Ettlingen – 13-jähriger Junge aus Ettlingen vermisst – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) – Seit Montag, den 24.06.2024 wird der in einer

Jugendhilfeeinrichtung in Ettlingen wohnhafte Ian L. vermisst. Der ursprünglich

aus dem Saarland stammende 13-Jährige verließ an dem Montagmorgen unerlaubt die

Einrichtung und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten in der Zwischenzeit mehrere Personen

Kontakt mit dem Vermissten. Letztmalig wurde Ian L. offensichtlich am 29.06.2024

auf einem Spielplatz in Saarbrücken von einer Bekannten gesehen. Die bisherigen

Fahndungsmaßnahmen nach dem Vermissten und auch die Überprüfungen zahlreicher

möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg.

Ian L. ist etwa 158 cm groß und dicklich. Er hat etwas längere blonde Haare und

blaue Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine weiße Hose, ein

himmelblaues T-Shirt, eine rosa Cappi und weiße Sneaker. Zusätzlich soll er eine

kleine blaue Lacoste-Umhängetasche bei sich haben.

Ein Foto des Vermissten ist unter dem nachfolgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ettlingen-vermisstenfahndungen/

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Ian L. geben kann, wird gebeten, sich mit

dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu

setzen.

Karlsruhe – Nachtragsmeldung zu „56-jährige Radfahrerin

bei Sturz schwer verletzt“ vom 01.07.24 – Radfahrerin an Verletzungen

verstorben

Karlsruhe (ots) – Die bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Karlsruhe

schwer verletzte 56-jährige Radfahrerin ist am Sonntaggabend an den Unfallfolgen

verstorben.

Karlsruhe – mutmaßliches Tötungsdelikt in Weingarten – Verdächtiger vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in der Nacht von Montag auf Dienstag in

Weingarten nahm die Polizei nach einer intensiven Fahndung einen Verdächtigen

vorläufig fest.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde die Polizei gegen 00.40 Uhr verständigt und

traf in einer Wohnung in der Karlstraße in Weingarten auf eine Frau, die

offenbar Opfer eines Tötungsdeliktes wurde.

Bereits die ersten Feststellungen der Kriminalpolizei lassen darauf schließen,

dass sich das Opfer und der Tatverdächtige persönlich kannten.

Noch in der Nacht wurden intensive Fahndungsmaßnahmen betrieben, bei denen auch

ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam.

Am Dienstagvormittag nahmen Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung einen

25-jährigen Mann aus Montenegro in Weingarten vorläufig fest.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Schüsse aus Schreckschusswaffe sorgen für größeren Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots) – Mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe sorgten am

Montagabend in Karlsruhe für einen größeren Polizeieinsatz.

Anwohner in der Gottesauer Straße hatten kurz nach 20.15 Uhr gemeldet, dass von

einer Dachgeschusswohnung aus Schussgeräusche zu vernehmen seien. Die Polizei

umstellte in der Folge das Anwesen und zog wegen der unklaren Lage das

Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg hinzu. Hinweise auf eine Bedrohungslage

oder gar auf verletzte Personen hatten sich indes nicht ergeben.

Gegen 21 Uhr öffnete aus der zwischenzeitlich lokalisierten Wohnung eine Person

die Türe und konnte vorläufig festgenommen werden. In der Wohnung konnte ein

weiterer Mann angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Bei der

anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde eine Schreckschusswaffe

sichergestellt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für

Unbeteiligte. Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.

Karlsruhe – 56-jährige Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine 56 Jahre alte Radfahrerin stürzte am Samstagnachmittag

auf der Kapellenstraße in Fahrtrichtung Waldhorstraße und zog sich dabei schwere

Kopfverletzungen zu.

Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr die Frau gegen 14.00 Uhr auf

der Kapellenstraße in Richtung Südwesten. Auf Höhe Kapellenstraße 30 verlor die

Fahrradfahrerin vor einer Fußgängerbedarfsampel offenbar die Kontrolle über ihr

Gefährt. Die Frau stürzte und prallte mit dem Kopf auf den Asphalt. Dabei zog

sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein

Krankenhaus.

Karlsruhe – Unbekannte schlagen und treten auf Mann ein – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Samstag wurde ein 26-jähriger Mann in der

Innenstadt-Ost durch eine bislang unbekannte Täterschaft verletzt. Die

Unbekannten schlugen und traten offenbar mehrfach auf den Mann ein und

flüchteten in der Folge unerkannt.

Gegen 00:10 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Fahrrad von der Lehmannstraße in

Richtung Waldhornstraße. Auf Höhe des Kant-Gymnasiums bemerkte der junge Mann

eine vierköpfige Personengruppe. Bei der Personengruppe handelte es sich

offenbar um zwei Männer und zwei Frauen. Einer der Männer soll wohl gegen ein

Gebäude uriniert haben, woraufhin der 26-Jährige diesen ansprach. Die beiden

unbekannten Männer gingen in der Folge auf den jungen Mann zu und schlugen

unvermittelt auf ihn ein. Hierbei stürzte der 26-Jährige zu Boden und erlitt

mehrere blutende Wunden. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die

Auseinandersetzung in Richtung der Kreuzung Lehmannstraße Engesserstraße.

Unterdessen schlugen die unbekannten Täter immer wieder auf den Mann ein.

Anschließend entfernten sie sich von der Örtlichkeit.

Der 26-Jährige wurde nach Eintreffen eines Rettungswagens in ein Krankenhaus

gebracht, welches er noch in der Nacht nach ambulanter Behandlung verlassen

konnte.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben können

sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Rufnummer 0721

666-3311 in Verbindung zu setzen.

Pfinztal – Wohnhaus durch Brand stark beschädigt

Karlsruhe (ots) – Aus bislang noch unbekannter Ursache brach am Montagmorgen in

Pfinztal-Kleinsteinbach ein Brand in einem Wohnhaus aus.

Ersten Erkenntnissen zufolge meldeten Anwohner gegen 05:45 Uhr einen Brand in

der Ochsenstraße. Als die Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, hatten sich

die Hausbewohner bereits ins Freie gerettet. Drei Kinder im Alter von 10, 13 und

17 Jahren erlitten offenbar leichte Rauchgasvergiftungen und wurden mit einem

Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Vater kam wohl mit einer schweren

Rauchgasintoxikation ebenfalls in ein Krankenhaus.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Brand offenbar im Keller des Anwesens

ausgebrochen war und sich das Feuer über alle Geschosse ausgebreitet hatte. Das

Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Zur Höhe des Sachschadens können aktuell

noch keine Angaben gemacht werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Wohnhäuser

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende kam es in Karlsruhe-Durlach und

Beiertheim-Bulach zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser.

Nach den bisherigen polizeilichen Feststellungen gelangten Unbekannte zwischen

Samstag, 14:00 Uhr und Sonntag, 16:45 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür in

ein Mehrfamilienhaus in der Durlacher Jung-Stilling-Straße. Auf der Suche nach

Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher die gesamten Räumlichkeiten. Die

Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann gegenwärtig noch nicht

beziffert werden.

Einen weiteren Einbruch gab es in der Zeit zwischen Samstag, 23:30 Uhr und

Sonntag, 10:30 Uhr in Beiertheim-Bulach. Hier verschafften sich unbekannte Täter

Zutritt in das Innere eines Mehrfamilienhauses in der Hohenzollernstraße und

hebelten im Anschluss eine Wohnungstür im 2. Obergeschoss gewaltsam auf. Die

Diebe nahmen auf ihrem Beutezug unter anderem Bargeld sowie diverse

Ausweispapiere an sich. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens

ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721

666-5555 in Verbindung zu setzen.

Bretten – 49-Jähriger nach Unfall mit Regionalbahn verstorben

Karlsruhe (ots) – Am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr arbeitete ein Bautrupp in der

Nähe des Gleiskörpers an der Bahnstrecke zwischen Diedelsheim und Gondelsheim.

Aus derzeit ungeklärten Gründen bewegte sich in der Folge ein 49-jähriger

Arbeiter der Gruppe offenbar zu nah am befahrenen Teil der Gleise und wurde

durch einen vorbeifahrenden Zug erfasst. Der Mann erlag noch vor Ort seinen

schweren Verletzungen. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Bahnstrecke zwei

Stunden gesperrt.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte ist nun Teil der Ermittlungen, welche beim

Kriminalkommissariat Bruchsal geführt werden.

Linkenheim-Hochstetten – 28-jähriger Mann im Baggersee ertrunken

Karlsruhe (ots) – Ein 28-jähriger Mann ist am Samstagabend gegen 20.00 Uhr am

Baggersee Streitköpfle ertrunken. Zeugen teilten über eine Notrufsäule mit, dass

ein Mann ins Wasser gegangen und kurz drauf nicht mehr aufgetaucht sei.

Suchmaßnahmen der Rettungskräfte führten schließlich zum Auffinden des

28-Jährigen unter Wasser. Reanimationsversuche verliefen jedoch erfolglos.

Die Kriminalpolizei hat zu den Hintergründen des Vorfalls die Ermittlungen

aufgenommen.

Vier Verletzte nach Gebäudevollbrand in Pfinztal-Kleinsteinbach

Pfinztal, Landkreis Karlsruhe (ots)

Die Feuerwehr Pfinztal wurde am Montagmorgen, des 01. Juli 2024 zu einem Vollbrand eines Wohngebäudes alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte wurden 4 Personen darunter drei Kinder mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt und in ein Klinikum gebracht. Die Feuerwehr setzte neben zahlreicher Einsatzkräfte unter Atemschutz auch die Drehleiter zur Brandbekämpfung ein. „Gemeldet war gegen 05:44 Uhr erst eine Alarmierung zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in der Pfinztaler Ochsenstraße“ so Einsatzleiter Linus Konrad. Aufgrund der Rückmeldung von der Einsatzstelle wurde gegen 06:01 Uhr die Alarmstufe erhöht und weitere Einsatzkräfte und Löschfahrzeuge wurden angefordert. 6 Einsatztrupps unter Atemschutz mit mehreren C-Rohren bekämpften die Flammen von mehreren Gebäudeseiten. Weitere Feuerwehrkräfte unter Atemschutz wurden im Korb der mitalarmierten Drehleiter eingesetzt. Durch die hohe Brandlast ist das Gebäude einsturzgefährdet und darf nicht betreten werden, hier sind auch mehrere Fachberater Bau/Einsturz vor Ort. Die Feuerwehren aus Karlsbad, Pfinztal, Walzbachtal und Weingarten sind mit über 80 Kräften im Einsatz. Aktuell konnte mit den Nachlöscharbeiten begonnen werden. Hierzu muss über die Drehleiter die Dachhaut geöffnet werden, um die Glutnester abzulöschen. Um eine ausreichende Versorgung der Atemschutzgeräteträger zu gewährleisten, wurde der Abrollbehälter Atemschutz der Feuerwehr Bretten nachgefordert. Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden. Zur Betreuung und Absicherung aller Personen an der Einsatzstelle sind ein Notarzteinsatzfahrzeug, drei Rettungswagen, die Notfallhilfe sowie die SEG im Einsatz. Organisatorischer Leiter Rettungsdienst ist Marcello Marongiu vom DRK. Vom Polizeirevier Karlsruhe Durlach sind drei Streifenwagenbesatzungen mit sechs Beamten im Einsatz. Weiter haben die Brandermittlungen der Kriminalpolizei begonnen.