Mannheim: Mehrere Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Mannheim (ots) – Als sich am Samstag eine 48-Jährige mit ihrem Smart auf der

Wilhelm-Varnholt-Allee der Kreuzung zur Fahrlachstraße näherte, bemerkte sie,

dass dort die Ampeln ausgefallen waren. Während sie mit ihrem Auto gegen 17:30

Uhr in den Kreuzungsbereich einfuhr, um ihren Weg in Richtung Autobahn

fortzusetzen, kam es zu einer Kollision mit einem von links kommenden Skoda.

Dessen 50-jähriger Fahrer war zuvor auf der Wilhelm-Varnholt-Allee in

entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Am Abzweig zur Fahrlachstraße bog

der Mann nach links ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete er dabei

die Vorfahrt der 48-jährigen Smartfahrerin. Bei dem Unfall verletzten sich die

beiden Fahrer sowie der Beifahrer des 50-Jährigen leicht. An beiden Autos

entstand ein Totalschaden, dessen Gesamthöhe auf knapp 40.000 Euro geschätzt

wird. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Mannheim: Fahrzeugbrand in Neckarau – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am heutigen Dienstag gegen 03:15 Uhr geriet in der Straße

„Vorderer Sporwörth“ ein mit Sperrmüll beladener Fahrzeuganhänger aus bislang

unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen

verhindern. Dennoch brannte der Anhänger gänzlich aus. Ein weiterer dort

geparkter BMW und eine Lärmschutzwand der Deutschen Bahn wurden ebenfalls durch

die Hitze beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

Personen kamen nicht zu schaden. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen hat das

Polizeirevier Mannheim-Neckarau übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter

0621-83397-0 entgegengenommen.

Mannheim: Betrunkene Autofahrerin verursacht Auffahrunfall im Autokorso

Mannheim (ots) – Eine 21-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr am Samstag gegen 01 Uhr

entlang der Bismarckstraße in Richtung Bismarckplatz, als sie auf Höhe des

Quadrats L 3 einer verkehrsbedingt wartenden 22-jährigen Peugeot-Fahrerin ins

Heck fuhr. Durch den starken Aufprall wurde der bereits stehende Peugeot in das

Heck eines davorstehenden Mercedes-Benz einer 20-Jährigen geschoben.

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens an den drei beteiligten Fahrzeugen wird auf 20.000

Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers

Mannheim-Oststadt Alkoholgeruch bei der Hyundai-Fahrerin fest. Ein

Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die 21-jährige Unfallverursacherin

hatte einen Wert von knapp 1,5 Promille, weshalb sie im weiteren Verlauf in das

Polizeirevier Mannheim-Oststadt gebracht wurde, wo sie eine Blutprobe abgeben

musste. Zudem wurde der Führerschein der 21-Jährigen einbehalten und ihr wurde

die Weiterfahrt untersagt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Die

21-jährige Autofahrerin muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Mannheim: Hoher Schaden nach Einbruch in der Wallstadt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstag, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr brach eine

bislang noch unbekannte Täterschaft mit massiver Gewalt in ein Wohnanwesen im

Weikersheimer Ring ein und entwendete dort neben Gemälden auch Schmuck und Uhren

von erheblichem Wert. Darüber hinaus wurde ein sehr schwerer Tresor von der

Täterschaft abtransportriert. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht

fest. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen

und bittet um Mithilfe: Wer hat im Tatzeitraum oder in der Zeit davor im Bereich

des Weikersheimer Rings verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die

Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter 0621-174-4444 entgegen.

Mannheim-Oststadt: Festnahme von Fahrraddieben durch aufmerksame Anwohner

Mannheim (ots) – Dank der Aufmerksamkeit zweier Anwohner konnten Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Oststadt zwei Fahrraddiebe in der Rathenaustraße auf

frischer Tat festnehmen. Am 29. Juni 2024 gegen 22:30 Uhr beobachteten zwei

Anwohner zwei Männer, die sich mit einem Bolzenschneider an mehreren Fahrrädern

zu schaffen machten. Die Männer wurden dabei gesehen, wie sie die Fahrräder in

einem nahegelegenen Gebüsch versteckten, nachdem sie diese „geknackt“ hatten.

Die Anwohner verständigten umgehend die Polizei, die schnell am Tatort eintraf.

Die beiden Männer konnten bei Eintreffen der Streifenbesatzungen noch vor Ort

festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Verdächtigen wurden mehrere

Tatwerkzeuge aufgefunden. Es wurden insgesamt vier Fahrräder mit einem

geschätzten Gesamtwert von ca. 1.200 Euro sichergestellt. Diese wurden zur

weiteren Untersuchung und Eigentumsklärung zur Dienststelle verbracht. Die

Polizei bittet nun um weitere Zeugenhinweise. Personen, die sachdienliche

Informationen zu dem Vorfall oder zu den sichergestellten Fahrrädern geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim Oststadt unter der

Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden./EF