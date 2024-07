Körperverletzung durch mehrere Personen am Rathausplatz

Am Abend des 29.06.2024, gegen 23:20, Uhr wurde hiesige Dienststelle über eine Schlägerei auf dem Rathausplatz in Frankenthal informiert. Infolge der Meldung wurde die Örtlichkeit umgehend angefahren und der 39-Jährige Geschädigte konnte mit einer blutenden Verletzung am Kopf angetroffen werden. Dieser sei zuvor durch 6-7 Personen geschlagen worden, ehe ihm Bekannte zur Hilfe eilten und ebenfalls angegangen wurden. Noch vor Eintreffen der Polizei habe sich die Tätergruppe entfernt und konnte trotz Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Ursache der Auseinandersetzung ist nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl mit Festnahme

Am 30.06.2024 gegen 04:30 Uhr konnte ein Zeuge zwei Personen beobachten, welche ein Hoftor in der Jahnstraße in Frankenthal durch Übergreifen öffneten und sich anschließend in das Anwesen begaben. Nach dem das Gebäude durch Einsatzkräfte umstellt wurde, konnten der 47-Jährige Täter und die 43-Jährige Täterin festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Personen und mitgeführten Sachen konnten ebenfalls Betäubungsmittel fest- und sichergestellt werden. Die beiden erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Verkehrsunfall und Fahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 29.06.2024, gegen 12:00 Uhr kam es in der Lambsheimer Straße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah der nachfolgende Fahrer das verkehrsbedingte Anhalten des vorausfahrenden und fuhr diesem hinten auf. Es kam zu einem hohen Sachschaden. Durch die Polizei konnte weiterhin festgestellt werden, dass der 26-Jährige Fahrer nicht im Besitz die erforderliche Fahrerlaubnis für das Führen des Anhängers war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis.