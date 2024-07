Diebstahl auf Friedhof – Polizei sucht Zeugen

Dannstadt-Schauernheim (ots)

In der Nacht vom 02.07. auf den 03.07.2024 entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Gegenstände aus Metall (hauptsächlich Urnentafeln), welche auf Gräbern des „Neuen Friedhof“ im Robert-Koch-Weg standen. Es wurden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zielrichtung der Täterschaft war bisherigen Ermittlungen zufolge ausschließlich Metallgegenstände. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der bisherige Schaden in einem niedrigen sechsstelligen Bereich. Sie sind ebenfalls geschädigt oder können sachdienliche Hinweise geben? Geschädigte werden zudem gebeten, bei der Anzeigenerstattung die Grabnummer anzugeben und auf individuelle Merkmale hinzuweisen. Bitte setzten Sie sich mit der Polizei Schifferstadt telefonisch unter 06235/495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung.

Suche nach Verkehrsunfallbeteiligtem nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Römerberg (ots)

Am 02.07.2024, um 14:15 Uhr kam es in der Heiligensteiner Straße in Römerberg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein bislang unbekannter Fahrer eines PKW fuhr von der Bahnhofstraße in die Heiligensteiner Straße ein und übersah dabei augenscheinlich den 18-jährigen Fahrer eines Leichtkrafrades aus Brühl. Dieser musste, um einen Zusammenprall zu verhindern, eine Gefahrenbremsung durchführen. Auf regennasser Fahrbahn stürzte der 18-Jährige und verletzte sich leicht. Der PKW entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit. Laut dem Geschädigten hätten mehrere Passanten ihm im Anschluss geholfen. Etwaige Unfallzeugen oder der Verkehrsunfallbeteiligte selbst, sowie weitere Personen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden.

(Bobenheim-Roxheim) – Brandstiftung – Zeugen gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Mittwoch (03.07.2024), gegen 00:45 Uhr, geriet eine Mülltonne in der Wormser Straße in Bobenheim-Roxheim in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Gegen 01:46 Uhr brach an der derselben Örtlichkeit erneut ein Feuer aus. Diesmal brannte ein Metallcontainer mit Altpapier. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf einen geparkten Transporter noch rechtzeitig verhindern. Auf einem Spielplatz in unmittelbarer Nähe (Bürgermeister-Fügen-Anlage) stellte die Polizei Brandspuren an einer Holzhütte fest. Die Polizei geht derzeit von einem vorsätzlichen Inbrandsetzen aus und ermittelt, ob ein Tatzusammenhang zwischen den Bränden besteht.

Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Wer kann Hinweise zu den Sachverhalten geben oder hat im Bereich der Brandorte verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

18-jährigen auf offener Straße beleidigt

Böhl-Iggelheim (ots)

Zu einem polizeilichen Einsatz kam es am frühen Dienstagabend in der Buschgasse. Von dort aus meldete ein Zeuge eine offensichtlich alkoholisierte Person die lautstark herumgrölen würde. Vor Ort eingetroffen konnte schließlich ein 31-jähriger aus Böhl-Iggelheim festgestellt werden, der laut Zeugenaussagen nicht nur herumgrölte, sondern zudem noch einen 18-jährigen Passanten beleidigte. Ein vor Ort bei dem 31-jährigen durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Beleidigung. Da er zudem ein Fahrrad mitführte, wurde ihm aufgrund seines alkoholisierten Zustands die Weiterfahrt mit diesem untersagt.