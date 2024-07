Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Frankenthal/Pfalz (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachdem der Verdacht bestand, dass ein 40-Jähriger im Zeitraum zwischen September 2023 und Februar 2024 Betäubungsmittel an eine Minderjährige abgegeben haben soll, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der hieraus erlangten Erkenntnisse wurde die Wohnung des 40-Jährigen in Frankenthal am Montagmorgen (01.07.2024) durchsucht. Hierbei konnten die Polizeikräfte mehr als 160 Gramm Amphetamin sicherstellen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen unter der Verwendung von Waffen. Es handelt sich hierbei um Messer. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

E-Scooter gestohlen

Unbekannte entwendeten am Dienstagnachmittag (02.07.2024) einen E-Scooter. Der E-Scooter war zum Tatzeitpunkt vor einem Schnellrestaurant in der Bruchenwiesenstraße abgestellt und hatte einen Wert von 500 Euro. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Kupferkabel entwendet

Unbekannte entwendeten in der Nacht vom Montag (01.07.2024) auf Dienstag (02.07.2024) 150m Kupferkabel von einer Baustelle im Ziegeleiweg. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .