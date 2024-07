Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf A6 mit beteiligtem LKW

Ketsch (ots) – Nachdem es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall auf der A6

bei Ketsch kam, ist die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder für den

Verkehr freigegeben. Zwei Unfallbeteiligte wurden bei der Kollision leicht

verletzt, einer davon musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht

werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit noch an.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hund bei Verkehrsunfall im Waldgebiet verletzt- Zeugen gesucht

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag wurde der Hund einer 41-jährigen

Spaziergängerin auf einem Waldweg, der in Richtung Waldstraße führt, von einem

bislang unbekannten Autofahrer angefahren und dabei verletzt.

Die Spaziergängerin öffnete den Kofferraum ihres Mitsubishis, um ihren Hund

einzuladen. Beim Vorbeifahren eines unbekannten VW-Fahrers touchierte er den

neben dem Mitsubishi wartenden Hund. Anschließend kam es zu einem kurzen

Wortgefecht zwischen der 41-jährigen Hundehalterin und dem Autofahrer, woraufhin

dieser die Unfallstelle verließ. Durch den Aufprall wurde der Hund verletzt und

im Anschluss in einer Tierklinik behandelt. Zu den Verletzungen liegen keine

Erkenntnisse vor.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen,

die das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem

geflüchteten VW-Fahrer und/oder dem Fahrzeug mitteilen können. Diese werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222 / 5709-0 zu melden.