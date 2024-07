Leichtverletzter bei Frontalzusammenstoß

Dörrmoschel (Donnersbergkreis) (ots) – Am Dienstagnachmittag wurde ein

22-jähriger Beifahrer aus dem Landkreis Kusel bei einem Unfall in der Ortsstraße

leicht verletzt. Der 51-jährige Unfallverursacher rutschte infolge nicht

angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn mit seinem PKW in einer

Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem

entgegenkommenden LKW. Das Verursacherfahrzeug wurde so stark beschädigt, dass

es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Beifahrer wurde

leicht verletzt, verzichtete jedoch auf eine Verständigung des Rettungsdienstes.

Der Gesamtschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Die Ortsstraße war

während der Unfallaufnahme für eine Dreiviertelstunde voll gesperrt. Da an dem

PKW Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Straßenmeisterei hinzugezogen. |pirok

Mann bespuckt und beleidigt Bundespolizisten

Der Hinweis eines Reisenden rief am 2. Juli 2024 gegen

18:30 Uhr die Bundespolizei in Kaiserslautern auf den Plan. Gemeldet wurde eine

„zugedröhnte“ hilflose Person in der RE 1 aus Mannheim kommend. Nach Eintreffen

des Zuges in Kaiserslautern wurde dieser durch die Streife betreten. Die Person

wurde mit dem Kopf auf einem Tisch liegend angetroffen und zeigte auf Ansprache

der Polizisten keine Reaktion. Der Mann wurde wachgerüttelt und versuchte

umgehend die eingesetzten Kräfte zu schlagen. Den Angriff konnten die Beamten

abwehren und fixierten die Person im Zug. Nachdem sich der Mann weigerte den

Maßnahmen Folge zu leisten, wurde er aus dem Zug bis zur Dienststelle getragen.

Auch dort zeigte sich der Mann weiter unkooperativ, spuckte zudem nach den

Polizeibeamten und beleidigte diese. Es konnte festgestellt werden, dass es sich

um einen 36-jährigen Deutsch-Russen handelte, der bereits wegen einer Vielzahl

von Delikten polizeilich in Erscheinung getreten war und erst kürzlich aus der

Haft entlassen wurde. Nach einer richterlichen Anordnung sowie Prüfung der

Gewahrsamsfähigkeit und einer Blutentnahme wurde der 36-Jährige bis zum Folgetag

um 06:00 Uhr in der Zelle zur Ausnüchterung untergebracht. Den Mann erwartet nun

ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Wer kann Angaben zu dem weißen Kastenwagen mit Anhänger machen?

Die Polizei ermittelte am Dienstagmorgen wegen einer Unfallflucht im Stadtteil Erfenbach. Dort war gegen 8:15 Uhr eine 37-jährige Autofahrerin auf der Siegelbacher Straße in Richtung Otterbach unterwegs. Als ihr ein weißer Kastenwagen mit Anhänger entgegenkam, knallte es plötzlich an der hinteren Seitenscheibe. Nach Angaben der Fahrerin muss sich wohl ein Gegenstand von der Ladefläche des Hängers gelöst und ihren BMW getroffen haben. Die Polizei sucht jetzt den Fahrer des Kastenwagens. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrzeuggespann machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Wer hat den Wäschetrockner gestohlen?

Unbekannte verschafften sich Zugang zu einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Benzinoring und stahlen dort einen Wäschetrockner. Nach Angaben einer Anwohnerin muss die Tat zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, stattgefunden haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit dem Altstadtrevier in Verbindung zu setzen. |kfa

Wer kann Angaben zu dem weißen Kastenwagen mit Anhänger machen?

Die Polizei ermittelte am Dienstagmorgen wegen einer

Unfallflucht im Stadtteil Erfenbach. Dort war gegen 8:15 Uhr eine 37-jährige

Autofahrerin auf der Siegelbacher Straße in Richtung Otterbach unterwegs. Als

ihr ein weißer Kastenwagen mit Anhänger entgegenkam, knallte es plötzlich an der

hinteren Seitenscheibe. Nach Angaben der Fahrerin muss sich wohl ein Gegenstand

von der Ladefläche des Hängers gelöst und ihren BMW getroffen haben. Die Polizei

sucht jetzt den Fahrer des Kastenwagens. Zeugen, die den Vorfall beobachtet

haben oder Angaben zu dem Fahrzeuggespann machen können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |kfa

Wer hat den Wäschetrockner gestohlen?