Unfallbeschädigter PKW und Mofa aufgefunden, drei Tatverdächtige flüchtig

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) – Am Donnerstagabend, zwischen 20:30 und

21:30 Uhr, kam es im Mühlackerweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen

Zeugen wurde ein unfallbeschädigter, blauer Mitsubishi Colt ohne Kennzeichen

gemeldet. Das Fahrzeug war kurze Zeit zuvor in der Nähe des Sportplatzes durch

überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen und dann offensichtlich gegen einen Zaun

gefahren. Drei junge Männer mit Nummernschildern in der Hand wurden gesehen, wie

sie in Richtung Stadtmitte wegrannten. Einer davon sei etwa 20 Jahre alt, circa

185 bis 190 cm groß, dunkelhäutig und dunkel gekleidet gewesen. Die anderen

beiden seien circa 15 Jahre alt und ebenfalls dunkelhäutig und dunkel gekleidet

gewesen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurde hinter einer Holzhütte in der

Straße „Im Degenbachteil“ ein schwarzes Mofa der Marke Longjia ohne

Versicherungskennzeichen aufgefunden. Zwischen beiden Sachverhalten könnte ein

Zusammenhang bestehen. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt, die

polizeilichen Ermittlungen laufen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um sachdienliche Hinweise zu den drei

Personen und den beiden Fahrzeugen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Unfall mit Sachschaden, Zeugen gesucht

Medard (ots) – Beide Fahrzeuge nach Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Nach

einem Unfall in der Hauptstraße sucht die Polizei Zeugen zur genaueren Klärung

des Unfallherganges. Am Donnerstagnachmittag fuhr ein PKW-Fahrer auf einen

geparkten PKW auf. Nach Angaben des Fahrers fuhr er hinter einem LKW an einem

geparkten PKW vorbei. Wohl aufgrund der Sichtbehinderung durch den Lastwagen

übersah er einen entgegenkommenden PKW und musste ausweichen. Hierbei stieß er

gegen den am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug. Eventuelle Zeugen werden gebeten

sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu

melden. |pilek

Nächtliche Geschwindigkeitsmessungen deckt Vielzahl an Verstößen auf

Westpfalz (ots) – Die Polizei hat nachts, vom 30. Juni bis 4. Juli, auf den

Bundesautobahnen 6 und 8 sowie auf den Bundesstraßen 10 und 270

Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei stellten die Beamten 1343

Verstöße fest. Der Spitzenreiter der Kontrollaktion war auf der B270 unterwegs:

Bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde verzeichnete das Messgerät eine

Geschwindigkeit von satten 196 km/h. Dem Fahrer droht nun ein Bußgeld von 700

Euro, zwei Punkten in Flensburg und ein mehrmonatiges Fahrverbot. |kfa

Fahrzeug schießt über Kreisel hinaus

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein spektakulärer Unfall sorgte am

frühen Freitagmorgen für Aufsehen. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr gegen 0:30

Uhr ein 20-Jähriger von der Air Base kommend in Richtung Mackenbach. Kurz vor

der Ortseinfahrt schoss der Mann mit seinem Mini über den Kreisel und setzte

seine Fahrt in einer angrenzenden Böschung fort. Erst Bäume und Gestrüpp

brachten den Wagen schließlich zum Stehen. Der Fahrer wurde beim Aufprall leicht

verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Da der Mini

nicht mehr fahrbereit war, wurde das Auto abgeschleppt. Eine Alkoholisierung des

20-Jährigen kann die Polizei vollständig ausschließen. Derzeit gehen die Beamten

davon aus, dass der Unfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit verursacht

wurde. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im

Einsatz |kfa

Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt – Fahrer begeht Unfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag wurde der Polizei eine Unfallflucht in der

Kurt-Schumacher-Straße gemeldet. Laut den Angaben des 37-jährigen Besitzers

stand sein VW Caddy zwischen 10 und 16 Uhr in einer Parklücke im Bereich

zwischen den Hausnummern 5 und 12. Bei seiner Rückkehr stellte er an seinem

Fahrzeug einen Schaden hinten rechts fest. Die Polizei geht davon aus, dass der

unbekannte Unfallverursacher neben dem VW parkte und beim Herausfahren aus der

Lücke den Wagen des 37-Jährigen beschädigte. Im Anschluss verließ der

Tatverdächtige die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen,

die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |kfa

Nächtliche Nötigung im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots) – Eine Autofahrerin und ein Autofahrer bekamen sich am

frühen Freitagmorgen in der Lauterstraße in die Haare. Wie eine 29-jährige

Fahrerin und ihr 25-jähriger Beifahrer der Polizei mitteilten, kam es wohl

während der Fahrt immer wieder zu Nötigungen durch einen KIA Fahrer. Der soll

nicht nur dicht aufgefahren und die „Lichthupe“ betätigt, sondern auch

beleidigende Gesten genutzt haben. Schließlich versuchte der Mann den Mazda der

Frau anzuhalten, indem er vor ihr stark abbremste. Der 25-Jährige widersprach

den Angaben und stellte den Sachverhalt genau andersherum dar. Aus seiner Sicht

wurde er von den Fahrzeuginsassen des Mazdas genötigt und beleidigt. Die Polizei

hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die gegen 1 Uhr in der Lauterstraße

unterwegs waren und zur Klärung des Vorfalls beitragen können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit dem Altstadtrevier in Verbindung

zu setzen. |kfa

Aufeinandertreffen im Treppenflur führt zu Strafanzeigen

Kaiserslautern (ots) – Zwischen zwei Frauen krachte es am Donnerstagnachmittag

im nördlichen Stadtgebiet heftig. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, kam es

zwischen einer 32-jährigen und einer 63-jährigen Frau im Treppenhaus eines

Mehrfamilienhauses zum Streit. Nachdem Beleidigungen und Bedrohungen

ausgetauscht wurden, traktierten sich beide Beteiligten mit Schlägen.

Schließlich stieß die 63-Jährige die Jüngere zu Boden und schlug ihr abermals

ins Gesicht. Beide Frauen klagten im Anschluss über Schmerzen. Die Beamten haben

die Ermittlungen wegen der wechselseitigen Körperverletzung, Beleidigung und

Bedrohung aufgenommen. |kfa

Verkehrsunfallverursacher flüchtig

Schönenberg-Kübelberg (ots) – Am Donnerstag, den 04.07.2024 kam es gegen 20:25

Uhr zu einem Verkehrsunfall in Schönenberg-Kübelberg. Der flüchtige

Unfallverursacher befuhr mit einem schwarzen PKW der Marke Mercedes-Benz die

Sander Straße in Schönenberg-Kübelberg, als er im Bereich der Glanstraße

aufgrund eines abbiegenden Omnibusses zurücksetzen musste. In diesem

Zusammenhang kollidierte er mit dem Heck des hinter ihm stehenden PKW und fuhr

anschließend in Fahrtrichtung Brücken davon, ohne sich um den entstandenen

Sachschaden zu kümmern.

Die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens

vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich

mit der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg in Verbindung zu setzen. Hinweise

werden unter der Telefonnummer 06373/8220 und der Email-Adresse

pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegengenommen. |pikus

Mann greift Polizisten bei der Kontrolle an

Bad Kreuznach (ots) – Eine Zugbegleiterin rief am 4. Juli 2024 gegen 08:30 Uhr

eine Streife der Bundespolizei in Bad Kreuznach zur Hilfe. Sie hatte in dem

Regionalexpress auf der Strecke Türkismühle nach Frankfurt einen Mann

festgestellt, der den Zug ohne gültigen Fahrschein nutzte und sie beleidigt

hatte. Die Polizisten forderten den Mann nach Eintreffen des Zuges um 08:36 Uhr

am Bahnhof in Bad Kreuznach auf, diesen zu verlassen und sich auszuweisen.

Diesen Aufforderungen kam der Mann nicht nach, weshalb die Beamten ihn nach

Identitätsdokumenten durchsuchen wollten. Der Mann sperrte sich gegen die

Maßnahme, schlug nach den Polizisten und beleidigte diese massiv, weshalb er

fixiert werden musste. Da der Mann hyperventilierte, wurde ein Rettungswagen

hinzugerufen. Bei der Untersuchung wurden keine Atemnot oder Probleme bei der

Person festgestellt. Die Person beruhigte sich endlich und konnte für weitere

Maßnahmen zur Dienststelle verbracht werden. Bei dem Mann handelte es sich um

einen 26-jährigen Syrer, der ausreichend Barmittel mitführte, mit denen er einen

Fahrschein hätte kaufen können. Durch den Widerstand des Mannes erlitt ein

Beamter eine blutende Wunde im Gesicht, war aber weiterhin dienstfähig. Der

26-Jährige trug eine Schürfwunde im Gesicht, Rötungen am Brustkorb sowie an

einem Arm davon. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg

fortsetzen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichem

Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch,

Beleidigung, Körperverletzung sowie Betrug eingeleitet.

Unfälle mit Verletzten

Kaiserslautern / Waldleiningen (ots) – Im Laufe des Mittwochs wurden der Polizei

zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Beteiligten gemeldet.

Gegen 13 Uhr übersah ein 40-jähriger Motorrollerfahrer in der Beethovenstraße

beim Anfahren eine Mercedes-A-Klasse und fuhr auf dessen Heck auf. Durch den

Aufprall stürzte der Mann zu Boden und verletzte sich leicht. Das Zweirad, wie

auch der Pkw, wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt.

Um 16 Uhr krachte es in Waldleiningen. Eine 66-jährige Autofahrerin war dort auf

der B48 unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn verlor die Frau, vermutlich wegen

nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren

Wagen. Der Toyota Yaris kam von der Straße ab und stieß letztendlich gegen einen

Baum. Hierbei wurden noch ein Straßenschild und eine Fahrbahnrandmarkierung in

Mitleidenschaft gezogen. Bei dem Aufprall zog sich die 66-Jährige Verletzungen

zu. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin in ein Krankenhaus. Der Toyota war

nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der

fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

Mit Einkaufswagen angefahren – Streit endet handgreiflich

Kaiserslautern (ots) – Ein Supermarkt in der Merkurstraße wurde am

Mittwochnachmittag Schauplatz einer handfesten Auseinandersetzung. Wie der

Polizei mitgeteilt wurde, gerieten zwei Männer in Streit. Der Grund: Ein

57-Jähriger fuhr einem 53-Jährigen mit dem Einkaufswagen von hinten in die

Beine. Beim anschließenden Wortgefecht kam es durch den älteren von beiden

zunächst zu Beleidigungen und Schubsereien, bis dieser letztendlich seinem

Kontrahenten mehrere Schläge verpasste. Die Polizei konnte die Situation vor Ort

wieder beruhigen und ermittelt jetzt gegen den 57-Jährigen wegen des Verdachts

der Beleidigung und Körperverletzung. |kfa

Polizei ermittelt Täter nach Einbruch in Schule

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wie wir bereits berichteten, kam es am

frühen Samstagmorgen, 9. März, zu einem Einbruch in ein Schulgebäude. Der Polizei gelang es

nach Auswertung der Spuren, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Ein 18-jährige

Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls

rechtfertigen. Gegenüber der Polizei machte der Verdächtige bislang keine

Angaben. Bei dem Einbruch wurde ein Schaden von mehreren tausend Euro

verursacht. |kfa

Rollerfahren unter Drogeneinfluss

Lauterecken (ots) – Drogen bei Verkehrskontrolle sichergestellt. Am

Mittwochabend kontrollierte eine Streife der Polizei Lauterecken einen 37 Jahre

alten Mann mit seinem Zweirad in der Lautertalstraße. Bei der Überprüfung

ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer Drogen genommen hatte. Ein Test

bestätigte den Verdacht, weshalb er sich einer Blutprobe zur genauen Bestimmung

der Beeinflussung unterziehen musste. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die

Beamten noch Drogen und stellten die Substanz, nach Angaben des Mannes

Amphetamin, sicher. Da der Mann für den Roller auch keinen erforderlichen

Führerschein hat, muss er sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Gegen ihn wird nun wegen mehrere Delikte ermittelt. |pilek