FW Mainz: Bombenfund in Mainz an der Paul-Denis-Straße: Entschärfung voraussichtlich am Donnerstag, 4. Juli 2024

Mainz (ots) – Im Rahmen von Baumaßnahmen angrenzend an das Gelände des

Weltkulturerbes Alter Jüdischer Friedhof an der Paul-Denis-Straße im Stadtteil

Hartenberg-Münchfeld wurde am Dienstagnachmittag (2. Juli 2024) eine 500

Kilogramm schwere britische Weltkriegsbombe gefunden. Der sofort informierte

Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz, die Polizei sowie die Feuerwehr sichteten

den Bombenfund und haben entschieden, dass der Blindgänger am Donnerstag, 4.

Juli 2024, entschärft werden muss.

Die britische Fliegerbombe hat noch einen intakten Zünder, der derzeit noch

schwer zugänglich ist und am Entschärfungstag noch zusätzliche vorbereitende

Maßnahmen des Kampfmittelräumdienstes notwendig macht.

Für die Entschärfung wird eine Evakuierung notwendig sein, der

Evakuierungsradius wird rund 500 Meter um den Fundort betragen, dies wurde

gemeinsam mit dem Kampfmittelräumdienst festgelegt. Betroffen sind rund 9.500

Personen. Die Evakuierung muss am Donnerstag, 4. Juli 2024, bis 9 Uhr erfolgt

sein.

Die zu evakuierenden Bereiche entnehmen Sie bitte der Grafik. Diese Bereiche

sind von einer vollständigen Evakuierung betroffen. Die Liste aller betroffenen

Straßen und Hausnummern befindet sich im Anhang und diese sind auch auf der

Website der Stadt Mainz, www.mainz.de, einzusehen sein.

Außerdem wird es aufgrund von Sperrungen unter anderem der Mombacher Straße, der

Wallstraße, der Fritz-Kohl-Straße, des Kaiser-Wilhelm-Rings und der Goethestraße

sowie im Bahn und Busverkehr zu erheblichen Behinderungen kommen. Wir empfehlen

allen Personen in den betroffenen Bereichen, sich für Donnerstag, 4. Juli 2024,

um einen alternativen Aufenthaltsort zu kümmern. Für hilfsbedürftige Personen

werden schnellstmöglich Transportmöglichkeiten, ein Bürgertelefon und eine

Betreuungsstelle bereitgestellt. Bitte achten Sie für weitere Informationen

hierzu auf die Website der Stadt Mainz sowie auf weitere Pressemeldungen, die

Kanäle der Stadt Mainz in den sozialen Netzwerken und die Informationen in den

Warnapps.

Mainz – zweiter Fahrradtag in der MEWA-Arena am 07.07.2024

Mainz (ots) – Am Sonntag, den 07.07.2024 findet der zweite Mainzer Fahrradtag in

der MEWA Arena statt.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet neben einer kleinen Fahrrad – und

Polizeifahrzeuge – Ausstellung auch ein Infostand der Mainzer Verkehrswacht

sowie ein Stand mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl.

Im Rahmen eines Fahrradparcours können Kinder ihre motorischen Fähigkeiten

testen. Die Prüfung für den Fahrradpass kann ebenfalls abgelegt werden.

Durchgeführt wir der Fahrradtag durch die Jugendverkehrsschulen der Mainzer

Polizeiinspektionen 1, 2 und 3, mit freundlicher Unterstützung von Mainz 05, die

Radgeber und der Verkehrswacht Mainz.

Start der Veranstaltung ist um 10:00 Uhr auf dem Vorplatz der MEWA-Arena Mainz,

der Zugang erfolgt über den Gästeeingang.

Fahrzeugführerin verursacht mehrere Kollisionen mit der Schutzplanke infolge berauschender Mittel; Mutter und Kind unverletzt

A60, Fahrtrichtung Bingen, Dreieck Mainz (ots) – Am Dienstagabend, den

02.07.2024, um 20:00 Uhr, wurde der Polizeiautobahnstation Heidesheim ein roter

Opel Corsa mit äußerst auffälliger Fahrweise gemeldet. Nach Aussage des sehr

aufmerksamen Verkehrsteilnehmers, welcher den Vorfall meldete, fuhr das Fahrzeug

über mehrere Kilometer so starke Schlangenlinien, dass es sogar mehrfach zum

Unfall mit der linken und rechten Schutzplanke kam. Die sofort eingesetzte

Streife konnte das Fahrzeug noch auf der A60, im Bereich Ingelheim, feststellen.

Neben der 30-jährigen Fahrzeugführerin befand sich auch die 5-jährige Tochter im

Auto. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin

deutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Fahrzeugführerin

erwartet ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und

Verkehrsunfallflucht. Neben der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis hat sie

mit einer Mitteilung an das Jugendamt zu rechnen. Eingesetzt waren neben der

Polizeiautobahnstation Heidesheim, die Polizei Ingelheim und ein Rettungswagen.

Überwachung Durchfahrtsverbot

Bingen (ots)

Durch die Polizei Bingen wurde im Nachgang zur Kontrolle am 26.06.24 auch am 03.07.24 in den frühen Morgenstunden eine Überwachung des Durchfahrtsverbots zwischen den Straßen „Im Mittelpfad“ und der „Josef-Knettel-Straße“ durchgeführt. In der knapp halbstündigen Kontrolle konnte lediglich ein Verkehrssünder bei der Missachtung des Verkehrsschildes festgestellt und entsprechend gebührenpflichtig verwarnt werden. Die Missachtung des Durchfahrtsverbots zieht ein Verwarnungsgeld von 50EUR nach sich. Die Polizei Bingen wird angesichts anhaltender Meldungen der Anwohner über Verstöße an besagter Stelle auch zukünftig weitere Verkehrskontrollen durchführen.