Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugin nach Unfallflucht gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagmittag um 11:15 Uhr beobachtete

eine aufmerksame Zeugin eine bisher unbekannte Autofahrerin dabei, wie diese

beim Ausparken einen in der Karlsruher Straße in Fahrtrichtung „Obere

Hauptstraße“ geparkten Daimler-Benz beschädigte und anschließend flüchtete. Die

unbekannte Zeugin setzte daraufhin die 48-Jährige des nun beschädigten Daimler

über das Geschehen in Kenntnis, verließ jedoch die Örtlichkeit, ohne ihre

Personalien mitzuteilen. Noch am selben Tag suchte die 48-Jährige das

Polizeirevier Hockenheim auf und erstattete Anzeige. Der entstandene Sachschaden

an dem Fahrzeug kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht

aufgenommen und sucht nun nach der aufmerksamen Zeugin. Diese wird gebeten, sich

unter der Tel.: 06205 / 2860-0 zu melden

Mückenloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Teure E-Bikes entwendet – Polizei sucht Zeugen

Mückenloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft

entwendete zwischen 14 Uhr am Sonntag und 16 Uhr am Montag aus einer

verschlossenen Garage in der Parkstraße zwei hochwertige E-Bikes der Marke

Bulls. Wie die Täterschaft dort eindringen konnte, ist derzeit noch unklar. Die

neuwertigen Räder hatten einen Wert von mehreren tausend Euro. In der gleichen

Nacht kam es zu einem weiteren, ähnlich gelagerten Fall in der Friedhofstraße.

Auch hier wurden zwei teure E-Bikes aus einer Garage entwendet. Der Schaden

betrug ebenfalls mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt

nun wegen der besonders schweren Fälle des Diebstahls und prüft, ob die Taten im

Zusammenhang stehen. Unklar ist bisher, ob das Diebesgut mit einem Fahrzeug

abtransportiert wurde. Die Polizei bittet daher um die Mithilfe der Bevölkerung,

auch hinsichtlich möglicher Videoaufnahmen von Grundstücksüberwachungskameras.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen

Fahrzeugen zur Nachtzeit oder Personen, die sich unbefugt in Gärten aufhielten,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer

06271-9210-0 zu melden.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: 24-Jähriger wegen Gewaltdelikt in St. Leon Rot auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg einstweilen untergebracht

St. Leon-Rot (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde ein Unterbringungsbefehl

gegen einen 24-jährigen Mann erlassen, der am vergangenen Samstag gegen 15:30

Uhr in einer Obdachlosenunterkunft in St. Leon-Rot einen 33-jährigen Mitbewohner

mit einem Messer verletzte.

Im Verlauf eines nach derzeitigem Ermittlungsstand von dem späteren

Beschuldigten provozierten Streitgesprächs mit dem 33-Jährigen soll der

Beschuldigte ein Küchenmesser gezogen und damit dem Geschädigten in den Hals

gestochen haben. Das Opfer soll hierdurch allerdings nur eine oberflächliche

Wunde erlitten haben. Es soll sich zur Wehr gesetzt und der Beschuldigte

daraufhin von ihm ab- und die Tatörtlichkeit verlassen haben. Der Geschädigte

verständigte hierauf die Polizei, welche den Beschuldigten in der Nähe des

Tatortes festnahm. Bei der Festnahme ergaben sich deutliche Hinweise auf eine

psychische Erkrankung des Beschuldigten, weshalb dieser einem Arzt vorgestellt

wurde. Die Erkrankung könnte ursächlich für die Tat gewesen sein.

Zum Zeitpunkt der ersten polizeilichen Maßnahmen stand außerdem die Möglichkeit

im Raum, dass sich eine weitere Person an dem Messerangriff beteiligt haben und

anschließend geflohen sein könnte. Um diese Person zu suchen, kam unter anderem

ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Nachdem die Möglichkeit, es habe einen

weiteren Tatbeteiligten gegeben, ausgeschlossen werden konnte, wurden die

Suchmaßnahmen beendet.

Das Tatopfer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus

eingeliefert, wo es nach der ambulanten Behandlung entlassen werden konnte.

Am 30.06.24 wurde der Beschuldigte der Haftrichterin des Amtsgerichts Heidelberg

vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg gegen den

24-Jährigen auf Grund der angenommenen Gefährlichkeit des Beschuldigten einen

Unterbringungsbefehl und setzte diesen in Vollzug. Im Anschluss wurde der

Beschuldigte in der forensischen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses

untergebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer von Fahrbahn abgedrängt – Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag, dem 16.06.2024 fuhr ein

62-jähriger Radfahrer gegen 11:20 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung L 546, als

dieser von einem bislang unbekannten Mercedes-Benz-Fahrer durch dessen

waghalsiges Fahrverhalten gefährdet wurde.

Der unbekannte Autofahrer bedrängte den Radfahrer durch mehrmaliges Hupen und

dichtes Auffahren. Im weiteren Verlauf überholte der Mercedes-Benz-Fahrer den

Radfahrer, versuchte diesen zu rammen und nur durch eine Ausweichbewegung des

Radfahrers nach rechts konnte dieser eine Kollision verhindern. Nachdem der

Unbekannte vor dem Radfahrer wieder einscherte, bremste dieser mehrfach und

hinderte den Radfahrer beim Versuch des zu Überholens.

Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen,

die das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten

Mercedes-Benz-Fahrer und/oder dem schwarzen Fahrzeug sowie dem Verhalten

mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205 /

2860-0 zu melden. Der Autofahrer muss sich durch sein Verhalten unter anderem

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizist rettet Jungvogel vor Katze

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Lautes Vogelgeschrei alarmierte am

Sonntag einen Polizeibeamten des Polizeireviers Hockenheim. Um kurz nach 10 Uhr

blickte er deshalb aus dem Fenster seiner Wache in der Hoffnung, die Quelle der

Tiergeräusche lokalisieren zu können. In diesem Augenblick sah er einen

Jungvogel, der von einem gegenüberliegenden Gebäude auf die Zähringer Straße

herabstürzte. Als er dann bemerkte, dass sich eine Katze, die augenscheinlich

durch die Vogelrufe angelockt worden war, dem Vogel näherte, handelte der

Polizeibeamte sofort. Er packte seine Handschuhe und stürmte zu dem am Boden

liegenden Vogel. Er konnte das Tier bergen und in die Sicherheit des

Polizeireviers verbringen. Vor dort ging es dann für den Vogel ganz vorsichtig

und gut einer Box untergebracht zur Greifvogelwarte. Es stellte sich heraus,

dass es sich bei dem Vogel um einen knapp 6 Wochen alten Turmfalken handelte.

Glücklicherweise blieb der streng geschützte Vogel trotz seines Sturzes

unverletzt und befindet sich nun in guten Händen.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schule – Polizei sucht Zeugen

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft brach

zwischen Samstagabend und Sonntagabend in eine Schule in der Pestalozzistraße

ein. Nach ersten Ermittlungen schlug hierzu die Täterschaft eine Fensterscheibe

ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Anschließend öffnete sie gewaltsam

mehrere Schließfächer in einem der Räume. Die genaue Schadenshöhe steht bis dato

nicht fest. Das Polizeirevier Eberbach leitete nun Ermittlungen hinsichtlich des

besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271-9210-0 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/B 292: Auffahrunfall nach Verwechselung des Brems-und Gaspedals

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/B 292 (ots) – Am Samstag fuhr eine 50-jährige

Ford-Fahrerin gegen 12 Uhr entlang der B 292 von Sinsheim in Richtung Dühren.

Als sie auf Grund des stockenden Verkehrs abbremsen wollte, verwechselte sie,

ersten Ermittlungen zu Folge, jedoch das Bremspedal mit dem Gaspedal und

kollidierte mit einem vor ihr fahrenden 51-jährigen Motorradfahrer.

Bei dem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Motorrad der Marke CFMOTO wurde

der Motorradfahrer leicht verletzt und in einem Krankenhaus medizinisch

versorgt, konnte dieses jedoch bereits kurze Zeit später wieder verlassen. Die

Autofahrerin blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 8.000 Euro

geschätzt. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kollidiert beim Abbiegen mit Motorradfahrer

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 26-jähgriger VW-Fahrer fuhr am

Samstag gegen 18:45 Uhr auf der Neckarsteinacher Straße von Neckargemünd kommend

in Richtung Neckarsteinach. Als er in einem Kreuzungsbereich in die Bergstraße

nach links abbiegen wollte, übersah der Autofahrer, ersten Ermittlungen zu

Folge, einen auf der Neckarsteinacher Straße entgegenkommenden 24-jährigen

Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, sodass der Fahrer

der KTM durch den Aufprall leicht verletzt und medizinisch betreut werden

musste. Der VW-Fahrer blieb unverletzt.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sodass diese abgeschleppt werden

mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

BAB 5 – Ladenburg: Vier Fahrzeuge nach Auffahrunfall beschädigt

BAB 5 – Ladenburg (ots) – Am Samstagmittag um 12:20 Uhr befuhr ein 70-jähriger

Skoda-Fahrer die linke Fahrspur der stark befahrenen BAB 5 in Fahrtrichtung

Karlsruhe. Zwischen der Anschlussstelle Ladenburg und Dossenheim musste der

70-Jährige aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens abbremsen, kam hierbei aber

nicht zum Stillstand. Ein nachfolgender 61-jähriger Seat-Fahrer und ein

66-jähriger Volvo-Fahrer erkannten die Situation und bremsten ebenfalls ab. Der

nun nachfolgende 41-jährige Fahrer eines Skodas bemerkte die bremsenden

Fahrzeuge zu spät, versuchte noch nach rechts auszuweichen und kollidierte trotz

des Ausweichmanövers mit dem Volvo. In der Folge wurde der Volvo auf den

vorausfahrenden Seat und dieser auf den Skoda des 70-Jährigen aufgeschoben. Der

41-Jährige kam mit seinem Fahrzeug schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen.

Für die Unfallaufnahme sowie die Absperr- und Bergungsarbeiten befanden sich

ebenfalls fünf Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Ladenburg vor Ort. Der

Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. An dem Volvo und an dem Skoda

des 41-Jährigen entstand ein Totalschaden, weswegen diese abgeschleppt werden

mussten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Verkehrsdienst Mannheim,

Verkehrsgruppe BAB, hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

BAB5 / Hemsbach: Fahrzeug überschlägt sich in Autobahnabfahrt

BAB5 / Hemsbach (ots) – Gegen kurz vor 16.00 Uhr kam es auf der BAB5 in

Fahrtrichtung Süden im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Hemsbach zu einem

Verkehrsunfall, an welchem ein Pkw beteiligt war. Der 30-jährige Fahrzeugführer

eines Fiat befuhr die A5 und wechselte an der oben genannten Anschlussstelle zu

spät auf den Verzögerungsstreifen. Vermutlich aufgrund der nicht angepassten

Geschwindigkeit in Verbindung mit den örtlichen Straßen- und

Verkehrsverhältnissen geriet der 30-Jährige in der Folge auf den Grünstreifen

der Ausfahrt. Im weiteren Verlauf überfuhr er die dortige Schutzleitplanke und

sein Fahrzeug überschlug sich. Der Fiat kam letztlich mittig in einem

angrenzenden Gebüsch auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer konnte sich

selbstständig aus seinem Pkw befreien. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt

und durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die

Freiwillige Feuerwehr Hemsbach war mit insgesamt 20 Einsatzkräften am Unfallort.

An dem Fiat entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der Schaden an

den Leitplanken beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Pkw

musste abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Abfahrt

bei Hemsbach voll gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrsgruppe

BAB Seckenheim.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Sachbeschädigung an mehreren PKW werden Zeugen und Geschädigte gesucht

Neckargemünd (ots) – Am Freitagabend wurden zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr auf

und um den Parkplatz der Freilichtbühne in Neckargemünd gleich mehrere Autos

mutwillig beschädigt bzw. zerkratzt. Bei den Geschädigten handelte es sich wohl

größtenteils um Besucher des zeitgleich dort stattfindenden Festivals. Bei einem

der noch vor Ort festgestellten beschädigten Fahrzeuge war ein langgezogen,

einzelner Kratzer über die gesamte rechte Fahrzeugseite und ein zerkratzter

Außenspiegel festzustellen, bei einem weiteren Fahrzeug wurde ein

„Schachbrettmuster“ in den Lack gekratzt. Noch vor dem Eintreffen der

Uniformierten vom Revier Neckargemünd, entfernten sich mehrere Personen mit

ihren beschädigten Fahrzeugen. Daher kann ein Gesamtschaden bislang nicht

beziffert werden.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet

weitere noch nicht bekannte Geschädigte und Zeugen, die verdächtige Personen in

Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können,

sich unter der Tel.: 06223/92540 zu melden./JN

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Selbstgebauter Pizzaofen sorgt für nächtlichen Feuerwehreinsatz

Weinheim (ots) – Ein nächtlicher Einsatz für Feuerwehr und Polizei in der

Liststraße in Weinheim sorgte am frühen Sonntagmorgen gegen 03:40 Uhr für

Aufregung, als ein selbstgebauter Pizzaofen in Flammen aufging. Eine besorgte

Nachbarin meldete eine starke Rauchentwicklung und Brandgeruch in der

Liststraße. Die Streifenbesatzung des Polizeireviers Weinheim traf kurz darauf

an der betreffenden Örtlichkeit ein und stellte die gemeldete starke

Rauchentwicklung sofort fest. Im Garten eines Hauses entdeckten die Beamten Die

Ursache der Einsatzauslösung: Ein Mann, der versuchte, seinen selbstgebauten

Pizzaofen zu löschen, welcher zuvor in Brand geraten war. Trotz seiner

Bemühungen gelang es ihm nicht, die Flammen vollständig zu ersticken, sodass

durch die verbleibende Hitze immer wieder ein erneutes Aufflammen des Feuers

auftrat. Die Feuerwehr Weinheim rückte mit zwei Fahrzeugen an und löschte den

brennenden Pizzaofen schließlich erfolgreich. Glücklicherweise bestand zu keinem

Zeitpunkt Gefahr für die umliegenden Häuser. Verletzt wurde durch den Brand

niemand./EF