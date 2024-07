Strasbourg: Deutsche U18-Junioren gut vorbereitet zur EM

Strasbourg. Am kommenden Wochenende (5. bis 7. Juli)

startet im Stade de Hautepierre im französischen

Strasbourg die 7er-Rugby-Europameisterschaft

der U18-Junioren. Für das deutsche Team um die

Nationaltrainer Jan Ceselka und Max Pietrek, die

über die letzten Monate ein schlagkräftiges Team

geformt haben, soll es diesmal möglichst über

das Viertelfinale hinaus gehen.

Die Coaches zeigen sich insgesamt zufrieden mit

der Vorbereitung auf dieses EM-Turnier. Man

hatte unter anderem ein gemeinsames

Trainingscamp mit und Testspiele gegen Litauen,

ein Turnier in Bologna, dazu zwei weitere

Lehrgänge sowie verschiedene Maßnahmen am Talent- und Ausbildungszentrum in

Heidelberg.

Trainer Max Pietrek: „Ich denke, dass wir als Team gut vorbereitet sind, auch wenn wir uns vom Turnier in Bologna etwas mehr erhofft hätten. Das haben wir zwar gewonnen, aber insgesamt war das Niveau dort diesmal nicht so hoch wie in der Vergangenheit. Als

Vorbereitungsturnier war es dennoch okay. Wir konnten die Spieler im Turniermodus testen und einen besseren Überblich gewinnen.“ Jetzt ist das Team bereits seit gestern in Heidelberg in der direkten Wettkampfvorbereitung und arbeitet noch an einigen Feinheiten, etwa bei Spielstruktur oder Standards. Donnerstag startet man in Richtung Strasbourg.

Für diese 13 Spieler hat sich das Trainerteam für diese U18-EM entschieden:

Berliner SV: Til Zahner

Heidelberger RK: Nils Benighaus, Max Zahner, Haakon Oeß, Aurel Knorr

SC Germania List: Luan Dietz

RK Heusenstamm: Eric Rausch

RC Aachen: Bela Sindermann

SC Frankfurt 1880: Rick Byszio

England: Albert Kreuzberg

Irland: Nial Miskella, Connor Müller

Paris: Edward Jumatate

Auf Abruf: Alexander Sans, Jakob Schüttler, Moritz Kießling (RK Heusenstamm), Bruno Zamola

(SC Frankfurt 1880), Quentin Hickstein (RK 03 Berlin) Eduardo Hauptmeier Lopez (Irland), Philip

Buchta Julius Diawara (TSV Handschuhsheim), Ben Sida (RC Aachen), Karl Kasper (Paris)

Personell können die Coaches aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Albert Lindner steht aus

persönlichen Gründen nicht zur Verfügung. Ansonsten geht Rugby Deutschland mit einem guten

Mix aus älteren und jüngeren Spielern ins Turnier. „Das ist ein sehr guter Kader mit Spielern aus

ganz Deutschland und manchen, die auch im Ausland wertvolle Erfahrungen sammeln. Auch,

wenn nicht alle bei allen Maßnahmen dabei waren, hat sich der Kader insgesamt sehr gut

zusammengefunden“, so Max Pietrek. „Wir sind eigentlich guter Dinge für dieses Turnier, wollen

das Viertelfinale erreichen und gern auch mal wieder über diese Hürde hinauskommen.“

In der Gruppenphase dieser EM bekommt es das deutsche Team am Freitag um 12.44 Uhr

zunächst mit Litauen zu tun, ein Team, dass man aus gemeinsamen Trainingseinheiten gut

kennt und dass über gute Athleten verfügt. Über Rumänien (Freitag, 16.44 Uhr) weiß man

bislang so gut wie nichts. Und am Samstag um 12.06 Uhr wird das letzte Vorrundenspiel gegen

den 2023er Vize-Europameister und neuerlichen Mitfavoriten Irland angepfiffen.

(Quelle: DRV)