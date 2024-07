Südliche Weinstraße: Die Polizei-News

Herxheim L493 – Nachtrag zur Pressemeldung Unfall mit Schulbus

Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an. Hierfür wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landau ein Gutachter hinzugezogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden durch den Unfall elf Personen, davon sechs Schulkinder, glücklicherweise lediglich leicht verletzt. Eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus war hierbei nicht erforderlich. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 25.000 Euro. Die Unfallstelle ist mittlerweile geräumt. Um 12:35 Uhr konnte die L493 wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die ursprüngliche Pressemitteilung kann hier eingesehen werden:

St. Martin – Mit Wildschwein kollidiert

Am späten Donnerstagabend (04.07.2024, 22 Uhr) kam es auf der Totenkopfstraße bei St. Martin zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Wildschwein getötet wurde. Ein 23 Jahre alter Autofahrer befuhr die L 514 vom Breitenstein kommend in Fahrtrichtung St. Martin, als das Tier die Straße queren wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei am Fahrzeug des 23-Jährigen Sachschaden entstanden ist. Tiere queren Verkehrswege ohne Vorwarnung – zu jeder Tages- und Nachtzeit. Darauf macht die Polizei aufmerksam und mahnt zur Vorsicht. Bei Fahrten durch Wald- und Wiesengebiete sollte besonders achtsam gefahren werden, um jederzeit bremsbereit zu sein. In diesem Jahr kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Edenkoben bereits zu 117 Wildtierunfällen.

Randalierer in Gewahrsam genommen

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitagmorgen, 05.07.2024, gegen 10:25 Uhr, wurde die Polizei durch eine Bürgerin alarmiert, da eine auffällige Person in der Weinstraße unterwegs sei und Gebäude bemalen würde. Zudem hätte es bereits lautstarke Streitereien mit Passanten gegeben. Nach einer weiteren Meldung hielt sich die Person zwischenzeitlich im Bürgerbüro der Verbandsgemeindeverwaltung auf und verhielt sich auch dort aggressiv.

Da er sich durch die Polizeikräfte nicht beruhigen ließ und sich in aggressiver Haltung auch gegen die Polizeikräfte stellte, wurden der Person Handfesseln angelegt. Bei der Durchsuchung der Person fanden die Polizeibeamten ein Stück Kreide, mit welchem der Verantwortliche zuvor die Außenwand der Sparkasse beschmiert hatte.

Der 31-Jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und zeigte Verhaltensauffälligkeiten. Er wurde nach richterlicher Bestätigung vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Edenkoben – Unter Amphetamin- und Alkoholeinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in der Staatsstraße musste am Donnerstagabend (04.07.2024, 22 Uhr) ein 57 Jahre alter Autofahrer wegen stark zitternden Händen, stecknadelgroßen Pupillen und einer Alkoholfahne einen Alkohol- und Drogenschnelltest durchführen. Und weil der Test 0,4 Promille ergab bzw. positiv auf Amphetamin reagierte, wurde die Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.

Gleisweiler – Wohnmobil aufgebrochen

Gestern Mittag (TZ: 04.07.2024, 15.30 Uhr bis 17 Uhr) haben unbekannte Täter in der Lindenallee ein Seitenfenster eines abgestellten Wohnmobils aufgebrochen. Dadurch konnte die Zugangstür geöffnet werden, über welche der oder die Täter ins Innere gelangten. Der gesamte Innenraum wurde nach Wertgegenständen abgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge wurden Digitalkamera, Jacken, Rucksack sowie eine Pfeife entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Fahrbahn nach Unfall mit Schulbus gesperrt

Herxheim L493 (ots)

Am 05.07.2024, gegen 08 Uhr, geriet ein Schulbus mit ca. 50 Schulkindern auf der L493 Höhe Gewerbepark in Herxheim aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit mehreren Fahrzeugen zusammen. Dabei wurden nach aktuellem Stand mehrere Personen leicht verletzt. Eine Unfallbeteiligte wurde vorsorglich mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Die Gesamtschadenshöhe liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Fahrbahn zwischen der L493 und der Auffahrt A65 ist aktuell in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Wir berichten nach, sobald die Sperrung aufgehoben wird. Neben der Polizei sind auch Feuerwehr, DRK und die Straßenmeisterei im Einsatz.

Unbekannter Exhibitionist – Zeugen gesucht

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am Donnerstag, 04.07.24, um 14:00 Uhr, hielt sich ein Mann am Zollheisel und am Penny-Markt „An der Schmalwiese“ auf und ließ sein männliches Geschlechtsteil aus einem Loch in seiner dunklen Jogginghose hängen. Der Mann sei dunkelhaarig, und habe einen dunklen Bart. Neben der dunklen Jogginghose habe er eine dunkle Kappe mit gelber Aufschrift und eine dunkle Jacke getragen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Telefonnummer 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de

Herxheim – Ohne Führerschein erwischt

Am 04.07.2024 wurde gegen 10 Uhr ein 68-jähriger VW-Fahrer in Herxheim in der Luitpoldstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er schon seit 17 Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

BAB65- Verdacht des illegalen Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs

BAB65 Edenkoben – Wörth (ots)

Am 04.07.2024, gegen 16:15 Uhr befuhren zwei Porschefahrer die BAB65 im Bereich zwischen Edenkoben und Karlsruhe. Hierbei fielen diese aufgrund ihrer Fahrweise auf, sodass sie im Bereich Wörth einer Verkehrskontrolle unterzogen wurden. Es wurde bekannt, dass einer der beiden Fahrer, im Bereich Landau, einen PKW rechts überholt und den Sicherheitsabstand mehrfach deutlich unterschritten haben soll. Des Weiteren sei der überholte PKW Fahrer durch den Porschefahrer zum Abbremsen gezwungen worden, als sich dieser wieder vor ihn setze, um seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Karlsruhe fortzusetzen.

Zeugen, welche Angaben zu der Fahrweise der beiden Porschefahrer machen können, oder durch diese gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Pkw-Fahrerin wird schwer verletzt

Am Donnerstag, 04.07.2024, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der L494 etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Völkersweiler zu einem Verkehrsunfall.

Eine 50-jährige Smart-Fahrerin befuhr die L494 von der B48 kommend in Richtung Völkersweiler. In einer Linkskurve, kam die Fahrerin zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach etwa drei Meter Fahrt über die Grünfläche überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Seite liegend, mittig der Straße zum Stillstand. Durch Ersthelfer konnte die Frau aus dem PKW gerettet und versorgt werden.

Die Fahrerin wurde schwerverletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000.- Euro. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B10

Albersweiler/B10 (ots)

Aktuell ist die B10 aufgrund eines Frontalzusammenstoßes zwischen den Anschlussstellen Queichhambach und Birkweiler in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ersten Ermittlungen zufolge kam der in Richtung Landau fahrende Fahrer eines Mercedes GLC aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn im Zuge eines Überholmanövers in den Gegenverkehr. Hier stieß er frontal mit einem Sattelzug zusammen. Beide Unfallbeteiligte wurden in Krankenhäuser verbracht, Lebensgefahr bestehe nicht. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit sind, müssen sie abgeschleppt werden. Bis dahin bleibt die B10 gesperrt. Nach ersten Schätzungen dürfte der Gesamtschaden bei circa 200.000 Euro liegen. Wir berichten nach, sobald die Sperrung aufgehoben wird. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt, da zum jetzigen Zeitpunkt von einer Straßenverkehrsgefährdung ausgegangen werden muss. Neben der Polizei sind auch Feuerwehr, DRK und die Straßenmeisterei im Einsatz

A65/AS Landau-Zentrum – Zu schnell

Ein Bußgeld in Höhe von 100.- Euro muss ein 21 Jahre alter Autofahrer aus dem Raum Annweiler bezahlen, weil er gestern Abend (03.07.2024, 18 Uhr) bei der AS Landau-Zentrum mit seinem Fahrzeug bei regennasser Fahrbahn zu schnell beim Verlassen der Autobahn ins Schleudern kam. Hierbei drehte er sich mit seinem Fahrzeug um die eigene Achse und kam glücklicherweise ohne Schaden zum Stehen. Die Polizei appelliert: Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursache.

Edenkoben – 12 Autofahrer zu schnell

In der 30er Zone in der Radeburgerstraße waren gestern Vormittag (03.07.2024, 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr) 12 Autofahrer zu schnell. Der Schnellste wurde mit 46 km/h gemessen. Alle mussten gebührenpflichtig verwarnt werden.

Edenkoben – Einbruch in Sportschule

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (TZ: 02.07.2024 bis 03.07.2024) in zwei Garagen der Sportschule in der Villastraße eingebrochen und haben Geräte im Gesamtwert von über 3.000 Euro entwendet. Von den Einbrechern fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Edenkoben – Aufbruch einer Vitrine

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch (Tatzeit 03.07.224, ca. 3 Uhr) eine Vitrine eines Brillengeschäfts in der Weinstraße aufgebrochen und daraus Brillengestelle und Uhren entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 1.500 Euro. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Edenkoben – Von der Straße abgekommen

Gegen 8 Uhr kam es gestern Morgen (03.07.2024) auf der K 31 zwischen Edenkoben und Edesheim zu einem Unfall, bei dem sich ein 17 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrads verletzte. In einer Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Zweirad, rutschte über die Fahrbahn in die angrenzende Grünfläche und zog sich Hautabschürfungen an Armen und Beinen zu. Mit dem Rettungswagen kam der junge Mann vorsichtshalber in ein Krankenhaus. Sein Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am 03.07.2024, zwischen 12:10 und 12:20 Uhr, kam es in Dörrenbach zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Einbiegen von der Schulstraße in die Straße „Am Kolmerberg“ an einen geparkten Pkw Mercedes Benz, C-Klasse mit GER-Kennzeichen. Der Schaden wird auf 4000.- Euro geschätzt.

Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.