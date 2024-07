Waghäusel – Vier Leichtverletzte nach Unfall auf L 560

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall zwischen einem Sprinter und einem Pkw auf der

Landesstraße 560 auf Höhe Waghäusel sind am Dienstagnachmittag vier Personen

leicht verletzt worden.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein mit drei Personen besetzter Sprinter

gegen 15:30 Uhr auf der L 560 in Richtung Mannheim, als ein 60-jähriger

Hyundai-Fahrer von der L 555 kommend auf die L 560 einbiegen wollte. Dabei

übersah er offenbar den herannahenden Sprinter, weshalb in der Folge beide

Fahrzeuge miteinander kollidierten. Die drei im Sprinter sitzenden Personen im

Alter zwischen 23 und 33 Jahren sowie der 60-jährige Hyundai-Fahrer zogen sich

hierbei leichte Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung vom

Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die

L 560 war aufgrund der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsmaßnahmen

über 2 Stunden lang einseitig gesperrt. Polizeibeamte regelten den Verkehr an

der Unfallstelle vorbei.

Karlsruhe – Nachtragsmeldung zu Tötungsdelikt in Weingarten – Verdächtiger dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Nach einem Tötungsdelikt in der Nacht von Montag auf Dienstag in Weingarten nahm

die Polizei am Dienstagvormittag einen 25-jährigen Mann vorläufig fest. Der

Verdächtige wurde am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl erließ.

Zwischenzeitlich sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Bekannt ist bislang, dass der 25-Jährige sowie die 52-jährige Frau in einer

Beziehung zueinanderstanden. Die genauen Umstände des Angriffs, bei dem die Frau

mit einem Messer derart schwer verletzt wurde, dass sie daran noch in der

Wohnung verstarb, sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Ettlingen – Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In Ettlingen sprühten Unbekannte im Zeitraum von Freitag, den 07. Juni bis Samstag, den 29. Juni 2024 mehrere Graffitis an unterschiedlichen

Orten im Stadtbereich.

Die bislang unbekannten Täter brachten einen jeweils gleichlautenden Schriftzug

in verschiedenen Farben an unterschiedlichen Objekten in der Stadt an. Nach

derzeitigen Erkenntnissen sind ein Privatanwesen sowie ein Tagungszentrum in der

Pforzheimer Straße, außerdem ein Parkhaus im Bereich des Albgaubades und ein

Gebäude in der Marktpassage von den Farbschmierereien betroffen.

Mutmaßlich handelt es sich bei allen Taten um dieselben Täter.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen

unter der Rufnummer 07243 3200-0 in Verbindung zu setzen.

Zeugen gesucht: Nach Störung öffentlicher Betriebe in Mauer

Heidelberg (ots) – Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag

(1.Juli) auf Dienstag (2.Juli) im Bereich des Haltepunktes Mauer ein Signalkabel

durchtrennt. Hierdurch kam es zu einer Signalstörung. Nach derzeitigen

Ermittlungen wurde gegen 22:50 Uhr auf Höhe der Bahnhofstraße 34 in Mauer ein

Kabelschacht aus Beton geöffnet, und zwei darin befindliche Kabelleitungen

durchtrennt. Bei den durchtrennten Kabelleitungen handelte es sich um

Signalkabel welche auch den dortigen Bahnübergang steuern.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Störung

Öffentlicher Betriebe aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des

Vorfalls.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang und/oder der Täterschaft

machen können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in

Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 12016 0

oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Stadt- und Landkreis Karlsruhe – Fanansammlungen nach Europameisterschaftsspiel – zwei Polizeibeamte durch Pyrotechnik leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Nach den letzten Achtelfinalspielen der

Fußball-Europameisterschaft am Dienstag waren in mehreren Städten im Bereich des

Polizeipräsidiums Karlsruhe erneut wieder zahlreiche feiernde Fans unterwegs.

Die Polizei begleitete die größtenteils friedlich auftretenden Menschenmengen

bis in die späten Abend- und Nachtstunden und regelte vor allem den Verkehr zu

deren Schutz.

Nach Abpfiff der Begegnung Österreich – Türkei zählte die Polizei in Karlsruhe

rund 1.800 Teilnehmer und etwa 400 Fahrzeugen in der Innenstadt rund um den

Europaplatz. Hierbei wurden mehrfach Feuerwerkskörper gezündet, wodurch eine

Polizeibeamtin am Auge verletzt wurde. Der Bahnverkehr auf der Kaiserstraße

wurde vorübergehend eingestellt.

Gut 250 Personen und etwa 50 Fahrzeuge registrierten die Beamten in Bretten, wo

die Feiernden ihren Korso ebenfalls unter dem vereinzelten Einsatz von

Pyrotechnik vollzogen. Ein Polizeibeamter erlitt hierdurch ein Knalltrauma.

Während der Feierlichkeiten kam es rund um die Aufzugsstrecke zu massiven

Verkehrsbehinderungen, sodass der Fahrzeugverkehr zeitweise nahezu zum Erliegen

kam.

Auch in Bruchsal und Philippsburg begleiten vereinzelt Pyrotechnik und Böller

die Jubelarien von etwa 1.000 bzw. 300 Personen.

Seitens der Polizei wurden mehrere Verfahren wegen Verstößen gegen das

Sprengstoffgesetz und wegen Körperverletzung eingeleitet.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei informieren:

Die Wirkung von Pyrotechnik kann, insbesondere in einer Menschenmenge, zu einer

nicht kontrollierbaren Situation und damit verbunden, zu einer großen Gefahr

werden. Schon schwacher Wind oder das Anrempeln durch andere Personen können

sich fatal auswirken.

Bengalisches Feuer kann Temperaturen von bis zu 2000 Grad Celsius erzeugen, die

schon ohne direkten Kontakt mit der Fackel zu Verbrennungen führen können. Auch

das Einatmen von Rauchgasen ist gesundheitsschädlich. Das gleißende Licht einer

Leuchtfackel kann zu einer massiven Blendung der Augen führen.

Karlsruhe – Pkw kollidiert beim Wenden mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagmorgen ereignete sich in der Karlsruher Weststadt

ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Zwei Personen

wurden leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer gegen

08:30 Uhr die Blücherstraße in Richtung Kaiserallee. An der dortigen Kreuzung

wartete der Pkw-Fahrer zunächst hinter einem VW Multivan auf grünes Licht der

Verkehrsampel. Aus bislang unbekannten Gründen versuchte der 55-Jährige dann

offensichtlich nach links über den asphaltierten Gleisbereich zu fahren. Hierbei

übersah er wohl eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. In der Folge kam

es zur Kollision, durch die der Mercedes auf den wartenden VW geschoben wurde.

Durch den Zusammenstoß wurde die 41-jährige Straßenbahn-Fahrerin sowie der

Mercedes-Fahrer leicht verletzt.

Der Schienenverkehr sowie die Fahrbahn entlang der Blücherstraße Richtung

Kaiserallee mussten für rund eine Stunde gesperrt werden. An der Straßenbahn als

auch an den beiden Autos entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von

insgesamt rund 50.000 Euro.

Karlsruhe – Schockanrufer erbeuten hohen Geldbetrag

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagnachmittag gelang es bislang unbekannten

Telefonbetrügern in Durlach, einen mittleren sechsstelligen Geldbetrag zu

erbeuten.

Die Anrufer meldeten sich nach ersten Erkenntnissen zum ersten Mal gegen 17:00

Uhr bei einer 70-jährigen Frau. Hierbei gab sich eine weibliche Anruferin als

Polizistin aus und erklärte der Frau, dass ihre Tochter einen schweren

Verkehrsunfall verursacht habe. Laut Aussagen der falschen Polizeibeamtin müsse

eine Kaution bezahlt werden, sonst drohe der Tochter eine lange Haftstrafe. Im

weiteren Verlauf des Nachmittags gingen erneut Anrufe bei der 70-jährigen Dame

ein. Hierbei gaben sich die Betrüger als Ärzte und Richter aus und forderten im

gleichen Kontext wie zuvor weitere hohe Geldsummen von der 70-Jährigen. Im guten

Glauben, ihrer Tochter aus der misslichen Lage zu helfen übergab die Frau

insgesamt drei Mal eine hohe Bargeldsumme vor ihrer Haustür in der Pfaffstraße

an die bislang unbekannten Betrüger.

Die Geschädigte beschreibt die Geldabholerin wie folgt:

Die unbekannte Frau soll zwischen 25 und 30 Jahren alt gewesen sein und eine

schlanke Statur gehabt haben. Sie soll etwa 160 cm groß sein und dunkle kurze

Haar tragen. Bei der Abholung soll sie eine Regenjacke getragen haben. Ob es

sich immer um die gleiche Abholerin gehandelt habe ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise

unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.