrradfahrerin schwere Verletzungen am Bein zuzog. Nach einer medizinischen Versorgung, auch durch die Luftrettung, wurde die 49-jährige in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug des 19-jährigen entstand geringer Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird nun ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Versuchter Katalysator-Diebstahl

Böhl-Iggelheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 01:30 Uhr, meldete ein Anwohner laute Flex-Geräusche ausgehend vom Iggelheimer Friedhof in der Haßlocher Straße. Vor Ort konnte ein auf einem Parkplatz abgestellter Pkw festgestellt werden, bei dem unter anderem eine eingeschlagene Scheibe festgestellt werden konnte. Bei näherer Inaugenscheinnahme des Pkw konnte zudem festgestellt werden, dass die Befestigungen der Auspuffanlage durchtrennt worden waren, mit dem Ziel, den Katalysator zu entwenden. Vermutlich weil der oder die Täter dabei gestört wurden, kam es nicht zu der Entwendung des Katalysators. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Unfall mit leicht verletztem Pkw-Fahrer

Altrip (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwochmittag in der Rheingönheimer Straße. Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer aus Weinheim bog von der Luisenstraße in die Rheingönheimer Straße ab. Vermutlich unterschätzte er hierbei die Geschwindigkeit eines auf der Rheingönheimer Straße fahrenden 47-jährigen aus Altrip, so dass dieser mit seinem Pkw dem abbiegenden Lkw auffuhr. Durch den Anstoß erlitt der Pkw-Fahrer leichte Verletzungen (Schmerzen) am Oberkörper. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.