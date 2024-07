Germersheim: Die Polizei-News

Wörth – illegale Müllentsorgung

POL-PDLD: Wörth – illegale Müllentsorgung

Wörth am Rhein (ots)

Montagabend meldete ein Mitarbeiter des Forstamtes insgesamt 40 Säcke Mineralwolle, mit der Aufschrift „Mineralwolle KMF – kann Krebserkrankungen hervorrufen!“, an zwei Örtlichkeiten im Bienwald abgehend von der K15 und der K18. Die Kreisverwaltung Germersheim wurde zwecks fachgerechter Entsorgung in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen/Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Landau in Verbindung zu setzen.

Nachmeldung zum Verkehrsunfall

B 272 / Weingarten (ots)

Die zuvor als schwerverletzte verkehrsunfallbeteiligte Person ist zwischenzeitlich verstorben. Es handelt sich um einen 63 Jahre alten Mann aus dem Raum Germersheim. Durch die Staatsanwaltschaft Landau wurde ein Gutachter zur Ermittlung des Unfallhergangs beauftragt. Die B272 muss im Bereich Weingarten weiterhin für Bergungsarbeiten voll gesperrt bleiben. Umleitungen sind eingerichtet.

Exhibitionist gefasst

Rülzheim (ots)

Am Samstagnachmittag (29.06.2024), gegen 15:30 Uhr, meldeten mehrere Zeuginnen einen 22-Jährigen, welcher im Waldstück hinter dem Schützenhaus Rülzheim sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Polizeikräfte konnten den Mann wenig später im Wald antreffen. Er wurde zur Polizeidienstelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt.

Volltrunken mit dem Fahrrad gefallen

Germersheim (ots)

Am Sonntagmittag gegen 12:45 Uhr befuhr ein 34-jähriger Germersheimer mit seinem Fahrrad die Klosterstraße in Germersheim. Aufgrund einer eigens eingeleiteten Vollbremsung stürzte der Mann und verletzte sich hierbei leicht an den Ellenbogen. Bei der Unfallaufnahme konnte bei ihm ein Atemalkoholwert von knapp über 3,8 Promille festgestellt werden. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Radfahrer nicht mehr wegefähig war, wurde er zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen.

Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Rülzheim (ots)

Am Samstagmittag kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 32 Jahre alter Fahrradfahrer aus dem Raum Germersheim mittelschwere Verletzungen erlitt. Dieser befuhr zuvor die Kuhardter Straße in Richtung der Ortsmitte, als ihm eine 64 Jahre alte PKW-Führerin die Vorfahrt nahm und es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer wurde mit Schulterverletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Senior auf Abwegen

Zeiskam (ots)

Glück im Unglück hatte am Samstagvormittag gegen 11:00 Uhr ein 86 Jahre alter Mann aus dem Kreis Germersheim. Dieser befuhr mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl die K1 von Zeiskam kommend in Richtung Freimersheim, um die dortigen Weinbergszeilen zu betrachten. Da er versehentlich die Ausfahrt zum Feldweg mit dem Böschungsabgang verwechselte, fuhr er diese herab, fiel vom Krankenfahrstuhl herunter und kam an einem Wingertspfahl zum Stehen. Glücklicherweise befand sich in unmittelbarer Nähe ein Fahrradfahrer, welcher gleich die Rettungskräfte informierte. Der Mann wurde vor Ort durch medizinisches Fachpersonal untersucht und im Anschluss unverletzt seiner Tochter übergeben.

Grenzübergang Bienwald- mit Joint im Auto kontrolliert worden

Am 29.06.2024, gegen 15:30 Uhr, wurde ein 19-jähriger Franzose am Grenzübergang Bienwald einer Verkehrskontrolle unterzogen. Neben Marihuana Geruch, konnten die Beamten einen angerauchten Joint feststellen. Die Fahrt war somit beendet und dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.